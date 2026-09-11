DESABAFO

Esposa de Lito Sousa rebate críticas após assumir canal: 'Não estou substituindo'

Mila Seidl explicou aos seguidores os motivos de usar o tradicional bordão do marido

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 12:55

Mila Seidl Crédito: Reprodução

Mila Seidl, de 41 anos, usou as redes sociais nesta sexta-feira (11) para negar que esteja tentando ocupar o lugar do marido, Lito Sousa, de 59 anos, à frente de seu canal de aviação no YouTube. Ela assumiu a produção dos vídeos após o criador de conteúdo ser diagnosticado com a Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma condição cerebral rara, degenerativa e sem cura.

Lito Sousa foi diagnosticado com doença rara e sem cura 1 de 11

Ao apresentar o conteúdo usando o clássico bordão do esposo, Mila confessou que hesitou por medo de a atitude soar como uma apropriação ou imitação, reforçando que o parceiro é insubstituível. No entanto, a reação calorosa dos inscritos deu a permissão necessária para que ela continuasse o projeto e mantivesse ativo o legado construído pelo piloto.

Apesar de dar continuidade às postagens, Mila explicou que o receio com a frase de abertura vinha do medo de passar a impressão de que a rotina estaria normalizada, quando a realidade é de forte apreensão e cuidados com a saúde do piloto.

O afastamento de Lito ocorreu devido à rápida evolução da DCJ, que causa deterioração cognitiva, perda de memória, tremores e perda de mobilidade. Ele também havia tratado recentemente um câncer de próstata.