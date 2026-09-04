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Esposa nega que Lito Sousa esteja em fase terminal e piloto surpreende em novo vídeo: 'Lúcido e falante'

Mila Seidl afirma que marido está recebendo fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e acompanhamento psicológico

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 14:47

Lito Sousa
Lito Sousa Crédito: Reprodução

Mila Seidl, esposa de Lito Sousa, usou as redes sociais para esclarecer informações sobre o estado de saúde do piloto e podcaster. Após ele deixar o hospital e passar a receber cuidados paliativos em casa, ela negou que isso signifique que o marido esteja em fase terminal.

Lito foi diagnosticado recentemente com a Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma doença degenerativa rara, depois de já ter enfrentado um diagnóstico de câncer. 

Segundo Mila, o casal voltou para casa na terça-feira (1º) e ainda está passando por uma fase de adaptação à nova rotina. "Hospital tem muitos cuidados, né? Então em casa a gente está se adaptando, é como se você recebesse um bebê que você vai descobrindo as coisas que você de fato precisa quando você está lá. Então a gente está nessa fase", explicou.

Estrutura preparada para o home care de Lito Sousa

Estrutura preparada para o home care de Lito Sousa por Reprodução
Estrutura preparada para o home care de Lito Sousa por Reprodução
Estrutura preparada para o home care de Lito Sousa por Reprodução
Estrutura preparada para o home care de Lito Sousa por Reprodução
Estrutura preparada para o home care de Lito Sousa por Reprodução
Estrutura preparada para o home care de Lito Sousa por Reprodução
Estrutura preparada para o home care de Lito Sousa por Reprodução
Estrutura preparada para o home care de Lito Sousa por Reprodução
Estrutura preparada para o home care de Lito Sousa por Reprodução
Estrutura preparada para o home care de Lito Sousa por Reprodução
Estrutura preparada para o home care de Lito Sousa por Reprodução
Lito Sousa por Reprodução
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Estrutura preparada para o home care de Lito Sousa por Reprodução

Lito está lúcido e falante, diz esposa

Mila fez questão de esclarecer que os cuidados paliativos não significam, no caso do marido, que ele esteja recebendo apenas cuidados de fim de vida.

Segundo ela, Lito continua consciente e se comunicando normalmente. "Ele está bem. Segue normal, cognitivo, falante, pensante. Amanhã a gente vai até subir um videozinho para vocês terem uma ideia, assim, ele conversando hoje com a Maura sobre algumas coisas", afirmou.

Lito Sousa foi diagnosticado com doença rara e sem cura

Lito Sousa, conhecido pelo canal Aviões e Músicas por Reprodução|Redes sociais
Esposa de Lito Sousa revela que ele foi diagnosticado com doença rara e sem cura por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa, conhecido pelo canal Aviões e Músicas por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
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Lito Sousa, conhecido pelo canal Aviões e Músicas por Reprodução|Redes sociais

O piloto está recebendo uma série de atendimentos em casa. A rotina inclui fisioterapia duas vezes por dia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, acompanhamento psicológico e uso de medicamentos.

Apesar de classificar os últimos dias como "muito punk", Mila afirmou que os cuidados têm apresentado bons resultados. "Ele está sendo cuidado com muito amor, com muita massagem, com comidas gostosas, com o amor da família dele. E tudo isso junto com isso que vocês estão entregando, que eu mostrei, né, que é a fé, que é o carinho, está dando certo. Tem trazido bons resultados", contou.

O que aconteceu com Lito Sousa?

Lito Sousa foi diagnosticado há algumas semanas com a Doença de Creutzfeldt-Jakob. Desde então, o piloto e influenciador, conhecido principalmente pelo conteúdo sobre aviação, vem sendo acompanhado por uma equipe médica e pela família.

Antes do diagnóstico da doença degenerativa, Lito também havia sido diagnosticado com câncer.

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Após o período de internação, a decisão foi continuar os cuidados em casa, cercado pela família e com acompanhamento de diferentes profissionais de saúde.

Mila afirmou que o casal continuará compartilhando informações sobre o estado de saúde de Lito nas redes sociais e no canal do piloto. "Se Deus quiser, teremos novidades. Então sigam aí com a gente", concluiu.

Novo vídeo

Lito Sousa emocionou os fãs nesta sexta-feira (4) ao aparecer em um novo vídeo publicado nas redes sociais. Nas imagens, o piloto e podcaster surge acompanhando notícias e informações sobre aviação, uma de suas grandes paixões. “É uma fonte quase inesgotável de conhecimento sobre aviação. E claro, ele quer se manter atualizado de tudo o que rola, quer saber se saiu relatório preliminar dos últimos eventos, é o nosso Lito sendo muito Lito!”, diz a publicação.

O registro foi compartilhado um dia após a esposa, Mila Seidl, esclarecer que, apesar de estar recebendo cuidados paliativos em casa, Lito segue lúcido, “cognitivo, falante e pensante”.

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