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Esposa de Marquinhos reclama de 'caos' para arrumar malas da Copa e web ironiza: 'Vida difícil'

Com quatro filhos, Carol Cabrino mostrou bastidores da organização para viagem com os quatro filhos

Kamila Macedo

Publicado em 8 de junho de 2026 às 21:58

Carol Cabrino mostra como está se organizando para a Copa do Mundo Crédito: Reprodução/Instagram

Carol Cabrino, esposa do jogador Marquinhos, decidiu mostrar nas redes sociais, neste domingo (7), como está organizando as malas para a temporada em que ficará fora de casa para acompanhar o marido na Copa do Mundo, sediada nos Estados Unidos, Canadá e México.

Ela comentou sobre as dificuldades para separar as roupas dela e dos quatro filhos. Por isso, a influenciadora optou por contratar uma personal stylist para facilitar a tarefa em relação às vestimentas das crianças.

Como a família mora em Paris, na França, já que o zagueiro atua pelo Paris Saint-Germain, Carol está montando a bagagem para passar muitos dias longe de casa. No vídeo, ela explica que precisa pensar nas roupas para o período da competição mundial, para as férias do atleta após o campeonato e também para um casamento no Brasil, onde será inverno.

"Arrumar nossas malas é sempre um desafio”, escreveu na legenda.

Marquinhos e Carol Cabrino 1 de 3

“Vocês não têm noção do que é arrumar as malas para a Copa do Mundo. Quanto mais eu puder pensar e esquematizar os looks prontos […] Eu gosto de ter fotografado no meu celular os looks. Tem que ser alguma coisa já pensada antes”, explicou. Carol ainda completou, descontraída: "E aí, deu para imaginar o caos que é a minha vida?".

O vídeo, na verdade, trata-se de um anúncio publicitário para divulgar uma collab que Carol está fechando com uma marca, com foco no torneio mundial.

A publicação acabou dividindo opiniões entre alguns internautas. "Muito sofrimento mesmo", ironizou um seguidor. "Força, guerreira", comentou outro. "Mulher, tu é muito guerreira, viu?", publicou um terceiro. “Ai, que vida difícil, né?”.

Por outro lado, houve quem defendesse a iniciativa. “Amei o conteúdo, sempre arrasando”, elogiou uma fã. “Eu admiro, porque para ficar um mês fora com quatro crianças e ainda produzindo conteúdo, eu não conseguiria”, destacou outra. “Já quero os vídeos de looks”.