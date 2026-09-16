Esposa de Juliano Cazarré revela dia mais difícil de Guilhermina na UTI: 'Desabei'

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Heider Sacramento
Publicado em 16 de setembro de 2026 às 15:55
Maria Guilhermina, filha de Juliano e Leticia Cazarré, passou por um momento delicado durante a internação na UTI. A menina, de 4 anos, está hospitalizada desde 30 de agosto e enfrentou, segundo a mãe, o episódio mais difícil desde o início do período no hospital.
Leticia contou que um procedimento considerado sério não apresentou o resultado esperado e precisou ser realizado novamente. Na mesma ocasião, a menina passou por uma decanulação que, de acordo com o relato da mãe, não recebeu atendimento imediato como deveria. “Ontem foi nosso dia mais difícil de UTI (estamos no 18º)”, escreveu Leticia nas redes sociais. Ela ainda afirmou que, apesar da situação, Guilhermina demonstrou força durante o episódio.
Depois do atendimento, a menina conseguiu se recuperar. Já fora de perigo, Maria Guilhermina olhou para a mãe e deu um sorriso, segundo o relato emocionado de Leticia. “No fim de tudo, quando já estava ‘fora de perigo’, olhou pra mim e deu o maior sorriso do mundo!”, contou.
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos
A influenciadora também revelou que ficou profundamente abalada com o que aconteceu. Segundo ela, diante da situação, precisou acompanhar de perto o atendimento e ajudar a coordenar o socorro da filha dentro da própria UTI.
“Eu mesma ter sido mãe-médica, descoberto que ela estava decanulada e coordenado o socorro (dentro de uma UTI), eu desabei”, desabafou.
O relato foi compartilhado por Leticia como uma atualização sobre o estado da filha e sobre os momentos de tensão enfrentados pela família durante a atual internação.