Está chegando, Army! Confira a provável setlist dos shows do BTS no Brasil

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Kamila Macedo
Publicado em 21 de outubro de 2026 às 15:35
A exatamente uma semana da estreia da turnê no Brasil, os fãs do grupo sul-coreano BTS se preparam para apresentações com duração estimada entre duas e três horas, com um repertório composto por 23 faixas. Os shows realizados em solo brasileiro marcam o encerramento da turnê "Arirang" na América Latina.
As apresentações estão com ingressos esgotados em dezenas de datas ao redor do mundo. Em São Paulo, o grupo de k-pop subirá ao palco do Estádio MorumBIS, nos dias 28, 30 e 31 de outubro.
BTS - Tour Arirang
Formado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook, o septeto retornou aos palcos em 2026 após um hiato de quatro anos em razão do cumprimento do serviço militar obrigatório na Coreia do Sul. O projeto e a turnê "Arirang" celebram a reunião oficial dos integrantes em trabalhos sob o nome BTS.
Embora o repertório priorize as composições do novo álbum – como “Hooligan”, “Aliens”, “Like Animals”, “Swim”, “Merry Go Round”, “Normal”, “FYA”, “Come Over”, “Please” e “Into the Sun” –, o show contempla também grandes sucessos da carreira, entre os quais estão “Run BTS”, “FAKE LOVE”, “Not Today”, “MIC Drop”, “Fire”, “IDOL”, “Butter” e “Dynamite”.
Um dos momentos de maior destaque da atual turnê é o bloco reservado às faixas surpresa. Desde o show de abertura em Goyang, na Coreia do Sul, em abril, o grupo inclui duas canções variáveis no alinhamento de cada noite. As últimas tocadas, na apresentação realizada em 17 de outubro em Santiago, no Chile, foram “Spine Breaker” e “Jump”.
Confira a provável setlist do BTS no Brasil:
1. Hooligan (ARIRANG, 2026);
2. Aliens (ARIRANG, 2026);
3. Run BTS (Proof, 2022);
4. They Don't Know 'Bout Us (ARIRANG, 2026);
5. Like Animals (ARIRANG, 2026);
6. FAKE LOVE (Love Yourself: Tear, 2018);
7. SWIM (ARIRANG, 2026);
8. Merry Go Round (ARIRANG, 2026);
9. 2.0 (ARIRANG, 2026);
10. Normal (ARIRANG, 2026);
11. Not Today (You Never Walk Alone, 2017);
12. MIC Drop (Steve Aoki Remix) (Love Yourself: Answer, 2018);
13. FYA (ARIRANG, 2026);
14. Fire (The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever, 2016);
15. Body to Body (ARIRANG, 2026);
16. IDOL (Love Yourself: Answer, 2018);
17. Come Over (ARIRANG, 2026);
18. Butter (Single, 2021);
19. Dynamite (BE, 2020);
20. Música surpresa;
21. Música surpresa;
22. Please (ARIRANG, 2026);
23. Into the Sun (ARIRANG, 2026).