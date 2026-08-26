Esposa de Marcos Mion, Suzana Gullo celebra 50 anos em família e mostra bolo nostálgico; veja fotos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 26 de agosto de 2026 às 08:00
Suzana Gullo completou 50 anos de idade e abriu o álbum de fotos da celebração intimista que reuniu a família em sua casa. Em registros compartilhados nas redes sociais, a influenciadora e designer de moda posou sorridente ao lado do marido, o apresentador Marcos Mion (47), e dos três filhos do casal, Romeo (21), Donatella (17) e Stefano (16).
Suzana Gullo celebra 50 anos em família
Para a comemoração, a mesa foi decorada com arranjos de flores e taças finas, mas o grande destaque ficou por conta do bolo personalizado que trazia estampada uma foto de Suzana quando ainda era criança. "50 anos de muito amor. Suzana 50 e Suzaninha", brincou a aniversariante.
Em outra publicação marcando a data especial, a designer refletiu sobre a chegada da nova década: "Meio século de muita vida, só tenho que agradecer!".
Marcos Mion também utilizou as redes sociais para prestar uma homenagem à companheira, resgatando a trajetória de superação do casal, incluindo o período em que Suzana enfrentou e venceu um tratamento contra o câncer de mama, diagnosticado em 2016. Emocionada, ela agradeceu a declaração do marido: "Quero esse vídeo para sempre me lembrar de todas as etapas da nossa vida. Obrigada pela declaração mais linda que eu poderia receber. Juntos, vivos, felizes e se amando para sempre", escreveu.