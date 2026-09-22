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Esposa do cantor Rick volta ao Brasil às pressas após desaparecimento de helicóptero

Buscas pela aeronave na Serra Catarinense entram em nova fase com cães e drones

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 11:19

Esposa de Rick, da dupla com Renner, Geralda Helena
Esposa de Rick, da dupla com Renner, Geralda Helena Crédito: Reprodução/Instagram

Geralda Helena, casada com o sertanejo Rick há mais de 40 anos, pegou um voo de Orlando, nos Estados Unidos, com destino ao Brasil. A viagem acontece em meio ao desaparecimento do helicóptero que levava o cantor e o empresário Bruno Avelar. A assessoria confirmou a Quem que ela desembarca em solo brasileiro na noite desta terça-feira (22).

Esposa de Rick, da dupla com Renner, posta reflexão nas redes sociais

Esposa de Rick, da dupla com Renner, posta reflexão nas redes sociais após sumiço de helicóptero em SC por Reprodução/Instagram
Esposa de Rick, da dupla com Renner, reposta comunicado oficial após sumiço de helicóptero em SC por Reprodução/Instagram
Esposa de Rick, da dupla com Renner, Geralda Helena por Reprodução/Instagram
Esposa de Rick, da dupla com Renner, Geralda Helena por Reprodução/Instagram
Rick, da dupla com Renner por Reprodução/Instagram
Equipe da dupla Rick e Renner posta comunicado após sumiço de helicóptero em SC por Reprodução/Instagram
Rick, da dupla com Renner por Reprodução/Instagram
Rick, da dupla com Renner por Reprodução/Instagram
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Esposa de Rick, da dupla com Renner, posta reflexão nas redes sociais após sumiço de helicóptero em SC por Reprodução/Instagram

Mesmo com a falta de notícias, a família tenta se manter firme. Pelas redes sociais, Geralda publicou uma mensagem de esperança citando a série religiosa 'The Chosen'. Na postagem, ela destacou a frase: "Surgirá um testemunho tão grande que será impossível dizer que não foi Deus". O casal tem dois filhos e três netos.

Enquanto isso, o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina corre contra o tempo nas buscas pela aeronave. As equipes não interromperam os trabalhos durante a madrugada, mesmo lidando com chuva forte e neblina que dificultaram a visão na região serrana.

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A força-tarefa mobiliza mais de 20 bombeiros militares, cães farejadores e drones. O grupo tenta varrer uma área de 30 quilômetros, delimitada entre a região de Vacas Gordas, na cidade de Urubici, e o Morro Agudo, rastreando o último sinal emitido pelo helicóptero.

Rick & Renner

Rick & Renner   por Reprodução
Cantor Rick, da dupla Rick & Renner por Reprodução
Rick, da dupla com Renner por Reprodução/Instagram
Rick, da dupla com Renner por Reprodução/Instagram
Rick & Renner   por Reprodução
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Rick & Renner   por Reprodução

O aeronave partiu da Costa Esmeralda, em Porto Belo, e levava quatro pessoas a bordo. Pouco antes de embarcar na tarde de segunda-feira (21), Rick chegou a gravar um vídeo no aeroporto ao lado de Bruno Avelar. O primeiro chamado de emergência sobre o desaparecimento foi registrado pelos bombeiros por volta das 16h30.

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Tags:

Acidente Helicóptero Rick Sollo Bruno Avelar Rick & Renner Rick E Renner

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