LUTO

Esposa de Lito Sousa, Mila Seidl desabafou sobre luta contra doença rara dias antes da morte do marido

Influenciador faleceu nesta quinta-feira (1º), após ter sido diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jacob (DCJ)

Kamila Macedo

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 20:44

Lito Sousa e a esposa, Mila Seidl eram casados desde 2016 Crédito: Reprodução/TV Globo

Há menos de uma semana, Mila Seidl concedeu uma entrevista sobre o momento delicado que estava vivendo após o diagnóstico do seu marido com a doença de Creutzfeldt-Jacob (DCJ). A morte de Lito Sousa foi confirmada nesta quinta-feira (1º), por meio das redes sociais. Ele faleceu aos 59 anos.

À coluna de Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, Mila desabafou sobre as incertezas que a evolução do quadro de saúde de Lito trazia. A DCJ é uma condição neurodegenerativa rara, progressiva e que não possui cura ou tratamento.

Segundo ela, desde que receberam o diagnóstico, toda a família passou a viver em função dos cuidados e da rotina hospitalar. “Bem, nesse momento todo, já estou há quase três meses em uma vida hospitalar. Há quase dois meses a gente teve o diagnóstico, vivendo para isso e pensando sempre no que pode ser feito, se existem alternativas”, afirmou.

Lito Sousa foi diagnosticado com doença rara e sem cura 1 de 11

A esposa de Lito também descreveu o impacto de acompanhar diariamente a saúde do marido e de se ver de mãos atadas diante da gravidade do quadro: “É muito difícil você ter uma pessoa que está ali do seu lado e ver realmente ela mudando dia a dia. É muito, muito complicado para a estrutura familiar você ter um parente seu tão amado vivendo isso e ver que você é totalmente limitado no que pode fazer para ajudá-lo".

Embora houvesse empenho constante na busca por alternativas médicas, Mila ressaltou que a falta de controle sobre a doença mantinha o cenário incerto. Em setembro, a Anvisa autorizou que Lito recebesse o medicamento experimental ALN-6457, ainda em fase pré-clínica e sem eficácia e segurança comprovadas em humanos para a doença.

“Por mais que a gente tenha conseguido, que eu tenha conseguido o remédio, por mais que ele esteja sendo bem cuidado, ele ainda não tem a cura, ele ainda não tem a doença sob controle”, disse.

Na sequência, ela destacou o abalo emocional provocado pela falta de perspectivas sobre o estado de saúde do marido: “Então, isso traz muitas incertezas, traz muitas angústias. A falta de previsão do futuro em relação à saúde dele me deixa muito abalada”.

“Mas o que eu preciso neste momento é, apesar de ter muitos momentos de fraqueza, muitos momentos de fraqueza, ele precisa de mim. Ele precisa que eu esteja de frente, cuidando das coisas, assim como o nosso filho também. Então, eles não têm com quem contar”, disse Mila.

A empresária também afirmou que, apesar de contar com uma rede de apoio, a responsabilidade de cuidar do marido e do filho de sete anos permanecia com ela.

“A gente tem alguns apoios, mas é apoio, não é a pessoa. A pessoa não tem obrigação, não tem nada. Então, eu preciso realmente me dedicar ao máximo para poder fazer com que os dois tenham o melhor possível, tanto o Lito quanto o nosso filhinho de sete anos”, explicou.

O que tornava o processo ainda mais difícil era lidar com o cenário de incertezas trazido pela enfermidade: “E é isso. O que tem sido mais difícil, certamente, é lidar com ver o meu marido nessa situação e pensar que eu não tenho nenhuma previsão sobre o futuro, de qual é o desfecho dessa história.”

Poucos dias após a entrevista de Seidl ao Metrópoles, publicada no final de setembro, o falecimento de Lito foi confirmado. A notícia do óbito foi compartilhada nas redes sociais nesta quinta-feira (1º), por meio de um vídeo emocionante narrado por Mila, que foca na trajetória dos dois com referências à aviação.

“Um grande abraço e até o próximo voo. Foi uma honra ter viajado com você. Te amo. Sempre”, dizia a legenda da publicação.

Lito foi diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jacob (DCJ), uma enfermidade priônica rara que afeta diretamente o tecido cerebral, provocando um padrão esponjoso e a deterioração acelerada das funções motoras e cognitivas. Dados do Ministério da Saúde apontam que, entre 2005 e 2021, o Brasil confirmou apenas 547 casos da condição em 16 anos.