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Esposa de Junior Lima, Monica Benini diverte web ao copiar visual de hit de Sandy & Junior

Modelo e designer de joias resgatou o look do marido no clipe 'Desperdiçou'

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 07:32

Monica Benini   Crédito: Reprodução/Instagram

A modelo e designer de joias Monica Benini, de 40 anos, entrou no clima de nostalgia e recriou um dos visuais mais marcantes de seu marido, Junior Lima, no clipe da música 'Desperdiçou', lançado pela dupla Sandy & Junior em 2003. A brincadeira foi compartilhada em seu perfil no Instagram na última segunda-feira (31).

Monica Benini recria look de Junior Lima no clipe 'Desperdiçou'

Monica Benini recria look icônico de Junior Lima no clipe 'Desperdiçou' por Reprodução/Instagram
Junior Lima, da dupla com Sandy, no clipe 'Desperdiçou' por Reprodução/Instagram
Junior Lima, Monica Benini e filhos por Reprodução/Instagram
Monica Benini recria look icônico de Junior Lima no clipe 'Desperdiçou' por Reprodução/Instagram
Monica Benini recria look icônico de Junior Lima no clipe 'Desperdiçou' por Reprodução/Instagram
Junior Lima e Monica Benini por Junior Lima e Monica Benini
Junior Lima e Monica Benini por Junior Lima e Monica Benini
Sandy e Junior por Reprodução
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Monica Benini recria look icônico de Junior Lima no clipe 'Desperdiçou' por Reprodução/Instagram

Para reproduzir fielmente a produção original, Monica apostou na mesma combinação utilizada pelo músico na época, uma camiseta branca básica, calça jeans ajustada, cinto marrom com fivela de metal, óculos estilo aviador e um chapéu de palha de aba larga, além de posar com a haste de um pirulito na boca. Na legenda da postagem, ela brincou com o clássico refrão: "As boas 'refs' da vida jamais serão desperdiçadas!".

Juntos desde 2012 e casados desde 2014, Monica e Junior mantêm uma relação discreta e são pais de Otto, de 8 anos, e de Lara, de 4. O casal opta por preservar a imagem das crianças, mantendo os filhos fora da exposição nas redes sociais.

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Tags:

Júnior Lima Mônica Benini Sandy Junior Lima E Monica Benini Sandy & Junior

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