TRATAMENTO

Esposa de Lito Sousa rebate críticas após venda de carro e revela a verdade sobre relógio de R$ 700 mil

Mila Seidl reagiu aos comentários sobre a situação financeira da família e explicou as decisões tomadas durante o tratamento do marido

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 09:03

Lito Souza e a esposa, Mila Seidl Crédito: Reprodução/TV Globo

Mila Seidl voltou às redes sociais para rebater críticas e esclarecer comentários sobre a situação financeira da família após a decisão de colocar à venda o carro de Lito Sousa. Enquanto acompanha o marido durante o tratamento contra a Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), a influenciadora também se deparou com rumores sobre o patrimônio do casal e decidiu explicar algumas das escolhas feitas neste momento.

Entre os comentários que chamaram a atenção de Mila, estava a alegação de que Lito teria um relógio avaliado em R$ 700 mil. A influenciadora negou a informação e deu mais detalhes sobre o perfil do marido.

Estrutura preparada para o home care de Lito Sousa 1 de 12

"O Lito não é uma pessoa ligada a luxo, ostentação. Temos uma vida muito boa, que foi construída ao longo de muito trabalho. São 12 anos de internet. Mas ele não tem um relógio que custa nem perto disso. O mais caro custa R$ 3 mil", afirmou.

Mila também pediu cautela diante de informações compartilhadas sobre a vida pessoal do casal, especialmente durante o período delicado que estão enfrentando.

Por que Mila decidiu vender o carro de Lito?

A influenciadora também voltou a explicar a decisão de vender o Volvo XC60 T8 de Lito. O veículo tem cerca de 22 mil quilômetros rodados e, segundo ela, a escolha não significa que a família esteja sem recursos para manter o tratamento, mas tem relação com a necessidade de reorganizar prioridades diante da doença.

Lito Sousa foi diagnosticado com doença rara e sem cura 1 de 11

"Não é para custear tratamento, é simplesmente porque ele não vai usar o carro por um bom tempo, para controlar os gastos. Porque não faz sentido ter um carro com gastos e não vai ser usado", explicou. "A gente só quer vender o carro, que é excelente, um ótimo carro, que só vai gerar despesas e não faz sentido ter um carro desvalorizando sendo que, enfim, vai gerar custo. Só por isso que vai ser vendido", completou.

Ela também contou que não considera fazer uma rifa para arrecadar dinheiro. Segundo Mila, a possibilidade sequer passou pela cabeça dela por não combinar com o perfil de Lito.

"Não acho que o Lito se sentiria confortável com essa situação. Nem passou pela minha cabeça. Não tenho nada contra quem faz rifa, mas não combina com a gente", afirmou.

"Eu tenho que pedir autorização para sofrer?"

As críticas, no entanto, não ficaram restritas às decisões financeiras. Mila também reagiu aos comentários de pessoas que questionaram o sofrimento da família levando em consideração a condição financeira construída ao longo dos anos. Para ela, ter uma vida confortável não diminui a dor provocada pela doença de Lito.

"O sofrimento que a gente sente não é medido pelos fatores de conforto. É pelo que você está sentindo. O Lito é o amor da minha vida, é o pai do meu filho. Vocês acham que está sendo fácil passar por isso, com tanta incerteza?", questionou.

Em outro momento, a influenciadora reagiu à ideia de que pessoas com maior poder aquisitivo deveriam enfrentar uma doença grave de maneira diferente. "Eu tenho que pedir autorização para sofrer? Me coloca numa posição em que eu não tenho direito de sofrer porque tem pessoas em situação pior ou mais difícil", declarou.

Durante o desabafo, Mila também falou sobre as mudanças provocadas pelo diagnóstico de Lito. Segundo ela, a situação fez com que passasse a enxergar de outra maneira escolhas que antes pareciam importantes, principalmente aquelas relacionadas a trabalho, dinheiro e planejamento para o futuro.

“Tudo isso que está acontecendo com a gente, essa avalanche de nova realidade que acometeu nossa vida, colocou muitas coisas que eram de uma forma em outra perspectiva”, afirmou.

A influenciadora lembrou que passou anos trabalhando intensamente, inclusive em fins de semana e feriados, com o objetivo de construir uma vida mais confortável para a família. A realidade atual, porém, fez com que ela percebesse que não é possível ter controle sobre todos os planos de longo prazo.

"A gente programa a nossa vida para que ela aconteça de uma forma. A gente investe o nosso tempo de uma maneira, considerando que lá no futuro a gente vai ter outra. [...] Hoje eu consigo entender que a gente não tem essa previsibilidade. Boa parte das coisas não estão no nosso controle", refletiu.

Para Mila, o tempo passou a ser o principal bem diante da possibilidade de perder momentos ao lado do marido. "Hoje, a minha maior moeda de troca é o tempo. Nada que não seja o tempo", declarou.

"Você troca tudo o que você construiu em anos por um momento com a pessoa que você ama. Você troca tudo o que você planejou, sem pestanejar, para ter aquela pessoa com você."

Mila faz autocrítica sobre trabalho

No desabafo, Mila também reconheceu que o trabalho ocupou um espaço importante em sua rotina ao longo dos anos. Apesar de sempre considerar a família uma prioridade, ela admitiu que, em alguns momentos, acabou colocando a carreira à frente da convivência familiar. "Em muitos momentos eu preferenciei o trabalho à minha família, e a conta chega pesada, bem pesada", desabafou.

A experiência vivida atualmente fez com que ela passasse a defender um equilíbrio maior entre carreira, planos pessoais e tempo com quem ama. "A gente tem que encontrar um equilíbrio maior, porque não existe essa garantia. [...] Se eu posso contar para vocês um pouco, eu diria, não bota todas as suas fichas do tempo em uma única coisa".

Lito foi diagnosticado com a Doença de Creutzfeldt-Jakob, uma condição neurodegenerativa rara e progressiva. O influenciador recebeu recentemente a substância experimental ALN-6457, após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizar a importação e o uso compassivo do medicamento.