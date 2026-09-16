Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Esposa de Juliano Cazarré revela dia mais difícil de Guilhermina na UTI: 'Desabei'

Maria Guilhermina, de 4 anos, precisou repetir procedimento durante internação e assustou a família; menina se recuperou após atendimento

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 15:55

Leticia relata tensão durante o atendimento
Leticia relata tensão durante o atendimento Crédito: Reprodução

Maria Guilhermina, filha de Juliano e Leticia Cazarré, passou por um momento delicado durante a internação na UTI. A menina, de 4 anos, está hospitalizada desde 30 de agosto e enfrentou, segundo a mãe, o episódio mais difícil desde o início do período no hospital.

Leticia contou que um procedimento considerado sério não apresentou o resultado esperado e precisou ser realizado novamente. Na mesma ocasião, a menina passou por uma decanulação que, de acordo com o relato da mãe, não recebeu atendimento imediato como deveria. “Ontem foi nosso dia mais difícil de UTI (estamos no 18º)”, escreveu Leticia nas redes sociais. Ela ainda afirmou que, apesar da situação, Guilhermina demonstrou força durante o episódio.

Leticia relata tensão durante o atendimento Crédito: Reprodução/Instagram

Depois do atendimento, a menina conseguiu se recuperar. Já fora de perigo, Maria Guilhermina olhou para a mãe e deu um sorriso, segundo o relato emocionado de Leticia. “No fim de tudo, quando já estava ‘fora de perigo’, olhou pra mim e deu o maior sorriso do mundo!”, contou.

Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos

Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
1 de 20
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto

A influenciadora também revelou que ficou profundamente abalada com o que aconteceu. Segundo ela, diante da situação, precisou acompanhar de perto o atendimento e ajudar a coordenar o socorro da filha dentro da própria UTI.

Leia mais

A Fazenda 18: conversa de Sérgio Hondjakoff em aplicativo de namoro é exposta: 'Louco'

Lázaro Ramos comemora escolha de ‘Feito Pipa’ na corrida pelo Oscar e exalta cinema brasileiro

Dez anos após morte trágica de Domingos Montagner, Camila Pitanga manda recado à viúva do ator: ‘Você é puro amor’

‘Quem Ama Cuida’: Adriana provoca Ademir e revela que mandou Suely denunciá-lo nesta quarta (16)

3 signos podem ter uma reviravolta inesperada nesta quarta-feira (16)

“Eu mesma ter sido mãe-médica, descoberto que ela estava decanulada e coordenado o socorro (dentro de uma UTI), eu desabei”, desabafou.

O relato foi compartilhado por Leticia como uma atualização sobre o estado da filha e sobre os momentos de tensão enfrentados pela família durante a atual internação.

Leia mais

Imagem - 'Feito pipa', com Lázaro Ramos, é escolhido para representar o Brasil no Oscar 2027

'Feito pipa', com Lázaro Ramos, é escolhido para representar o Brasil no Oscar 2027

Imagem - Como é o castelo centenário de US$ 75 milhões que serviu de cenário para Taylor Swift e 'Succession' e agora vai a leilão

Como é o castelo centenário de US$ 75 milhões que serviu de cenário para Taylor Swift e 'Succession' e agora vai a leilão

Imagem - Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Falhar é um luxo de quem faz! Criticar é um hobby de quem fica com o braço cruzado!' - Apresentadora manda a real sobre quem critica sem fazer nada

Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Falhar é um luxo de quem faz! Criticar é um hobby de quem fica com o braço cruzado!' - Apresentadora manda a real sobre quem critica sem fazer nada

Mais recentes

Imagem - Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê

Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê
Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Além do Tempo: no capítulo desta quinta-feira (17), Anita decide que Roberto será o pai de seu filho

Além do Tempo: no capítulo desta quinta-feira (17), Anita decide que Roberto será o pai de seu filho