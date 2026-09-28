TRAGÉDIA

Esposa revela 'dor imensa' de Renner após morte de Rick e faz promessa: 'Eu acredito em você'

Tere Oberger contou que o marido ainda não se sente pronto para voltar a cantar e disse que estará ao lado dele durante o período de luto

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 14:22

Renner com a esposa e o filho caçula; e Rick Crédito: Reprodução/Instagram

Tere Oberger, esposa de Renner, abriu o coração sobre o momento vivido pelo cantor após a morte de Rick, seu parceiro de dupla por quase quatro décadas. Em uma carta aberta publicada nesta segunda-feira (28), ela revelou que o marido enfrenta uma "dor imensa" desde a perda e ainda não se sente preparado para voltar aos palcos.

Ao compartilhar uma foto em que aparece ao lado de Renner e do filho do casal, Davi, de 5 anos, Tere explicou por que escolheu justamente aquele registro para escrever ao marido.

Família de Renner, da dupla com Rick 1 de 15

"Meu amor, escolhi esta foto porque nela estamos nós três, juntinhos, num dia feliz que agora guardo com ainda mais carinho", escreveu.

Na sequência, ela falou sobre o impacto da morte de Rick na vida do cantor e afirmou que não pretende pressioná-lo a retomar a carreira neste momento. "Sei que a partida do seu parceiro de palco e vida deixou uma dor imensa. Não vou pedir que você seja forte o tempo todo. Quero apenas que saiba que pode viver essa saudade no seu tempo, e que eu e o Davi estaremos aqui para segurar a sua mão", declarou.

Tere ainda deixou uma mensagem de incentivo ao marido e afirmou que espera voltar a ouvi-lo cantar quando ele estiver preparado. "Eu acredito em você. E, quando seu coração estiver pronto, quero estar ao seu lado para ouvir sua voz cantar outra vez. Um dia de cada vez, meu amor. Nós te amamos", finalizou.

Filha de Renner também se manifesta

A publicação recebeu uma mensagem de Amanda Rodrigues, de 34 anos, uma das filhas de Renner. Ela agradeceu o apoio de Tere ao pai e destacou a importância da presença da madrasta neste momento. "Obrigada por tanto, Tere! Não tem melhor pessoa para estar ao lado do meu pai. Você é muito especial! Amo vocês demais!", escreveu.

Ao todo, Renner tem sete filhos. Além de Davi e Amanda, o cantor também é pai de Abila, de 37 anos, Ítalo, de 32, Igor, de 29, Enzo, de 17, e Victor, de 16.

Morte de Rick

Rick morreu aos 59 anos após o helicóptero em que estava desaparecer na região de Urubici, na Serra Catarinense. A aeronave perdeu a comunicação no dia 21 de setembro, quando sobrevoava uma área rural da região de Santa Bárbara.

Novas imagens mostram os destroços do helicóptero que caiu e resultou na morte do cantor Rick e de outras quatro pessoas em SC 1 de 5

O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina foi acionado e iniciou as buscas. No dia seguinte, os destroços foram encontrados com as cinco pessoas que estavam a bordo já sem vida.

O corpo de Rick foi velado e sepultado na quarta-feira (24), em Sorocaba, no interior de São Paulo, em uma cerimônia reservada a familiares e amigos. Diversos nomes do sertanejo estiveram presentes.

A morte interrompeu uma parceria que estava prestes a completar quatro décadas. Rick e Renner começaram a carreira juntos ainda nos anos 1980 e construíram uma das duplas conhecidas do sertanejo.