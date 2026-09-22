ESPERANÇA

Esposa de Rick, da dupla com Renner, se manifesta após desaparecimento de helicóptero: 'Testemunho'

Equipe do sertanejo também emitiu comunicado pedindo cautela com boatos e orações

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 07:43

Esposa de Rick, da dupla com Renner, Geralda Helena Crédito: Reprodução/Instagram

Esposa de Rick, da dupla com Renner, Geralda Helena compartilhou uma mensagem de fé nos Stories do Instagram na manhã desta terça-feira (22). Diante do desaparecimento do marido, ela publicou uma cena da série bíblica 'The Chosen' com a frase: "Surgirá um testemunho tão grande que será impossível dizer que não foi Deus".

Esposa de Rick, da dupla com Renner, posta reflexão nas redes sociais 1 de 8

O cantor estava a bordo do helicóptero Bell 430 que sumiu na Serra catarinense na tarde de segunda-feira (21). O voo partiu de Porto Belo com destino a São Joaquim e levava também o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares e o piloto.

O quartel dos bombeiros em Urubici recebeu reforços para acelerar a varredura, que já ultrapassa 12 horas. Com o tempo firme nesta manhã, as equipes dividem o foco entre o suposto ponto de queda e a última localização de celular captada a cerca de 30 km de distância.

Drones térmicos da Defesa Civil e dos bombeiros sobrevoam a zona rural em busca de calor ou vestígios da aeronave. A JTA, dona do aparelho emprestado aos amigos, reforçou o pedido de cautela contra boatos e especulações.

Leia na íntegra o que diz a nota da dupla Rick & Renner

"Informamos que, neste momento, seguimos aguardando informações oficiais sobre a localização da aeronave e de todos os seus ocupantes.

As equipes responsáveis pelas buscas seguem mobilizadas e acompanhamos cada atualização junto às autoridades competentes.

Pedimos, por respeito às famílias e a todos os envolvidos, que não sejam compartilhadas informações não confirmadas.

Agradecemos profundamente todas as mensagens, orações e manifestações de carinho recebidas.