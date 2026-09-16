DESABAFO

Esposa de Lito Sousa revela perda de peso em meio à doença rara do marido: 'Essa magreza tem outro nome'

Mila Seidl contou que emagreceu por causa do estresse e revelou que até o filho de 7 anos percebeu mudanças em sua aparência

Fernanda Varela

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 16:36

Esposa de Lito Souza desabafou Crédito: Reprodução

Mila Seidl, de 41 anos, mulher do influenciador e ex-piloto Lito Sousa, de 59, desabafou sobre as mudanças que tem enfrentado desde que o marido foi diagnosticado com a Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma condição cerebral rara, grave e sem cura. A empresária revelou que perdeu peso e contou que até o filho do casal, Malone, de 7 anos, percebeu que ela estava diferente.

“Meu filho falou que eu estava com cara de doente, porque eu sempre fui muito arrumada, fiz cabelo, maquiagem, sempre muito vaidosa, e agora não estou. Como dá para ver, não faço nada no cabelo mais e nem na unha tem dois meses. Hoje passei um negocinho no olho para ver se passa um pouco essa imagem”, relatou nos Stories do Instagram.

Estrutura preparada para o home care de Lito Sousa 1 de 12

Mila explicou que, diante da situação vivida pela família, os cuidados com a própria aparência acabaram ficando em segundo plano. Ela também afastou especulações de que o emagrecimento tenha relação com o uso de medicamentos. “No meio disso tudo, a última coisa que você pensa é em se arrumar. Hoje quis me arrumar para ver o Lito bonitinha”, disse.

“Sobre essa magreza que estou, não é Mounjaro, não. Tem outro nome: estresse. Essa não tem graça. Não tem um gostinho feliz, sabe? Não tem nem roupa que me sirva”, acrescentou.

Medicamento experimental

Durante o relato, Mila também comentou sobre a mobilização para que Lito tenha acesso a um medicamento experimental. Segundo ela, amigos e parceiros ajudaram no processo para trazer o remédio ao Brasil.

Lito enfrenta a rápida progressão da Doença de Creutzfeldt-Jakob e deixou de produzir seus vídeos. A condição pode provocar demência, perda de memória, tremores e outros sintomas neurológicos. A mobilidade do influenciador já está reduzida. Antes da descoberta da doença, ele também havia sido diagnosticado com câncer de próstata.