GEOLOGIA

Os Estados Unidos estão se partindo: falha geológica é maior que a Alemanha, tem 415 mil km² e pode dar origem a um novo oceano

Formação nos Estados Unidos surgiu há cerca de 35 milhões de anos e segue modificando a paisagem; cientistas estudam possibilidade de transformação continental



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 13:21

Conhecido como Rift do Rio Grande, sistema de falhas geológicas atravessa o sudoeste dos Estados Unidos e continua se expandindo lentamente Crédito: Alexey Demidov / Pexels

Uma gigantesca estrutura nos Estados Unidos pode transformar o mapa da América do Norte. Com uma área estimada em 415 mil km², maior que a Alemanha, a região continua passando por um processo de expansão que pode gerar um novo oceano americano.

Conhecida como Rift do Rio Grande, a formação atravessa o sudoeste americano e apresenta características que, em determinadas condições, poderiam levar ao surgimento de um novo oceano.

Divisão da África 1 de 7

Embora as mudanças sejam praticamente imperceptíveis no cotidiano, o fenômeno ajuda os cientistas a compreender como a crosta terrestre se movimenta. Além disso, a estrutura já influenciou a formação de montanhas, vales e rios na região.

Falha geológica

Localizado entre o Colorado e o Texas, o Rift do Rio Grande faz parte de uma extensa região em que a crosta terrestre sofre um processo de estiramento. A movimentação ocorre lentamente, mas seus efeitos se acumulam ao longo de milhões de anos.

A formação começou há aproximadamente 29 milhões a 35 milhões de anos, quando forças tectônicas passaram a afastar diferentes blocos da crosta continental. Com isso, surgiram fraturas que modificaram profundamente o relevo.

Durante esse processo, algumas porções do terreno afundaram, enquanto outras permaneceram elevadas. Dessa maneira, a movimentação deu origem a grandes depressões cercadas por cadeias montanhosas.

O fenômeno também afetou o Novo México, onde a paisagem apresenta extensas bacias e elevações. Enquanto isso, o Planalto do Colorado manteve uma estabilidade relativamente maior em comparação com as áreas próximas.

A movimentação das rochas ao longo de milhões de anos contribuiu para formar vales profundos e montanhas no sudoeste dos Estados Unidos Crédito: Kent G. Budge / Wikimedia Commons

Como uma falha geológica pode criar um novo oceano?

A possibilidade de surgir um oceano está relacionada ao funcionamento dos chamados riftes continentais. Essas estruturas aparecem quando forças tectônicas esticam a crosta terrestre e provocam seu afinamento gradual.

Caso o movimento continue por tempo suficiente, a crosta pode se romper e permitir a separação de partes de um continente. Dependendo das condições geológicas, o espaço formado pode dar origem a uma nova bacia oceânica.

Esse mecanismo participou da formação de oceanos existentes atualmente. No entanto, nem todos os riftes evoluem dessa maneira, pois a expansão pode diminuir ou até deixar de ocorrer antes de uma separação completa.

Outro exemplo de rift em um processo ainda mais avançado de estiramento é o Rift de Turkana, na fronteira entre Etiópia e Quênia Crédito: Hansueli Krapf / Wikimedia Commons