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Esses 4 signos podem sentir um desconforto após o primeiro quarto da Lua em agosto, mas isso pode ser necessário para mudar de fase

Fase pode colocar relacionamentos, trabalho, dinheiro e limites pessoais em evidência, mas também ajudar a enxergar o que precisa mudar

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 13:00

Lua e os signos
Lua e os signos Crédito: FreePik

O primeiro quarto da Lua em agosto aconteceu ontem, 19 de agosto, às 23h46, em Escorpião. Poucas horas depois, às 5h30 desta quinta-feira (20), a Lua entrou em Sagitário. Para quatro signos, esse movimento pode funcionar como um alerta para situações que vinham sendo evitadas ou empurradas com a barriga.

A energia de Escorpião favorece uma postura mais honesta diante de questões que envolvem confiança, relações, responsabilidades e escolhas pessoais. O desconforto pode aparecer justamente porque algumas verdades ficam mais difíceis de ignorar. Em vez de enxergar isso como algo negativo, o momento pode ajudar a tomar decisões mais conscientes. Veja a previsão do site "Economic Times".

Leia mais

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Touro: Uma conversa ou situação dentro de um relacionamento pode exigir mais sinceridade da sua parte. Talvez você esteja tentando manter a paz enquanto deixa de lado algo que realmente incomoda. Hoje, vale observar o que essa situação está mostrando, sem tentar forçar tudo a funcionar como antes.

Dica cósmica: Não evite uma conversa importante apenas para não criar desconforto. Às vezes, colocar os sentimentos na mesa é justamente o que permite encontrar uma solução.

Comidas que são a cara de Touro

Bebida de Touro: Vinho Tinto encorpado - Touro aprecia o ritual e os sabores que amadurecem no paladar. por Imagem gerada por IA
Junk food de Touro: Batata Frita com Queijo e Bacon - O máximo do prazer sensorial e da saciedade. por Imagem gerada por IA
Pizza de Touro: Quattro Formaggi (Quatro Queijos) - Abundância e cremosidade em cada fatia. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Touro: Croissants com Geleia Artesanal - O prazer de uma massa folhada perfeita e manteiga. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Touro: Chocolate Quente Cremoso - Textura rica, aveludada e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Petisco de Touro: Tábua de Queijos e Mel - A mistura do salgado com o doce agrada o paladar refinado. por Imagem gerada por IA
Almoço de Touro: Nhoque com Trufas - Conforto puro com um toque de luxo e terra. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Touro: Tiramisù - Camadas de texturas e o sabor clássico do café e cacau. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Touro: Sanduíche de Roast Beef em Pão Brioche - Carne de qualidade, pão macio e molho cremoso. por Imagem gerada por IA
Fruta de Touro: Figos frescos - Uma fruta suculenta, doce e visualmente luxuosa. por Imagem gerada por IA
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Bebida de Touro: Vinho Tinto encorpado - Touro aprecia o ritual e os sabores que amadurecem no paladar. por Imagem gerada por IA

Gêmeos: A rotina pode estar cobrando mais do que você consegue entregar. Você pode perceber que assumiu compromissos demais ou passou tempo demais tentando estar disponível para todo mundo. O momento pede uma revisão das suas prioridades e dos limites que você precisa estabelecer.

Dica cósmica: Ser eficiente não significa estar disponível o tempo inteiro. Aprenda a proteger seu tempo sem culpa.

Comidas que são a cara de Gêmeos

Petisco de Gêmeos: Mix de bruschettas variadas - Como o signo da dualidade, Gêmeos prefere ter várias opções de sabores em uma só vez para não enjoar. por Imagem gerada por IA
Pizza de Gêmeos: Meio a meio - A indecisão ou o desejo de provar tudo faz da pizza dividida a escolha ideal. por Imagem gerada por IA
Almoço de Gêmeos: Poke bowl super colorido - Um prato moderno, cheio de texturas diferentes, prático e que combina com o ritmo dinâmico do geminiano. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Gêmeos: Macarons coloridos - Pequenos, sofisticados, de vários sabores e esteticamente perfeitos para o olhar curioso do signo. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Gêmeos: Mocha com leite vaporizado e raspas de laranja - Gêmeos adora a mistura de sabores (chocolate e café) e o toque cítrico que remete à sua agilidade mental. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Gêmeos: Pink lemonade com hortelã - Uma bebida refrescante, visualmente vibrante e que comunica a leveza e a jovialidade do signo. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Gêmeos: Club sandwich em camadas - Várias camadas de ingredientes diferentes em um único lanche, estimulando o paladar. por Imagem gerada por IA
Junk food de Gêmeos: Tacos mexicanos variados - Comida divertida, para comer conversando e que permite muitas combinações. por Imagem gerada por IA
Fruta de Gêmeos: Mix de uvas sem semente (verdes e roxas) - Práticas de comer enquanto faz outra coisa, representando a agilidade do signo. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Gêmeos: Avocado toast com ovo pochê - O clássico das cafeterias modernas que une saúde, sabor e visual contemporâneo. por Imagem gerada por IA
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Petisco de Gêmeos: Mix de bruschettas variadas - Como o signo da dualidade, Gêmeos prefere ter várias opções de sabores em uma só vez para não enjoar. por Imagem gerada por IA

Leão: Antes de correr atrás de novos objetivos, talvez seja necessário resolver alguma questão mais próxima de você. Assuntos familiares, responsabilidades em casa ou uma situação emocional podem estar consumindo energia que você gostaria de direcionar para outros planos.

Dica cósmica: Não trate os problemas pessoais como obstáculos ao seu crescimento. Fortalecer sua base pode dar muito mais liberdade para seguir em frente.

Comidas que são a cara de Leão

Pizza de Leão: Pizza Gourmet de Presunto de Parma e Figos - Ingredientes caros e uma combinação audaciosa que se destaca em qualquer mesa. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Leão: Drink de Verão com frutas amarelas e espumante - O Sol é seu regente, então cores douradas e o borbulhar do espumante combinam com sua aura festiva. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Leão: Ovos Benedict com salmão defumado - O café da manhã dos hotéis de luxo, sofisticado e visualmente perfeito. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Leão: Cappuccino com arte na espuma e pó de ouro comestível - Leão adora o que é exclusivo, luxuoso e visualmente impactante. por Imagem gerada por IA
Junk food de Leão: Batata frita com Trufas e Parmesão ralado na hora - Se é para ser "junk", que tenha um toque de sofisticação e ingredientes premium. por Imagem gerada por IA
Almoço de Leão: Risoto de Açafrão com medalhão de filé mignon - A cor amarela vibrante (ouro) e a carne nobre representam o poder do "rei". por Imagem gerada por IA
Petisco de Leão: Camarões empanados com molho agridoce - Um petisco sofisticado, com porte de realeza e sabor marcante. por Imagem gerada por IA
Fruta de Leão: Manga Palmer fatiada de forma artística - Uma fruta solar, suculenta, de cor vibrante e sabor tropical intenso. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Leão: Burger de Ouro (com pão brioche amanteigado e queijo suíço) - Um hambúrguer alto, imponente e com ingredientes selecionados. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Leão: Grand Gateau com sorvete - Uma sobremesa exagerada, alta e majestosa, feita para ser o centro das atenções. por Imagem gerada por IA
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Pizza de Leão: Pizza Gourmet de Presunto de Parma e Figos - Ingredientes caros e uma combinação audaciosa que se destaca em qualquer mesa. por Imagem gerada por IA

Aquário: Uma relação pessoal ou profissional pode fazer você questionar até onde está disposto a ceder. Talvez você tenha tentado atender às expectativas de todo mundo enquanto deixava suas próprias necessidades em segundo plano. Agora, pode ser hora de encontrar um equilíbrio mais justo.

Dica cósmica: Uma relação saudável precisa deixar espaço para os dois lados. Não abandone suas próprias necessidades para manter uma situação confortável.

Comidas que são a cara de Aquário

Almoço de Aquário: Moqueca de Peixe e Camarão - Um clássico brasileiro que celebra a mistura de ingredientes e a coletividade, servido em uma apresentação vibrante e autêntica. por Imagem gerada por IA
Petisco de Aquário: Dadinhos de Tapioca com Geleia de Pimenta - Um clássico moderno brasileiro que revolucionou o conceito de petisco de bar com sua textura única. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Aquário: Toast de Pão de Queijo com recheios variados - Pegar o pão de queijo tradicional e transformá-lo em uma base de sanduíche aberto e moderno. por Imagem gerada por IA
Pizza de Aquário: Pizza de Shimeji com Alho-Poró - Fugindo dos sabores tradicionais com ingredientes que trazem uma estética moderna e sabor diferenciado. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Aquário: Hambúrguer de Falafel com Molho de Manga - Uma fusão cultural e vegetariana que é moderna, colorida e cheia de sabor. por Imagem gerada por IA
Café de Aquário: Café com Tônico de Alecrim e Laranja - Uma mistura gelada com café quente ou um preparo nada óbvio que desafia o paladar tradicional. por Imagem gerada por IA
Junk food de Aquário: Coxinha de Jaca desfiada - A maior paixão nacional reinventada com um recheio inusitado que gera conversa (bem a cara de Aquário). por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Aquário: Sorvete de Manjericão ou Ervas com Calda de Frutas - O uso de ingredientes salgados em sobremesas, criando uma experiência sensorial nova. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Aquário: Soda Italiana de Jabuticaba com Manjericão - O uso de uma fruta super brasileira em uma combinação moderna, refrescante e visualmente autêntica. por Imagem gerada por IA
Fruta de Aquário: Caju com Sal e Especiarias - Uma fruta exótica em formato e sabor, servida de um jeito que realça sua complexidade. por Imagem gerada por IA
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Almoço de Aquário: Moqueca de Peixe e Camarão - Um clássico brasileiro que celebra a mistura de ingredientes e a coletividade, servido em uma apresentação vibrante e autêntica. por Imagem gerada por IA

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