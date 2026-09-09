RECEITA

Esqueça a frigideira! Aprenda a fazer esse omelete de forno incrível para seu café da manhã

Prática e nutritiva, essa versão assada rende bastante e fica pronta em poucos minutos

Kamila Macedo

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 05:00

Omelete de forno Crédito: Nina Firsova | Shutterstock

Procurando uma opção prática, saudável e deliciosa para variar o cardápio matinal? Este omelete de forno é a solução perfeita para quem quer fugir da sujeira do fogão e garantir uma refeição cheia de sabor. A combinação de legumes, queijo e presunto traz cremosidade e nutrientes para começar o dia com energia, rendendo o suficiente para compartilhar com toda a família.

Omelete de forno 1 de 4

Ingredientes

6 ovos;

2 colheres (sopa) de farinha de trigo;

1/2 xícara (chá) de leite;

1/2 tomate picado sem as sementes;

1/2 cebola picada;

1/2 xícara (chá) de seleta de legumes;

Azeitona a gosto

100 g de mussarela picada ou ralada;;

100 g de presunto picado;

Salsinha e cebolinha a gosto

Sal a gosto;

Pimenta-do-reino a gosto;

Orégano seco a gosto.

Modo de preparo

Para começar, em um copo, junte o leite com a farinha de trigo e mexa bem até dissolver completamente, reservando a mistura em seguida. Em uma tigela separada, coloque os seis ovos e bata-os levemente com a ajuda de um batedor de arame até ficarem homogêneos.

Na sequência, adicione a mistura de leite com farinha aos ovos batidos e incorpore bem. Acrescente a cebola, a seleta de legumes, as azeitonas, o tomate sem sementes, a mussarela, o presunto, o cheiro-verde, o orégano, a pimenta-do-reino e o sal, misturando todos os ingredientes até que fiquem bem distribuídos.