ASTROLOGIA

Estes 3 signos podem atrair sorte do universo nesta sexta (21 de agosto), mas precisam saber aproveitar as oportunidades

O dia pode trazer boas surpresas para três signos, principalmente para quem souber agir com calma, abandonar velhos hábitos e reconhecer uma oportunidade quando ela aparecer

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de agosto de 2026 às 05:00

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Nem sempre a sorte chega de forma óbvia. Para Áries, Libra e Capricórnio, esta sexta-feira pode mostrar que pequenas mudanças de postura são suficientes para abrir espaço para situações mais favoráveis. Em vez de esperar que tudo aconteça sozinho, esses signos terão mais chances de se beneficiar quando fizerem escolhas conscientes e confiarem mais no próprio julgamento. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Você pode perceber com mais clareza nesta sexta o que vem atrapalhando seu próprio caminho. Um hábito, pensamento negativo ou situação que já não faz sentido pode finalmente ser deixado para trás. Ao abrir mão do que desgasta sua energia, você cria espaço para algo mais positivo entrar na sua vida.

Também pode surgir a sensação de que é hora de começar de novo em alguma área. Não precisa ser uma grande mudança: às vezes, tomar uma decisão que vinha sendo adiada já é suficiente para colocar as coisas em movimento.

Dica cósmica: Não carregue para o futuro aquilo que você já sabe que precisa deixar para trás.

Comidas que são a cara de Áries 1 de 10

Libra: A sorte pode aparecer quando você resiste à vontade de agir por impulso. Uma situação que parece perfeita à primeira vista merece um pouco mais de atenção antes de você tomar uma decisão. Ao analisar as possibilidades com calma, você pode perceber detalhes que fariam diferença no resultado.

Esse cuidado não significa perder uma oportunidade. Pelo contrário: confiar na própria intuição e, ao mesmo tempo, avaliar o que realmente faz sentido pode ajudar você a escolher o caminho mais vantajoso.

Dica cósmica: Dê tempo para sua intuição e sua razão chegarem à mesma conclusão.

Comidas que são a cara de Libra 1 de 10

Capricórnio: Uma oportunidade que você deseja há algum tempo pode finalmente parecer mais próxima. Talvez seja algo relacionado a um projeto, uma decisão pessoal ou uma mudança que você vinha adiando por insegurança. Nesta sexta, pode faltar apenas um pouco de coragem para dar o primeiro passo.

Você não precisa ter todas as respostas antes de agir. Se a possibilidade fizer sentido e estiver alinhada ao que você realmente quer, vale a pena sair da zona de conforto e descobrir até onde essa escolha pode levar.

Dica cósmica: Não deixe o medo de errar fazer você perder uma oportunidade que esperou tanto para encontrar.