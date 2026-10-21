MÚSICA

Está chegando, Army! Confira a provável setlist dos shows do BTS no Brasil

A uma semana do primeiro show no país, saiba quais são as músicas previstas para as apresentações do grupo sul-coreano em São Paulo

Kamila Macedo

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 15:35

BTS na turnê Arirang Crédito: Reprodução

A exatamente uma semana da estreia da turnê no Brasil, os fãs do grupo sul-coreano BTS se preparam para apresentações com duração estimada entre duas e três horas, com um repertório composto por 23 faixas. Os shows realizados em solo brasileiro marcam o encerramento da turnê "Arirang" na América Latina.

As apresentações estão com ingressos esgotados em dezenas de datas ao redor do mundo. Em São Paulo, o grupo de k-pop subirá ao palco do Estádio MorumBIS, nos dias 28, 30 e 31 de outubro.

BTS - Tour Arirang 1 de 37

Formado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook, o septeto retornou aos palcos em 2026 após um hiato de quatro anos em razão do cumprimento do serviço militar obrigatório na Coreia do Sul. O projeto e a turnê "Arirang" celebram a reunião oficial dos integrantes em trabalhos sob o nome BTS.

Embora o repertório priorize as composições do novo álbum – como “Hooligan”, “Aliens”, “Like Animals”, “Swim”, “Merry Go Round”, “Normal”, “FYA”, “Come Over”, “Please” e “Into the Sun” –, o show contempla também grandes sucessos da carreira, entre os quais estão “Run BTS”, “FAKE LOVE”, “Not Today”, “MIC Drop”, “Fire”, “IDOL”, “Butter” e “Dynamite”.

Um dos momentos de maior destaque da atual turnê é o bloco reservado às faixas surpresa. Desde o show de abertura em Goyang, na Coreia do Sul, em abril, o grupo inclui duas canções variáveis no alinhamento de cada noite. As últimas tocadas, na apresentação realizada em 17 de outubro em Santiago, no Chile, foram “Spine Breaker” e “Jump”.

Confira a provável setlist do BTS no Brasil:

1. Hooligan (ARIRANG, 2026);

2. Aliens (ARIRANG, 2026);

3. Run BTS (Proof, 2022);

4. They Don't Know 'Bout Us (ARIRANG, 2026);

5. Like Animals (ARIRANG, 2026);

6. FAKE LOVE (Love Yourself: Tear, 2018);

7. SWIM (ARIRANG, 2026);

8. Merry Go Round (ARIRANG, 2026);

9. 2.0 (ARIRANG, 2026);

10. Normal (ARIRANG, 2026);

11. Not Today (You Never Walk Alone, 2017);

12. MIC Drop (Steve Aoki Remix) (Love Yourself: Answer, 2018);

13. FYA (ARIRANG, 2026);

14. Fire (The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever, 2016);

15. Body to Body (ARIRANG, 2026);

16. IDOL (Love Yourself: Answer, 2018);

17. Come Over (ARIRANG, 2026);

18. Butter (Single, 2021);

19. Dynamite (BE, 2020);

20. Música surpresa;

21. Música surpresa;

22. Please (ARIRANG, 2026);