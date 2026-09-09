Esqueça a frigideira! Aprenda a fazer esse omelete de forno incrível para seu café da manhã

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Kamila Macedo
Publicado em 9 de setembro de 2026 às 05:00
Procurando uma opção prática, saudável e deliciosa para variar o cardápio matinal? Este omelete de forno é a solução perfeita para quem quer fugir da sujeira do fogão e garantir uma refeição cheia de sabor. A combinação de legumes, queijo e presunto traz cremosidade e nutrientes para começar o dia com energia, rendendo o suficiente para compartilhar com toda a família.
Omelete de forno
6 ovos;
2 colheres (sopa) de farinha de trigo;
1/2 xícara (chá) de leite;
1/2 tomate picado sem as sementes;
1/2 cebola picada;
1/2 xícara (chá) de seleta de legumes;
Azeitona a gosto
100 g de mussarela picada ou ralada;;
100 g de presunto picado;
Salsinha e cebolinha a gosto
Sal a gosto;
Pimenta-do-reino a gosto;
Orégano seco a gosto.
Para começar, em um copo, junte o leite com a farinha de trigo e mexa bem até dissolver completamente, reservando a mistura em seguida. Em uma tigela separada, coloque os seis ovos e bata-os levemente com a ajuda de um batedor de arame até ficarem homogêneos.
Na sequência, adicione a mistura de leite com farinha aos ovos batidos e incorpore bem. Acrescente a cebola, a seleta de legumes, as azeitonas, o tomate sem sementes, a mussarela, o presunto, o cheiro-verde, o orégano, a pimenta-do-reino e o sal, misturando todos os ingredientes até que fiquem bem distribuídos.
Por fim, despeje o conteúdo em uma assadeira untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 30 minutos ou até que o omelete esteja firme e levemente dourado na superfície. Sirva ainda quente.