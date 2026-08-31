LUTA

Esposa de Lito Sousa revela piora em estado de saúde e rápida perda de movimentos após diagnóstico: 'Corpo físico muito afetado'

Mila Seidl afirmou que o marido mantém as capacidades intelectuais preservadas, mas sofreu um avanço significativo dos sintomas físicos em poucas semanas

Fernanda Varela

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 09:19

Lito Sousa e a esposa Crédito: Reprodução

A esposa de Lito Sousa, Mila Seidl, deu novos detalhes sobre o estado de saúde do criador do canal Aviões e Músicas, diagnosticado com a Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ). Segundo ela, apesar de o marido continuar com a inteligência e a consciência preservadas, seu corpo já foi bastante afetado pela doença.

Lito, de 59 anos, enfrenta uma enfermidade neurodegenerativa rara e progressiva. De acordo com o relato da família, a deterioração física aconteceu rapidamente e já compromete movimentos importantes.

Estrutura preparada para o home care de Lito Sousa 1 de 12

“A essência, alma, inteligência dele está 100% preservada. O corpo físico, não, já foi muito afetado. Em questões de semana ele perdeu movimentos importantes, não anda sozinho”, contou Mila.

Entre os problemas apresentados por Lito estão perda de força e de mobilidade no braço esquerdo, dificuldade para caminhar, alterações na visão e problemas na fala.

Doença avança rapidamente

A Doença de Creutzfeldt-Jakob está associada a alterações de proteínas príon. Tuane Vieira, professora do Instituto de Bioquímica Médica da UFRJ, explicou que essas proteínas existem naturalmente no organismo.

“Todos nós temos essa proteína e ela está ali funcionando, inclusive com uma importância neuroprotetora”, afirmou.

Segundo o neurologista Adalberto Studart, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e da Academia Brasileira de Neurologia, ouvido pelo Fantástico, atualmente não existe um tratamento capaz de curar a doença ou comprovadamente aumentar a sobrevida.

“Infelizmente não existe um tratamento curativo nem que aumente a sobrevida. O tratamento atual é de suporte para atenuar sintomas e dar qualidade de vida ao paciente”, explicou.

De acordo com o especialista, a expectativa média de vida após o aparecimento dos sintomas é de aproximadamente seis meses. Essa é uma estimativa média da evolução da doença e não estabelece um prazo individual para Lito.

Família busca tratamento experimental

Diante da falta de um tratamento convencional capaz de interromper a progressão da DCJ, Mila procura alternativas experimentais para o marido.

A família buscou estudos realizados nos Estados Unidos e na China, mas os critérios estabelecidos pelos protocolos dificultaram a participação de Lito. Agora, a tentativa é conseguir acesso a medicamentos experimentais por meio do chamado uso compassivo.

“Não sou negacionista e sei que é uma doença grave. Mas ouvimos de médicos que, se conseguirmos acesso aos remédios do estudo, talvez seja possível pausar o avanço da doença. Por isso solicitamos apoio de órgãos como o Ministério da Saúde, Anvisa e Itamaraty”, declarou Mila.

Pesquisadores como Sonia Vallabh e Eric Minikel, do Broad Institute, trabalham no desenvolvimento de terapias voltadas às proteínas príon. No entanto, essas alternativas permanecem em investigação e não representam, atualmente, um tratamento comprovado para interromper a doença.