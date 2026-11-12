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Os Estados Unidos estão se partindo: falha geológica é maior que a Alemanha, tem 415 mil km² e pode dar origem a um novo oceano

Formação nos Estados Unidos surgiu há cerca de 35 milhões de anos e segue modificando a paisagem; cientistas estudam possibilidade de transformação continental

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 13:21

Conhecido como Rift do Rio Grande, sistema de falhas geológicas atravessa o sudoeste dos Estados Unidos e continua se expandindo lentamente
Conhecido como Rift do Rio Grande, sistema de falhas geológicas atravessa o sudoeste dos Estados Unidos e continua se expandindo lentamente Crédito: Alexey Demidov / Pexels

Uma gigantesca estrutura nos Estados Unidos pode transformar o mapa da América do Norte. Com uma área estimada em 415 mil km², maior que a Alemanha, a região continua passando por um processo de expansão que pode gerar um novo oceano americano.

Conhecida como Rift do Rio Grande, a formação atravessa o sudoeste americano e apresenta características que, em determinadas condições, poderiam levar ao surgimento de um novo oceano.

Divisão da África

Na escala do tempo da Terra, a transformação já está em curso e mostra que o planeta segue em constante movimento por Reprodução / YouTube
Em 2005, uma grande fenda se abriu na Etiópia em poucos minutos, mostrando a força do processo geológico por Reprodução / YouTube
O movimento envolve a Placa Núbia e a Placa Somali, que se afastam alguns centímetros por ano por Reprodução / YouTube
A separação começou há cerca de 30 milhões de anos, na região de Afar, no norte da Etiópia por Reprodução / YouTube
Esse fenômeno acontece no Sistema de Rift da África Oriental e pode levar à formação de um novo oceano no futuro por Reprodução / YouTube
A África passa por um processo lento e contínuo de divisão, causado pelo afastamento de grandes placas tectônicas por Reprodução / YouTube
Embora quase imperceptível no dia a dia, a ruptura já provoca fissuras no solo, terremotos e mudanças na paisagemEmbora quase imperceptível no dia a dia, a ruptura já provoca fissuras no solo, terremotos e mudanças na paisagem por Reprodução / YouTube
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Na escala do tempo da Terra, a transformação já está em curso e mostra que o planeta segue em constante movimento por Reprodução / YouTube

Embora as mudanças sejam praticamente imperceptíveis no cotidiano, o fenômeno ajuda os cientistas a compreender como a crosta terrestre se movimenta. Além disso, a estrutura já influenciou a formação de montanhas, vales e rios na região.

Falha geológica

Localizado entre o Colorado e o Texas, o Rift do Rio Grande faz parte de uma extensa região em que a crosta terrestre sofre um processo de estiramento. A movimentação ocorre lentamente, mas seus efeitos se acumulam ao longo de milhões de anos.

A formação começou há aproximadamente 29 milhões a 35 milhões de anos, quando forças tectônicas passaram a afastar diferentes blocos da crosta continental. Com isso, surgiram fraturas que modificaram profundamente o relevo.

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Durante esse processo, algumas porções do terreno afundaram, enquanto outras permaneceram elevadas. Dessa maneira, a movimentação deu origem a grandes depressões cercadas por cadeias montanhosas.

O fenômeno também afetou o Novo México, onde a paisagem apresenta extensas bacias e elevações. Enquanto isso, o Planalto do Colorado manteve uma estabilidade relativamente maior em comparação com as áreas próximas.

A movimentação das rochas ao longo de milhões de anos contribuiu para formar vales profundos e montanhas no sudoeste dos Estados Unidos
A movimentação das rochas ao longo de milhões de anos contribuiu para formar vales profundos e montanhas no sudoeste dos Estados Unidos Crédito: Kent G. Budge / Wikimedia Commons

Como uma falha geológica pode criar um novo oceano?

A possibilidade de surgir um oceano está relacionada ao funcionamento dos chamados riftes continentais. Essas estruturas aparecem quando forças tectônicas esticam a crosta terrestre e provocam seu afinamento gradual.

Caso o movimento continue por tempo suficiente, a crosta pode se romper e permitir a separação de partes de um continente. Dependendo das condições geológicas, o espaço formado pode dar origem a uma nova bacia oceânica.

Esse mecanismo participou da formação de oceanos existentes atualmente. No entanto, nem todos os riftes evoluem dessa maneira, pois a expansão pode diminuir ou até deixar de ocorrer antes de uma separação completa.

Outro exemplo de rift em um processo ainda mais avançado de estiramento é o Rift de Turkana, na fronteira entre Etiópia e Quênia
Outro exemplo de rift em um processo ainda mais avançado de estiramento é o Rift de Turkana, na fronteira entre Etiópia e Quênia Crédito: Hansueli Krapf / Wikimedia Commons

No caso do Rift do Rio Grande, não existe previsão científica estabelecida para o nascimento de um novo oceano. A hipótese representa apenas uma possibilidade de evolução geológica em um futuro extremamente distante.

Tags:

Oceano Estados Unidos Geologia Americanos

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