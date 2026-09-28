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Fernanda Varela
Publicado em 28 de setembro de 2026 às 16:48
Vit Viana saiu em defesa do marido, Ramon Dino, após o fisiculturista terminar o Mr. Olympia 2026 na terceira colocação da categoria Classic Physique. Campeão em 2025, o brasileiro tentava conquistar o segundo título consecutivo na competição.
Também fisiculturista, Vit publicou um desabafo nas redes sociais no sábado (26), um dia depois da disputa, e destacou a trajetória construída por Ramon desde que começou a competir no Mr. Olympia. “Na alegria e na tristeza, e sempre, meu amor! E sinceramente, você precisa se orgulhar da história linda cheia de superação que vem escrevendo. Nós chegamos lá e podemos fazer isso de novo! Ninguém apaga o que você já fez, e você fez História!”, escreveu.
Ramon Dino
Ramon participa do Mr. Olympia desde 2021, quando terminou em quinto lugar. O acreano foi vice-campeão em 2022 e 2023, caiu para a quarta colocação em 2024 e alcançou o título em 2025. A conquista fez dele o primeiro homem brasileiro campeão do Mr. Olympia.
Ao comentar o resultado deste ano, Vit afirmou que uma colocação abaixo das expectativas não diminui o que o marido já conquistou. “A vida tem dessas, faz parte. Desde que você chegou, esteve entre os melhores, e opinião nenhuma apaga uma trajetória construída com trabalho, entrega e resultados”, declarou.
‘Difícil é chegar onde você chegou’
Vit também respondeu diretamente às críticas que Ramon recebeu após ficar em terceiro lugar. “É muito fácil falar de fora. Difícil é chegar onde você chegou e se manter entre os melhores. Meu amor, tô contigo hoje e sempre!”, escreveu.
Ela ainda agradeceu o apoio recebido por amigos, familiares, patrocinadores e torcedores e encerrou a publicação com uma provocação aos críticos. “E aos ‘bicos’, meu mais sincero f*da-se kkk agora vocês têm assunto para mais de um ano!”, disparou.