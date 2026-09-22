CASO RICK

Esposa do cantor Rick volta ao Brasil às pressas após desaparecimento de helicóptero

Buscas pela aeronave na Serra Catarinense entram em nova fase com cães e drones

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 11:19

Esposa de Rick, da dupla com Renner, Geralda Helena Crédito: Reprodução/Instagram

Geralda Helena, casada com o sertanejo Rick há mais de 40 anos, pegou um voo de Orlando, nos Estados Unidos, com destino ao Brasil. A viagem acontece em meio ao desaparecimento do helicóptero que levava o cantor e o empresário Bruno Avelar. A assessoria confirmou a Quem que ela desembarca em solo brasileiro na noite desta terça-feira (22).

Esposa de Rick, da dupla com Renner, posta reflexão nas redes sociais 1 de 8

Mesmo com a falta de notícias, a família tenta se manter firme. Pelas redes sociais, Geralda publicou uma mensagem de esperança citando a série religiosa 'The Chosen'. Na postagem, ela destacou a frase: "Surgirá um testemunho tão grande que será impossível dizer que não foi Deus". O casal tem dois filhos e três netos.

Enquanto isso, o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina corre contra o tempo nas buscas pela aeronave. As equipes não interromperam os trabalhos durante a madrugada, mesmo lidando com chuva forte e neblina que dificultaram a visão na região serrana.

A força-tarefa mobiliza mais de 20 bombeiros militares, cães farejadores e drones. O grupo tenta varrer uma área de 30 quilômetros, delimitada entre a região de Vacas Gordas, na cidade de Urubici, e o Morro Agudo, rastreando o último sinal emitido pelo helicóptero.

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