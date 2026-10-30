CASADOS

Esposa de Sorocaba dá detalhes ao falar sobre traição do marido e conta por que decidiu perdoar o cantor

Biah Rodrigues afirmou que enfrentou mentiras e adultério durante as primeiras gestações e chegou a deixar a casa onde vivia com o sertanejo

Fernanda Varela

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 18:49

Sorocaba e Biah Rodrigues Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Biah Rodrigues revelou detalhes de uma das fases mais difíceis de seu casamento com o cantor Sorocaba, da dupla com Fernando. Durante uma entrevista ao podcast +Forte, apresentado por Karina Bacchi, ela contou que descobriu traições do marido, enfrentou uma série de conflitos e chegou a se separar antes de decidir reconstruir o relacionamento.

Casados desde 2019, os dois passaram por momentos delicados especialmente durante as primeiras gestações de Biah. Segundo a influenciadora, o início da vida a dois foi marcado por discussões, mentiras e infidelidade.

Biah Rodrigues, Sorocaba e filhos 1 de 17

"Durante a primeira e a segunda gestação, nós passamos por tempos muito difíceis. Teve muita mentira, teve adultério, um casamento muito conturbado. Foi algo totalmente improvável. Ele se arrependeu. Só que o arrependimento dele, para mim, não mudava nada naquela época. Tipo: tá, mas já está feito o que você fez. Está feito", relatou.

A influenciadora explicou que sua reação inicial foi encerrar o casamento. Diante da situação, ela deixou a casa onde vivia com o sertanejo e voltou para Brasília, sua cidade natal. "Foi um mix de sentimentos. Primeiro, você pensa que é muito mais fácil pular do barco quando está entrando água. É muito mais fácil deixar tudo, pegar o que você tem aqui e vazar. E eu fiz isso. Na primeira vez, eu fiz isso", contou.

Apesar da decisão inicial, Biah afirmou que passou a enxergar a situação de outra maneira depois de buscar aconselhamento religioso. A fé, segundo ela, teve papel importante no processo de reconciliação. "Eu pude aprender e liberar o perdão genuíno. Vi que poderia viver algo muito maior. E estou vivendo", declarou.

A influenciadora destacou que a decisão de perdoar não aconteceu imediatamente após o arrependimento do marido. Na época, ela ainda lidava com a dor provocada pela descoberta da infidelidade e não conseguia enxergar uma possibilidade de reconstrução.

Biah e Sorocaba começaram a se relacionar em 2018, quando ela trabalhava como modelo. O casamento aconteceu no ano seguinte, em uma cerimônia realizada no rancho do artista, no interior de São Paulo.

Antes da união, a influenciadora descobriu que estava grávida do primeiro filho do casal, Theo. Atualmente, os dois também são pais de Fernanda e dos gêmeos Zion e Angelina.

A família vive em uma fazenda no interior paulista. Ao recordar os episódios que quase provocaram o fim do casamento, Biah afirmou que o perdão e a espiritualidade foram fundamentais para a continuidade da relação.