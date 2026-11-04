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Esposa de Justin Bieber revela diagnóstico de transtorno após nascimento do filho

Hailey Bieber compartilhou que tem Transtorno Disfórico Pré-Menstrual (TDPM) e defendeu a ampliação do debate sobre saúde da mulher

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 22:08

Hailey e Justin Bieber são casados desde setembro de 2018
Hailey e Justin Bieber são casados desde setembro de 2018 Crédito: Reprodução/Instagram

A modelo Hailey Bieber, esposa do cantor Justin Bieber, revelou em entrevista à revista Women's Wear Daily que foi diagnosticada com Transtorno Disfórico Pré-Menstrual (TDPM).

Segundo a modelo, o transtorno passou a impactar de forma mais intensa sua rotina após o nascimento de seu primeiro filho, Jack Blues Bieber, em agosto de 2024. O TDPM é uma condição considerada uma forma mais severa da síndrome pré-menstrual (SPM), caracterizada por sintomas ligados às alterações de humor – como tristeza, ansiedade, irritabilidade e raiva –, também associados às variações hormonais do ciclo.

Justin e Hailey Bieber

Regras da família Bieber por Reprodução
Justin e Hailey Bieber por Reprodução
Justin e Hailey Bieber por Reprodução
Justin e Hailey Bieber por Reprodução
Justin Bieber anuncia álbum relâmpago por Reprodução
Justin Bieber por Reprodução
Justin Bieber e Hailey Bieber por Reprodução/Instagram
Justin Bieber em live publicada na madrugada deste domingo (30) por Reprodução / Tik Tok
Justin Bieber e Haley Bieber por Reprodução/Redes Sociais
Justin Bieber postou a primeira foto do filho por Reprodução/Instagram
Casados desde 2019, Hailey e Justin Bieber anunciaram a gravidez do primeiro filho por Reprodução/Instagram
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Regras da família Bieber por Reprodução

Hailey afirmou que lidar com a condição é um desafio, especialmente pela escassez de pesquisas científicas e pelo tabu em relação à saúde da mulher.

"Conversar [sobre o TDPM] me faz sentir menos sozinha. Quando conseguimos nos identificar umas com as outras e conversar sobre o que temos em comum, sobre as coisas com as quais estamos lidando e as dificuldades que enfrentamos, realmente acho que isso faz com que a jornada pareça menos solitária", declarou.

A maternidade intensificou o interesse da modelo em compreender as transformações do corpo feminino e pesquisar sobre o tema. Na entrevista, ela também mencionou a importância de observar os desafios enfrentados por pessoas próximas.

"Sinto-me muito atraída pela área de saúde da mulher", disse a modelo. "Tenho uma irmã que enfrenta a síndrome dos ovários policísticos (SOP). Tenho muitas amigas que lidam com isso, com endometriose e com várias outras questões de saúde muito específicas das mulheres. Como mulher, fico frustrada com a falta de pesquisas, de conscientização e de diálogo sobre o assunto", pontuou.

Hailey e Justin Bieber estão casados no civil desde setembro de 2018 e realizaram uma cerimônia religiosa um ano depois, em setembro de 2019. O casal tem um filho, Jack Blues Bieber.

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Tags:

Maternidade Justin Bieber Hailey Bieber Saúde da Mulher

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