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Esqueça a panela de pressão: o jeito certo de preparar beterraba que deixa o legume mais saboroso

Chefs destacam uma forma simples de preparar o legume no forno, preservando melhor sua cor, textura e sabor

  • Foto do(a) author(a) Bianca Hirakawa
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Bianca Hirakawa

  • Agência Correio

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 12:28

Técnica usa papel-alumínio e os próprios líquidos da beterraba para chegar a um resultado mais concentrado
Técnica usa papel-alumínio e os próprios líquidos da beterraba para chegar a um resultado mais concentrado Crédito: Pexels

A beterraba entra na panela, a água começa a ficar vermelha e, no fim, parte daquele sabor marcante parece ter ido embora. Para quem está acostumado a cozinhar o legume na água, existe outra forma de preparo que muda justamente esse resultado.

A alternativa destacada por chefs e especialistas em gastronomia é assar a beterraba no forno envolta em papel-alumínio. A técnica concentra os líquidos do próprio alimento e ajuda a preservar sua cor, seu sabor e uma textura mais firme.

Beterraba

[Edicase]A beterraba ajuda a proteger a saúde do coração (Imagem: Nungning20 | Shutterstock) por Imagem: Nungning20 | Shutterstock
[Edicase]A beterraba é rica em nutrientes que trazem benefícios tanto para o corpo quanto para a mente (Imagem: Dani Vincek | Shutterstock) por Imagem: Dani Vincek | Shutterstock
O suco de beterraba é ótimo para controlar pressão sanguínea por Imagem: freshtopia.net/Flickr
Suco de beterraba por Shutterstock
[Edicase]Suco de beterraba com chia (Imagem: nblx | Shutterstock) por Imagem: nblx | Shutterstock
[Edicase]Suco de beterraba com maçã e cenoura (Imagem: Melica | Shutterstock) por Imagem: Melica | Shutterstock
[Edicase]Suco de beterraba com gengibre (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
[Edicase]Suco de beterraba com cenoura e laranja (Imagem: Kristina Ismulyani | Shutterstock) por Imagem: Kristina Ismulyani | Shutterstock
[Edicase]Suco de beterraba com gengibre e limão (Imagem: xamnesiacx84 | Shutterstock) por Imagem: xamnesiacx84 | Shutterstock
[Edicase]Suco de beterraba, cenoura, gengibre e limão (Imagem: xamnesiacx84 | Shutterstock) por Imagem: xamnesiacx84 | Shutterstock
[Edicase]Suco de romã com beterraba e laranja (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
[Edicase]Suco de beterraba (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por
[Edicase]Suco de beterraba, morango e manjericão (Imagem: Veronika Idiyat | Shutterstock) por
[Edicase]Vitamina de beterraba, banana e morango (Imagem: NatashaPhoto | Shutterstock) por
[Edicase]Panqueca de beterraba com ricota (Imagem: IIIRusya | Shutterstock) por
[Edicase]Homus de grão-de-bico com beterraba (Imagem: BooFamily | Shutterstock) por
Estudo aponta a beterraba como aliada das mulheres na menopausa; saiba como consumir por Shutterstock
[Edicase]A beterraba é rica em nutrientes essenciais para o organismo e oferece diversos benefícios para a saúde (Imagem: Nungning20 | Shutterstock) por
[Edicase]Suco de beterraba com limão (Imagem: nblx | Shutterstock) por
[Edicase]Risoto de beterraba (Imagem: Liliya Kandrashevich | Shutterstock) por
[Edicase]Suco de beterraba com laranja (Imagem: Chiociolla | Shutterstock) por
[Edicase]Salada de beterraba e queijo minas (Imagem: Shutterstock) por
[Edicase]Suco de beterraba com limão (Imagem: Madeleine Steinbach | Shutterstock) por
[Edicase]Suco de morango com beterraba e cenoura (Imagem: Amallia Eka | Shutterstock) por
[Edicase]Suco de beterraba com limão (Imagem: Africa Studio | Shutterstock) por
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[Edicase]A beterraba ajuda a proteger a saúde do coração (Imagem: Nungning20 | Shutterstock) por Imagem: Nungning20 | Shutterstock

Por que trocar a água pelo forno?

Quando a beterraba é cozida diretamente na água, alguns compostos solúveis passam para o líquido durante o preparo. É por isso que a água fica tingida de vermelho.

No forno, a lógica é diferente.

A beterraba fica protegida dentro de uma espécie de envelope de papel-alumínio. O vapor permanece concentrado ali dentro, fazendo com que o legume cozinhe nos próprios líquidos.

O resultado é uma beterraba macia, mas com sabor mais concentrado e aquele tom vermelho-arroxeado intenso.

A textura também muda. O calor do forno proporciona um cozimento diferente da fervura, deixando os pedaços mais firmes e uniformes.

Como preparar beterraba assada

O processo é simples e não exige muitos ingredientes.

1. Preaqueça o forno a 200°C

Enquanto isso, lave bem as beterrabas para retirar toda a terra. Corte o topo com o talo e divida cada unidade ao meio no sentido do comprimento.

2. Prepare o pacote

Coloque um pedaço grande de papel-alumínio sobre uma assadeira e acomode as metades de beterraba no centro.

Depois, regue com um fio de azeite e acrescente uma pitada de sal. Dentes de alho inteiros e com casca também podem ser colocados junto para acrescentar sabor.

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3. Feche bem

Una as pontas do papel-alumínio e dobre as laterais para formar um envelope fechado.

Esse detalhe é importante porque o pacote precisa manter o vapor concentrado durante o cozimento.

4. Leve ao forno

A beterraba deve assar por aproximadamente 25 a 50 minutos.

O tempo pode variar principalmente de acordo com o tamanho e a idade dos legumes.

5. Confira o ponto

Para saber se está pronta, basta espetar um garfo e verificar se a beterraba está macia.

O truque para tirar a casca

Depois que a beterraba sair do forno, existe ainda uma etapa que costuma facilitar bastante o preparo.

Primeiro, é preciso abrir o papel-alumínio com cuidado, já que o vapor acumulado no interior estará muito quente e pode provocar queimaduras.

Depois, espere a beterraba amornar até que seja possível manuseá-la com as mãos.

A casca pode então ser retirada simplesmente puxando com os dedos. Na maioria das vezes, ela se desprende facilmente depois do cozimento.

Se alguma parte permanecer grudada, uma faquinha pode ajudar.

E se não quiser usar o forno?

O forno não é a única alternativa para evitar o contato direto com a água.

O cozimento no vapor também é uma opção. A técnica mantém a beterraba longe do excesso de água e ajuda a preservar sabor, cor e nutrientes.

Nesse caso, a recomendação é cortar os legumes em pedaços grandes. Com uma área menor de contato, há menos perda de compostos para o meio externo.

Seja no forno ou no vapor, a ideia é evitar que a beterraba fique mergulhada em água durante todo o preparo, e aproveitar melhor a cor intensa, a textura e o sabor naturalmente terroso e adocicado do legume.

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