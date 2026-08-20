CIÊNCIA

Esqueleto com mais de 160 fraturas, revela ataque de arma de cerco inglesa e dá pistas de história medieval desconhecida

Ossos encontrados em um castelo escocês apresentam lesões raras e podem registrar o impacto de uma arma medieval.



Kaíky Almeida

Agência Correio

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 11:11

Castelo de Stirling, na Escócia, onde um esqueleto com mais de 160 fraturas foi encontrado. Crédito: Reprodução/Wikimedia Commons

Um esqueleto encontrado no castelo de Stirling, na Escócia, está ajudando arqueólogos a reconstruir uma morte violenta ocorrida há mais de sete séculos. Os ossos pertencem a um homem que morreu entre os 22 e 34 anos e apresentam mais de 160 fraturas, principalmente no crânio e nas costelas.

A distribuição dos danos chamou a atenção de Jo Buckberry, bioarqueóloga da Universidade de Bradford. Ao comparar o padrão das lesões com casos modernos, ela encontrou semelhanças com traumas provocados por acidentes de carro e atropelamentos. A investigação levou a uma hipótese ligada a uma das armas de cerco mais poderosas da Idade Média.

Castelo de Stirling, na Escócia, onde um esqueleto com mais de 160 fraturas foi encontrado. 1 de 6

Uma morte fora do combate

O esqueleto foi um dos nove encontrados em 1997 no castelo de Stirling. A datação por radiocarbono indica que o homem viveu durante o período das Guerras de Independência da Escócia, entre 1296 e 1357.

O que diferencia esse caso é a ausência de marcas típicas de uma luta corpo a corpo. Em vez de cortes ou perfurações associados a espadas, os ossos apresentam lesões de esmagamento concentradas na parte superior do corpo.

Para Buckberry, esse conjunto indica um impacto de grande força e velocidade. A análise sugere que algum objeto de grande superfície atingiu o homem por trás, com força suficiente para provocar fraturas extensas.

A pista do trebuchete

A explicação encontrada pela pesquisadora está relacionada aos equipamentos usados durante o cerco de Stirling Castle em 1304. Naquele momento, o rei inglês Edward I tentava tomar o último grande reduto escocês que ainda resistia.

Entre as máquinas empregadas pelos ingleses estava o War Wolf, um gigantesco trebuchete construído para lançar projéteis pesados contra as defesas do castelo. A Historic Environment Scotland registra que 13 catapultas e trebuchetes participaram do bombardeio, enquanto o War Wolf surgiu como a máquina de maior impacto no fim do cerco.

O funcionamento do trebuchete dependia da gravidade. Um grande contrapeso movimentava o braço da máquina e fazia o projétil ganhar velocidade antes de ser lançado. Na guerra medieval, esse tipo de equipamento servia principalmente para atacar estruturas fortificadas.

O que os ossos revelam

A hipótese não significa que o homem tenha sido atingido necessariamente pelo War Wolf. Buckberry considera provável que ele tenha sido vítima de um projétil lançado por um dos trebuchetes usados pelos ingleses, mas ainda não é possível determinar qual máquina disparou o objeto.

A própria pesquisa também tem uma limitação importante: os resultados ainda não foram publicados em uma revista científica com revisão por pares. Um especialista em osteologia forense ouvido pela Smithsonian, porém, considerou convincente a interpretação de um impacto de alta velocidade e grande força.

O War Wolf também carrega uma história particular. Segundo a Historic Environment Scotland, a máquina foi montada durante o cerco e acabou se tornando uma demonstração de força de Edward I. O castelo resistiu por meses, mas a construção do gigantesco trebuchete mudou o cenário.

Uma evidência rara

A importância do achado está justamente na combinação entre arqueologia e violência de cerco. Os restos não mostram apenas que alguém morreu durante um período de guerra. Eles podem registrar, no próprio esqueleto, o efeito de uma tecnologia militar medieval sobre o corpo humano.

Buckberry considera que o caso representa a primeira evidência arqueológica conhecida de trauma provocado por um trebuchete. Se a interpretação estiver correta, as mais de 160 fraturas preservadas no esqueleto oferecem uma pista incomum sobre como os ataques com grandes máquinas de cerco podiam atingir pessoas durante uma batalha.