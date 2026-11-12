Os Estados Unidos estão se partindo: falha geológica é maior que a Alemanha, tem 415 mil km² e pode dar origem a um novo oceano

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Luiz Dias
Agência Correio
Publicado em 12 de novembro de 2026 às 13:21
Uma gigantesca estrutura nos Estados Unidos pode transformar o mapa da América do Norte. Com uma área estimada em 415 mil km², maior que a Alemanha, a região continua passando por um processo de expansão que pode gerar um novo oceano americano.
Conhecida como Rift do Rio Grande, a formação atravessa o sudoeste americano e apresenta características que, em determinadas condições, poderiam levar ao surgimento de um novo oceano.
Divisão da África
Embora as mudanças sejam praticamente imperceptíveis no cotidiano, o fenômeno ajuda os cientistas a compreender como a crosta terrestre se movimenta. Além disso, a estrutura já influenciou a formação de montanhas, vales e rios na região.
Localizado entre o Colorado e o Texas, o Rift do Rio Grande faz parte de uma extensa região em que a crosta terrestre sofre um processo de estiramento. A movimentação ocorre lentamente, mas seus efeitos se acumulam ao longo de milhões de anos.
A formação começou há aproximadamente 29 milhões a 35 milhões de anos, quando forças tectônicas passaram a afastar diferentes blocos da crosta continental. Com isso, surgiram fraturas que modificaram profundamente o relevo.
Durante esse processo, algumas porções do terreno afundaram, enquanto outras permaneceram elevadas. Dessa maneira, a movimentação deu origem a grandes depressões cercadas por cadeias montanhosas.
O fenômeno também afetou o Novo México, onde a paisagem apresenta extensas bacias e elevações. Enquanto isso, o Planalto do Colorado manteve uma estabilidade relativamente maior em comparação com as áreas próximas.
A possibilidade de surgir um oceano está relacionada ao funcionamento dos chamados riftes continentais. Essas estruturas aparecem quando forças tectônicas esticam a crosta terrestre e provocam seu afinamento gradual.
Caso o movimento continue por tempo suficiente, a crosta pode se romper e permitir a separação de partes de um continente. Dependendo das condições geológicas, o espaço formado pode dar origem a uma nova bacia oceânica.
Esse mecanismo participou da formação de oceanos existentes atualmente. No entanto, nem todos os riftes evoluem dessa maneira, pois a expansão pode diminuir ou até deixar de ocorrer antes de uma separação completa.
No caso do Rift do Rio Grande, não existe previsão científica estabelecida para o nascimento de um novo oceano. A hipótese representa apenas uma possibilidade de evolução geológica em um futuro extremamente distante.