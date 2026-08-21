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Estes 3 signos podem atrair sorte do universo nesta sexta (21 de agosto), mas precisam saber aproveitar as oportunidades

O dia pode trazer boas surpresas para três signos, principalmente para quem souber agir com calma, abandonar velhos hábitos e reconhecer uma oportunidade quando ela aparecer

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 21 de agosto de 2026 às 05:00

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Nem sempre a sorte chega de forma óbvia. Para Áries, Libra e Capricórnio, esta sexta-feira pode mostrar que pequenas mudanças de postura são suficientes para abrir espaço para situações mais favoráveis. Em vez de esperar que tudo aconteça sozinho, esses signos terão mais chances de se beneficiar quando fizerem escolhas conscientes e confiarem mais no próprio julgamento. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Áries: Você pode perceber com mais clareza nesta sexta o que vem atrapalhando seu próprio caminho. Um hábito, pensamento negativo ou situação que já não faz sentido pode finalmente ser deixado para trás. Ao abrir mão do que desgasta sua energia, você cria espaço para algo mais positivo entrar na sua vida.

Também pode surgir a sensação de que é hora de começar de novo em alguma área. Não precisa ser uma grande mudança: às vezes, tomar uma decisão que vinha sendo adiada já é suficiente para colocar as coisas em movimento.

Dica cósmica: Não carregue para o futuro aquilo que você já sabe que precisa deixar para trás.

Comidas que são a cara de Áries

Almoço de Áries: Carne Grelhada (Steak) - Remete ao fogo direto e ao instinto caçador e prático. por Imagem gerada por IA
Pizza de Áries: Pepperoni - O clássico picante que combina com a personalidade impulsiva. por Imagem gerada por IA
Junk food de Áries: Hot Dog completo - Rápido, prático e energético para quem não quer perder tempo. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Áries: Burger de Costela com Molho Spicy - Robusto, suculento e com um toque de ardência. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Áries: Café Espresso duplo - Áries precisa de energia imediata e prefere algo direto e forte. por Imagem gerada por IA
Petisco de Áries: Nachos com Chili - Crocante, intenso e perfeito para comer com as mãos. por Imagem gerada por IA
Bebida de Áries: Drink de Melancia com Pimenta - A cor vermelha do signo com o toque picante do elemento fogo. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Áries: Sorbet de Frutas Vermelhas - O contraste do gelado com a cor vibrante e o sabor ácido. por Imagem gerada por IA
Fruta de Áries: Romã - Uma fruta de cor intensa, cheia de sementes e ligada à vitalidade. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Áries: Ovos Mexidos com Bacon - Proteína pura para começar o dia com força total. por Imagem gerada por IA
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Almoço de Áries: Carne Grelhada (Steak) - Remete ao fogo direto e ao instinto caçador e prático. por Imagem gerada por IA

Libra: A sorte pode aparecer quando você resiste à vontade de agir por impulso. Uma situação que parece perfeita à primeira vista merece um pouco mais de atenção antes de você tomar uma decisão. Ao analisar as possibilidades com calma, você pode perceber detalhes que fariam diferença no resultado.

Esse cuidado não significa perder uma oportunidade. Pelo contrário: confiar na própria intuição e, ao mesmo tempo, avaliar o que realmente faz sentido pode ajudar você a escolher o caminho mais vantajoso.

Dica cósmica: Dê tempo para sua intuição e sua razão chegarem à mesma conclusão.

Comidas que são a cara de Libra

Sobremesa de Libra: Torta de Frutas com Creme de Confeiteiro - Cores vibrantes das frutas organizadas sobre um creme sedoso, como uma obra de arte. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Libra: Tea Sandwich de Pepino e Ervas Finas - O sanduíche do "chá das cinco" inglês: sem crosta, delicado e visualmente impecável. por Imagem gerada por IA
Petisco de Libra: Canapés de Salmão com Cream Cheese e Dill - Pequenos, delicados e simétricos, perfeitos para uma recepção social sofisticada. por Imagem gerada por IA
Pizza de Libra: Pizza de Brie com Geleia de Pimenta e Damasco - O equilíbrio entre a sofisticação do queijo francês e o toque agridoce. por Imagem gerada por IA
Junk food de Libra: Donuts com Glacê Pastel e Confeitos Perfeitos - O clássico americano em uma versão extremamente visual e harmoniosa. por Imagem gerada por IA
Almoço de Libra: Salmão em Crosta de Amêndoas com Purê de Maçã - Um prato leve, com cores pastéis e um equilíbrio perfeito entre o doce e o salgado. por Imagem gerada por IA
Fruta de Libra: Pêssegos maduros e aveludados - Uma fruta de beleza clássica, aroma suave e toque romântico. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Libra: Pink Latte de Beterraba com arte floral - A cor rosa suave e a perfeição da arte na espuma atendem à necessidade estética libriana. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Libra: Waffles com Frutas Vermelhas e Açúcar de Confeiteiro - A geometria dos waffles com a delicadeza do açúcar polvilhado. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Libra: Clericot de Frutas em taça de cristal - Uma bebida compartilhada, colorida e extremamente elegante, unindo o social ao belo. por Imagem gerada por IA
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Sobremesa de Libra: Torta de Frutas com Creme de Confeiteiro - Cores vibrantes das frutas organizadas sobre um creme sedoso, como uma obra de arte. por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Uma oportunidade que você deseja há algum tempo pode finalmente parecer mais próxima. Talvez seja algo relacionado a um projeto, uma decisão pessoal ou uma mudança que você vinha adiando por insegurança. Nesta sexta, pode faltar apenas um pouco de coragem para dar o primeiro passo.

Você não precisa ter todas as respostas antes de agir. Se a possibilidade fizer sentido e estiver alinhada ao que você realmente quer, vale a pena sair da zona de conforto e descobrir até onde essa escolha pode levar.

Dica cósmica: Não deixe o medo de errar fazer você perder uma oportunidade que esperou tanto para encontrar.

Comidas que são a cara de Capricórnio

Café da manhã de Capricórnio: Pão de Queijo Mineiro quentinho - A tradição brasileira que é sólida, confiável e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Capricórnio: Sanduíche de Pernil com Molho de Ervas - Robusto, tradicional e feito com carne que exige preparo lento. por Imagem gerada por IA
Almoço de Capricórnio: Ossobuco com Polenta Cremosa - Um prato que exige tempo, paciência e resulta em uma estrutura impecável. por Imagem gerada por IA
Petisco de Capricórnio: Bolinho de Arroz com Parmesão envelhecido - O reaproveitamento com qualidade e o sabor da tradição caseira. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Capricórnio: Whisky On The Rocks em copo baixo - Uma bebida atemporal, sólida e que exala maturidade e poder. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Capricórnio: Tortinha de Nozes com Caramelo - Sabores terrosos e uma estrutura firme que remete ao elemento terra. por Imagem gerada por IA
Fruta de Capricórnio: Maçã Vermelha clássica e firme - A fruta tradicional por excelência, simbolizando a estrutura e a saúde. por Imagem gerada por IA
Pizza de Capricórnio: Pizza de Calabresa Artesanal e Cebola - O clássico que nunca falha, feito com ingredientes de alta qualidade. por Imagem gerada por IA
Junk food de Capricórnio: Burger de Costela com Queijo Canastra - O rústico elevado ao nível gourmet, sólido e muito saboroso. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Capricórnio: Café Coado em cerâmica clássica - O valor da paciência e da tradição em um café bem feito e puro. por Imagem gerada por IA
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Café da manhã de Capricórnio: Pão de Queijo Mineiro quentinho - A tradição brasileira que é sólida, confiável e reconfortante. por Imagem gerada por IA

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