POLÊMICA

Esposa de Silvanno Salles quebra o silêncio sobre especulações de traições do marido: ‘Deixa ele ser feliz’

Influenciadora desabafou que as especulações sobre sua vida com o marido chegaram ao limite

Felipe Sena

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 15:18

Jessica Dandara falou sobre despeito de pessoas que especulam traição nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

Rumores de traição de um dos principais nomes da música baiana, Silvanno Salles começaram a circular nas redes sociais. Isso porque a esposa do cantor, Jessica Dandara, usou o seu perfil para reagir às mensagens de perfis falsos que estariam tentando convencê-la de que o marido estaria a traindo.

Em uma sequência de vídeos publicados nos Stories do Instagram, a influenciadora e empresária, afirmou que não pretende deixar que os rumores abalem seu casamento e ainda fez uma declaração que chamou atenção. “Se Silvanno está ficando com alguém como vocês falam, deixe ele ser feliz, porque ele tá me fazendo muito feliz”, disse.

Silvanno Salles e Jéssica Dandara 1 de 8

Jessica disse que os dois tem uma “família linda” e não pretende “destruir isso por causa de perturbação de mulher frustrada”, insinuando que o perfil fake de uma mulher tem repercutido a falsa notícia.

Os vídeos foram gravados poucos momentos antes da festa de mêsversário de Silvano Junior, filho da influenciadora e do cantor. “Isso foi desde antes de eu me casar com Silvano, quando a gente começou a namorar, eu e Silvano já tem o que? De quando a gente ficou, já tem 10 anos, que foi antes de minha mãe falecer há 8 anos. De namoro, a gente tem cinco anos, de casamento, já temos 3, fica essa perseguição”, disse Jessica sobre as especulações de traição que repercutem nas redes sociais.

A influenciadora desabafou que as especulações sobre sua vida com o marido chegaram ao limite. “Isso foi longe demais, essas mulheres que não tem o que fazer, elas acham que elas me perturbam, só na mente delas, porque eu jamais perderia meu tempo pra fazer um fake pra mandar mensagem pra pessoa, pra tá tentando infernizar a vida de alguém”, afirmou.

“Vocês acham mesmo que com a vida que eu tenho, eu vou me preocupar com isso? Eu só estou vindo aqui falar porque eu sei, meu amor, que com certeza, você me segue, procure ver sua vida, construir o que eu construí”, desabafou ainda.