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Este suspense em que família fica presa por força invisível agora é o mais assistido em 82 países

'A Última Casa', da Netflix, conquistou o primeiro lugar em 82 países em menos de 48 horas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 10:36

Wagner Moura
'A Última Casa', novo suspense de ficção científica da Netflix Crédito: DIvulgação/Netflix

O novo filme estrelado por Wagner Moura e Greta Lee se tornou o mais novo fenômeno global do streaming. Lançado recentemente, o suspense de ficção científica 'A Última Casa' conquistou o primeiro lugar do ranking da Netflix em 82 países e entrou no Top 10 de 93 nações em menos de 48 horas após a estreia, segundo números divulgados pela plataforma.

A Última Casa, da Netflix

A Última Casa, da Netflix por Reprodução
A Última Casa, da Netflix por Reprodução
A Última Casa, da Netflix por Reprodução
A Última Casa, da Netflix por Reprodução
A Última Casa, da Netflix por Reprodução
Wagner Moura protagoniza "A Última Casa", novo suspense de ficção científica da Netflix por DIvulgação/Netflix
Wagner Moura protagoniza "A Última Casa", novo suspense de ficção científica da Netflix por DIvulgação/Netflix
Wagner Moura protagoniza "A Última Casa", novo suspense de ficção científica da Netflix por DIvulgação/Netflix
Wagner Moura protagoniza "A Última Casa", novo suspense de ficção científica da Netflix por DIvulgação/Netflix
Recentemente, Wagner Moura estrelou "A Última Casa", um filme original Netflix por Reprodução/Netflix
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A Última Casa, da Netflix por Reprodução

Com direção de Louis Leterrier (Truque de Mestre) e roteiro de Matthew Robinson, a trama acompanha a família Delgado, moradora de Seattle, que desperta em uma manhã rotineira e percebe que todas as portas e janelas do imóvel foram completamente seladas por uma barreira invisível e inexplicável.

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Confinados na própria casa, os pais e seus dois filhos iniciam uma corrida pela sobrevivência. À medida que a comida começa a acabar, eles passam a racionar suprimentos e tentar cultivar alimentos no interior da residência, ao mesmo tempo em que precisam lidar com o pânico crescente provocado por uma ameaça desconhecida do lado de fora.

O ritmo frenético e a tensão constante têm feito a produção ser comparada por assinantes ao sucesso 'Bird Box' (2018), repetindo o padrão de viralizar rapidamente nas redes sociais.

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Tags:

Cinema Filme Dicas de Filmes Netflix Wagner Moura Lançamentos da Netflix A Última Casa

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