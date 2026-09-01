NOSTALGIA

Esposa de Junior Lima, Monica Benini diverte web ao copiar visual de hit de Sandy & Junior

Modelo e designer de joias resgatou o look do marido no clipe 'Desperdiçou'

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 07:32

Monica Benini Crédito: Reprodução/Instagram

A modelo e designer de joias Monica Benini, de 40 anos, entrou no clima de nostalgia e recriou um dos visuais mais marcantes de seu marido, Junior Lima, no clipe da música 'Desperdiçou', lançado pela dupla Sandy & Junior em 2003. A brincadeira foi compartilhada em seu perfil no Instagram na última segunda-feira (31).

Monica Benini recria look de Junior Lima no clipe 'Desperdiçou' 1 de 8

Para reproduzir fielmente a produção original, Monica apostou na mesma combinação utilizada pelo músico na época, uma camiseta branca básica, calça jeans ajustada, cinto marrom com fivela de metal, óculos estilo aviador e um chapéu de palha de aba larga, além de posar com a haste de um pirulito na boca. Na legenda da postagem, ela brincou com o clássico refrão: "As boas 'refs' da vida jamais serão desperdiçadas!".