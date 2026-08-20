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Esqueleto com mais de 160 fraturas, revela ataque de arma de cerco inglesa e dá pistas de história medieval desconhecida

Ossos encontrados em um castelo escocês apresentam lesões raras e podem registrar o impacto de uma arma medieval.

  • Foto do(a) author(a) Kaíky Almeida
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Kaíky Almeida

  • Agência Correio

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 11:11

Castelo de Stirling, na Escócia, onde um esqueleto com mais de 160 fraturas foi encontrado.
Castelo de Stirling, na Escócia, onde um esqueleto com mais de 160 fraturas foi encontrado. Crédito: Reprodução/Wikimedia Commons

Um esqueleto encontrado no castelo de Stirling, na Escócia, está ajudando arqueólogos a reconstruir uma morte violenta ocorrida há mais de sete séculos. Os ossos pertencem a um homem que morreu entre os 22 e 34 anos e apresentam mais de 160 fraturas, principalmente no crânio e nas costelas.

A distribuição dos danos chamou a atenção de Jo Buckberry, bioarqueóloga da Universidade de Bradford. Ao comparar o padrão das lesões com casos modernos, ela encontrou semelhanças com traumas provocados por acidentes de carro e atropelamentos. A investigação levou a uma hipótese ligada a uma das armas de cerco mais poderosas da Idade Média.

Castelo de Stirling, na Escócia, onde um esqueleto com mais de 160 fraturas foi encontrado.

Modelo em madeira do War Wolf, máquina de cerco associada ao ataque inglês ao castelo de Stirling. por Reprodução/Wikimedia Commons
Modelo em madeira do War Wolf, máquina de cerco associada ao ataque inglês ao castelo de Stirling. por Reprodução/Wikimedia Commons
Modelo em madeira do War Wolf, máquina de cerco associada ao ataque inglês ao castelo de Stirling. por Reprodução/Wikimedia Commons
Os restos humanos remontam ao período das guerras entre Inglaterra e Escócia, quando castelos eram alvos de longos cercos. por Reprodução/Wikimedia Commons
Castelo de Stirling, na Escócia, onde um esqueleto com mais de 160 fraturas foi encontrado. por Reprodução/Wikimedia Commons
Castelo de Stirling, na Escócia, onde um esqueleto com mais de 160 fraturas foi encontrado. por Reprodução/Wikimedia Commons
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Modelo em madeira do War Wolf, máquina de cerco associada ao ataque inglês ao castelo de Stirling. por Reprodução/Wikimedia Commons

Uma morte fora do combate

O esqueleto foi um dos nove encontrados em 1997 no castelo de Stirling. A datação por radiocarbono indica que o homem viveu durante o período das Guerras de Independência da Escócia, entre 1296 e 1357.

O que diferencia esse caso é a ausência de marcas típicas de uma luta corpo a corpo. Em vez de cortes ou perfurações associados a espadas, os ossos apresentam lesões de esmagamento concentradas na parte superior do corpo.

Para Buckberry, esse conjunto indica um impacto de grande força e velocidade. A análise sugere que algum objeto de grande superfície atingiu o homem por trás, com força suficiente para provocar fraturas extensas.

A pista do trebuchete

A explicação encontrada pela pesquisadora está relacionada aos equipamentos usados durante o cerco de Stirling Castle em 1304. Naquele momento, o rei inglês Edward I tentava tomar o último grande reduto escocês que ainda resistia.

Entre as máquinas empregadas pelos ingleses estava o War Wolf, um gigantesco trebuchete construído para lançar projéteis pesados contra as defesas do castelo. A Historic Environment Scotland registra que 13 catapultas e trebuchetes participaram do bombardeio, enquanto o War Wolf surgiu como a máquina de maior impacto no fim do cerco.

O funcionamento do trebuchete dependia da gravidade. Um grande contrapeso movimentava o braço da máquina e fazia o projétil ganhar velocidade antes de ser lançado. Na guerra medieval, esse tipo de equipamento servia principalmente para atacar estruturas fortificadas.

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O que os ossos revelam

A hipótese não significa que o homem tenha sido atingido necessariamente pelo War Wolf. Buckberry considera provável que ele tenha sido vítima de um projétil lançado por um dos trebuchetes usados pelos ingleses, mas ainda não é possível determinar qual máquina disparou o objeto.

A própria pesquisa também tem uma limitação importante: os resultados ainda não foram publicados em uma revista científica com revisão por pares. Um especialista em osteologia forense ouvido pela Smithsonian, porém, considerou convincente a interpretação de um impacto de alta velocidade e grande força.

O War Wolf também carrega uma história particular. Segundo a Historic Environment Scotland, a máquina foi montada durante o cerco e acabou se tornando uma demonstração de força de Edward I. O castelo resistiu por meses, mas a construção do gigantesco trebuchete mudou o cenário.

Uma evidência rara

A importância do achado está justamente na combinação entre arqueologia e violência de cerco. Os restos não mostram apenas que alguém morreu durante um período de guerra. Eles podem registrar, no próprio esqueleto, o efeito de uma tecnologia militar medieval sobre o corpo humano.

Buckberry considera que o caso representa a primeira evidência arqueológica conhecida de trauma provocado por um trebuchete. Se a interpretação estiver correta, as mais de 160 fraturas preservadas no esqueleto oferecem uma pista incomum sobre como os ataques com grandes máquinas de cerco podiam atingir pessoas durante uma batalha.

O homem, no entanto, provavelmente não era o alvo específico. Máquinas desse tipo tinham como objetivo principal atingir muralhas e estruturas, e não indivíduos. A força registrada nos ossos mostra justamente o que acontecia quando um projétil pesado encontrava alguém em seu caminho.

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