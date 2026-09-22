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Esposa de Rick, da dupla com Renner, se manifesta após desaparecimento de helicóptero: 'Testemunho'

Equipe do sertanejo também emitiu comunicado pedindo cautela com boatos e orações

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 07:43

Esposa de Rick, da dupla com Renner, Geralda Helena Crédito: Reprodução/Instagram

Esposa de Rick, da dupla com Renner, Geralda Helena compartilhou uma mensagem de fé nos Stories do Instagram na manhã desta terça-feira (22). Diante do desaparecimento do marido, ela publicou uma cena da série bíblica 'The Chosen' com a frase: "Surgirá um testemunho tão grande que será impossível dizer que não foi Deus".

Esposa de Rick, da dupla com Renner, posta reflexão nas redes sociais

Esposa de Rick, da dupla com Renner, posta reflexão nas redes sociais após sumiço de helicóptero em SC por Reprodução/Instagram
Esposa de Rick, da dupla com Renner, reposta comunicado oficial após sumiço de helicóptero em SC por Reprodução/Instagram
Esposa de Rick, da dupla com Renner, Geralda Helena por Reprodução/Instagram
Esposa de Rick, da dupla com Renner, Geralda Helena por Reprodução/Instagram
Rick, da dupla com Renner por Reprodução/Instagram
Equipe da dupla Rick e Renner posta comunicado após sumiço de helicóptero em SC por Reprodução/Instagram
Rick, da dupla com Renner por Reprodução/Instagram
Rick, da dupla com Renner por Reprodução/Instagram
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Esposa de Rick, da dupla com Renner, posta reflexão nas redes sociais após sumiço de helicóptero em SC por Reprodução/Instagram

O cantor estava a bordo do helicóptero Bell 430 que sumiu na Serra catarinense na tarde de segunda-feira (21). O voo partiu de Porto Belo com destino a São Joaquim e levava também o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares e o piloto.

O quartel dos bombeiros em Urubici recebeu reforços para acelerar a varredura, que já ultrapassa 12 horas. Com o tempo firme nesta manhã, as equipes dividem o foco entre o suposto ponto de queda e a última localização de celular captada a cerca de 30 km de distância.

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Drones térmicos da Defesa Civil e dos bombeiros sobrevoam a zona rural em busca de calor ou vestígios da aeronave. A JTA, dona do aparelho emprestado aos amigos, reforçou o pedido de cautela contra boatos e especulações.

Leia na íntegra o que diz a nota da dupla Rick & Renner 

"Informamos que, neste momento, seguimos aguardando informações oficiais sobre a localização da aeronave e de todos os seus ocupantes.

As equipes responsáveis pelas buscas seguem mobilizadas e acompanhamos cada atualização junto às autoridades competentes.

Pedimos, por respeito às famílias e a todos os envolvidos, que não sejam compartilhadas informações não confirmadas.

Agradecemos profundamente todas as mensagens, orações e manifestações de carinho recebidas.

Seguimos unidos em oração e com esperança."

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Acidente Helicóptero Rick Sollo Rick & Renner Rick E Renner

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