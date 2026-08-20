ASTROLOGIA

Esses 4 signos podem sentir um desconforto após o primeiro quarto da Lua em agosto, mas isso pode ser necessário para mudar de fase

Fase pode colocar relacionamentos, trabalho, dinheiro e limites pessoais em evidência, mas também ajudar a enxergar o que precisa mudar

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 13:00

Lua e os signos Crédito: FreePik

O primeiro quarto da Lua em agosto aconteceu ontem, 19 de agosto, às 23h46, em Escorpião. Poucas horas depois, às 5h30 desta quinta-feira (20), a Lua entrou em Sagitário. Para quatro signos, esse movimento pode funcionar como um alerta para situações que vinham sendo evitadas ou empurradas com a barriga.

A energia de Escorpião favorece uma postura mais honesta diante de questões que envolvem confiança, relações, responsabilidades e escolhas pessoais. O desconforto pode aparecer justamente porque algumas verdades ficam mais difíceis de ignorar. Em vez de enxergar isso como algo negativo, o momento pode ajudar a tomar decisões mais conscientes. Veja a previsão do site "Economic Times".

Touro: Uma conversa ou situação dentro de um relacionamento pode exigir mais sinceridade da sua parte. Talvez você esteja tentando manter a paz enquanto deixa de lado algo que realmente incomoda. Hoje, vale observar o que essa situação está mostrando, sem tentar forçar tudo a funcionar como antes.

Dica cósmica: Não evite uma conversa importante apenas para não criar desconforto. Às vezes, colocar os sentimentos na mesa é justamente o que permite encontrar uma solução.

Comidas que são a cara de Touro 1 de 10

Gêmeos: A rotina pode estar cobrando mais do que você consegue entregar. Você pode perceber que assumiu compromissos demais ou passou tempo demais tentando estar disponível para todo mundo. O momento pede uma revisão das suas prioridades e dos limites que você precisa estabelecer.

Dica cósmica: Ser eficiente não significa estar disponível o tempo inteiro. Aprenda a proteger seu tempo sem culpa.

Comidas que são a cara de Gêmeos 1 de 10

Leão: Antes de correr atrás de novos objetivos, talvez seja necessário resolver alguma questão mais próxima de você. Assuntos familiares, responsabilidades em casa ou uma situação emocional podem estar consumindo energia que você gostaria de direcionar para outros planos.

Dica cósmica: Não trate os problemas pessoais como obstáculos ao seu crescimento. Fortalecer sua base pode dar muito mais liberdade para seguir em frente.

Comidas que são a cara de Leão 1 de 10

Aquário: Uma relação pessoal ou profissional pode fazer você questionar até onde está disposto a ceder. Talvez você tenha tentado atender às expectativas de todo mundo enquanto deixava suas próprias necessidades em segundo plano. Agora, pode ser hora de encontrar um equilíbrio mais justo.

Dica cósmica: Uma relação saudável precisa deixar espaço para os dois lados. Não abandone suas próprias necessidades para manter uma situação confortável.