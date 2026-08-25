CINEMA

Este suspense em que família fica presa por força invisível agora é o mais assistido em 82 países

'A Última Casa', da Netflix, conquistou o primeiro lugar em 82 países em menos de 48 horas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 10:36

'A Última Casa', novo suspense de ficção científica da Netflix Crédito: DIvulgação/Netflix

O novo filme estrelado por Wagner Moura e Greta Lee se tornou o mais novo fenômeno global do streaming. Lançado recentemente, o suspense de ficção científica 'A Última Casa' conquistou o primeiro lugar do ranking da Netflix em 82 países e entrou no Top 10 de 93 nações em menos de 48 horas após a estreia, segundo números divulgados pela plataforma.

A Última Casa, da Netflix 1 de 10

Com direção de Louis Leterrier (Truque de Mestre) e roteiro de Matthew Robinson, a trama acompanha a família Delgado, moradora de Seattle, que desperta em uma manhã rotineira e percebe que todas as portas e janelas do imóvel foram completamente seladas por uma barreira invisível e inexplicável.

Confinados na própria casa, os pais e seus dois filhos iniciam uma corrida pela sobrevivência. À medida que a comida começa a acabar, eles passam a racionar suprimentos e tentar cultivar alimentos no interior da residência, ao mesmo tempo em que precisam lidar com o pânico crescente provocado por uma ameaça desconhecida do lado de fora.