ASTROLOGIA

Essa semana (de 17 a 23 de agosto) traz oportunidades de crescimento, dinheiro e novas escolhas para estes signos

O período favorece planejamento, reconhecimento profissional e mudanças importantes, mas pede paciência para transformar boas ideias em resultados

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 01:00

Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

A semana começa com uma sensação de movimento e vontade de avançar. Entre os dias 17 e 23 de agosto, os signos podem encontrar oportunidades para colocar planos em prática, fortalecer relações e recuperar a confiança em projetos que pareciam distantes.

O período também favorece quem estiver disposto a rever estratégias e abandonar hábitos que já não fazem sentido. Algumas respostas podem surgir justamente quando você deixa de insistir em caminhos que não estão funcionando e passa a olhar para novas possibilidades.

No trabalho e no dinheiro, planejamento será uma palavra importante. Há espaço para reconhecimento, novas oportunidades e melhorias financeiras, mas resultados mais consistentes tendem a aparecer para quem agir com disciplina e evitar decisões tomadas no impulso.

No amor, conversas honestas e momentos de qualidade podem aproximar casais. Para quem está solteiro, a semana também pode trazer encontros interessantes, principalmente quando existe disposição para conhecer alguém sem criar expectativas imediatas. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: A semana começa com você mais determinado a alcançar um objetivo importante. No trabalho, ideias novas podem ajudar a destacar seus talentos, especialmente se você estiver disposto a assumir mais iniciativa. Uma oportunidade de mostrar competência pode surgir justamente quando você decidir sair da zona de conforto. No dinheiro, mantenha o foco em resultados de longo prazo e evite correr riscos apenas pela vontade de ganhar mais rapidamente. No amor, sua confiança aumenta seu poder de atração, mas ouvir o outro será tão importante quanto mostrar o que você deseja. Solteiros podem chamar atenção naturalmente. Cuide do equilíbrio entre produtividade e descanso para não começar a semana com energia demais e terminar esgotado.

Dica cósmica: acredite no que você pode conquistar, mas transforme confiança em planejamento.

Touro: A semana pede mais sensibilidade nas relações. No trabalho, ouvir colegas e pessoas próximas pode revelar informações importantes e ajudar você a compreender melhor determinadas situações. Em casa, ideias novas podem surgir e inspirar mudanças no ambiente ou na rotina. No dinheiro, o momento favorece organização e escolhas que aumentem sua segurança, sem exageros em gastos com lazer e conforto. No amor, dar atenção às necessidades do parceiro pode fortalecer bastante a relação. Solteiros podem se interessar por alguém que demonstre maturidade e estabilidade. Reserve momentos para descansar e recuperar as energias ao longo da semana.

Dica cósmica: ouvir com atenção pode ser tão importante quanto saber exatamente o que você quer.

Gêmeos: A semana destaca a importância de estabelecer limites. No trabalho, você pode precisar deixar mais claro até onde está disposto a assumir responsabilidades, especialmente para não acabar carregando tarefas que deveriam ser divididas. Ao longo dos próximos dias, conversas importantes podem melhorar relacionamentos profissionais e pessoais. No dinheiro, evite decisões impulsivas e procure manter controle sobre pequenas despesas. No amor, casais podem ter conversas profundas sobre a relação e resolver um assunto que estava sendo adiado. Solteiros podem conhecer alguém por meio de conversas, redes sociais ou amigos. Dê atenção à saúde mental e faça pausas sempre que sentir excesso de estímulos.

Dica cósmica: proteger seus limites não significa se afastar das pessoas, mas escolher melhor onde colocar sua energia.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Câncer: A semana pode ser bastante movimentada, principalmente no trabalho e nos relacionamentos. Novos projetos podem exigir iniciativa, mas você tende a perceber que já possui mais preparo do que imaginava para lidar com eles. No dinheiro, organização será fundamental para aproveitar oportunidades sem comprometer sua estabilidade. Uma situação profissional também pode colocar sua capacidade de liderança em evidência. No amor, o período favorece mais entusiasmo e proximidade, mas será importante equilibrar responsabilidades com atenção à vida pessoal. Solteiros podem perceber que alguém está prestando mais atenção neles. Evite assumir tarefas demais e respeite seus momentos de descanso.

Dica cósmica: você não precisa esperar se sentir totalmente preparado para reconhecer que já está pronto para avançar.

Leão: A semana coloca você diante de uma oportunidade de fortalecer suas bases antes de buscar resultados maiores. No trabalho, pode ser necessário organizar melhor projetos e cuidar de detalhes que normalmente ficam em segundo plano. Essa preparação será importante para os próximos passos. No dinheiro, evite gastar para manter uma determinada imagem e concentre-se no que realmente traz segurança. No amor, sua confiança cresce, mas relacionamentos exigem também paciência e capacidade de ouvir. Casais podem precisar encontrar um equilíbrio maior entre individualidade e parceria. Solteiros podem atrair atenção com facilidade. Reserve tempo para pessoas importantes e não tente resolver tudo sozinho.

Dica cósmica: crescer também significa aprender a dividir espaço, responsabilidades e conquistas.

Virgem: A semana marca um período de renovação para você. No trabalho, novas ideias podem estimular mudanças importantes na maneira como você organiza seus projetos e objetivos. É um bom momento para retomar planos que ficaram esquecidos e pensar no que deseja construir nos próximos meses. No dinheiro, evite transformar ansiedade em consumo e prefira organizar prioridades. No amor, o período favorece abertura emocional e aproximação. Casais podem recuperar a leveza, enquanto solteiros podem perceber que estão mais dispostos a deixar alguém se aproximar. Cuide especialmente do descanso e encontre maneiras de desacelerar a mente.

Dica cósmica: permita-se começar de novo sem carregar para o futuro aquilo que já cumpriu seu papel.

A vilã de novela de cada signo 1 de 13

Libra: A semana pode colocar você em uma posição de maior visibilidade. No trabalho, sua capacidade de liderança será testada, e a maneira como você se comunica pode fazer toda a diferença. Evite responder no calor do momento, principalmente diante de críticas ou divergências. No dinheiro, reconhecimento profissional ou apoio de pessoas próximas pode abrir novas possibilidades, mas mantenha os pés no chão antes de assumir gastos. No amor, o período favorece encontros e momentos de conexão, mas também pede equilíbrio entre vida social e intimidade. Solteiros podem receber apoio de amigos para conhecer alguém interessante. Cuide dos seus níveis de energia e não tente acompanhar todos os compromissos.

Dica cósmica: ser firme não exige perder a delicadeza que faz parte da sua força.

Escorpião: A semana começa estimulando sua curiosidade e vontade de ampliar conhecimentos. Estudos, leituras, projetos acadêmicos ou profissionais podem ocupar bastante espaço nos próximos dias. No trabalho, finalizar uma tarefa importante pode trazer uma sensação de avanço. No dinheiro, o período favorece a criação de estratégias para economizar e melhorar sua organização financeira. Evite decisões baseadas em ganhos rápidos. No amor, momentos de conversa e convivência podem ajudar a fortalecer vínculos. Solteiros podem se aproximar de alguém por meio de interesses em comum. No fim da semana, atividades criativas podem ser especialmente estimulantes.

Dica cósmica: transforme curiosidade em conhecimento e conhecimento em decisões mais inteligentes.

Sagitário: A semana começa com a necessidade de olhar novamente para uma situação que ainda não foi completamente resolvida. No trabalho, isso pode significar revisar uma estratégia ou retomar um projeto antes de seguir para algo novo. Aos poucos, sua confiança tende a aumentar e você pode enxergar oportunidades que antes pareciam escondidas. No dinheiro, organizar metas e criar um plano realista será mais importante do que tentar resolver tudo de uma vez. No amor, a semana favorece conversas sobre futuro, viagens e sonhos compartilhados. Solteiros podem conhecer alguém com interesses semelhantes. Mantenha disciplina para transformar entusiasmo em resultado.

Dica cósmica: confiança cresce quando você percebe que consegue avançar mesmo sem ter todas as respostas.

Red flags de cada signo no trabalho 1 de 12

Capricórnio: A semana traz uma mistura de responsabilidade e novas possibilidades. No início, amigos, familiares ou pessoas próximas podem oferecer apoio importante para uma decisão que você está considerando. No trabalho, agir com método e evitar pressa ajudará a construir resultados mais sólidos. No dinheiro, organize prioridades antes de assumir novas despesas e não deixe o desejo de aproveitar uma oportunidade fazer você ignorar detalhes. No amor, o período pode trazer mais leveza e vontade de viver experiências diferentes. Casais podem planejar uma viagem ou atividade especial, enquanto solteiros podem se abrir para novidades. Não esqueça de reservar espaço para diversão e descanso.

Dica cósmica: responsabilidade é importante, mas a vida também precisa de espaço para novas experiências.

Aquário: A semana pede equilíbrio entre responsabilidades e vida pessoal. No trabalho, você pode perceber que está carregando mais tarefas do que deveria e precisará reorganizar suas prioridades. Ao longo dos próximos dias, relações importantes ganham destaque, e uma conversa pode ajudar a recuperar a proximidade com alguém. No dinheiro, mantenha atenção ao orçamento e evite assumir compromissos que não sejam realmente necessários. No amor, casais podem encontrar maneiras de recuperar a conexão, enquanto solteiros podem conhecer alguém que desperte interesse e curiosidade. No fim da semana, programas simples perto de casa podem trazer boas descobertas.

Dica cósmica: nem sempre é preciso ir longe para encontrar algo novo, às vezes basta olhar de outra maneira para o que já está ao seu redor.

Peixes: A semana favorece o desenvolvimento de habilidades e o reconhecimento dos seus talentos. No trabalho, você pode encontrar oportunidades para mostrar competência e se destacar em projetos que exigem criatividade e dedicação. Se deseja mudar de área ou assumir uma nova responsabilidade, este é um bom momento para começar a se movimentar. No dinheiro, organize seus planos antes de fazer investimentos ou gastos maiores. No amor, o período favorece a aproximação de pessoas que oferecem apoio verdadeiro. Casais podem se beneficiar de mais tempo juntos, enquanto solteiros podem perceber que conexões consistentes despertam mais interesse do que relações passageiras. Procure também manter contato com amigos que fazem você se sentir bem.