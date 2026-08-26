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Esposa de Marcos Mion, Suzana Gullo celebra 50 anos em família e mostra bolo nostálgico; veja fotos

Designer de moda comemorou aniversário ao lado do apresentador e dos três filhos do casal

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 08:00

Suzana Gullo, esposa de Marcos Mion, celebrou aniversário em família Crédito: Reprodução/Instagram

Suzana Gullo completou 50 anos de idade e abriu o álbum de fotos da celebração intimista que reuniu a família em sua casa. Em registros compartilhados nas redes sociais, a influenciadora e designer de moda posou sorridente ao lado do marido, o apresentador Marcos Mion (47), e dos três filhos do casal, Romeo (21), Donatella (17) e Stefano (16).

Suzana Gullo celebra 50 anos em família 1 de 7

Para a comemoração, a mesa foi decorada com arranjos de flores e taças finas, mas o grande destaque ficou por conta do bolo personalizado que trazia estampada uma foto de Suzana quando ainda era criança. "50 anos de muito amor. Suzana 50 e Suzaninha", brincou a aniversariante.

Em outra publicação marcando a data especial, a designer refletiu sobre a chegada da nova década: "Meio século de muita vida, só tenho que agradecer!".