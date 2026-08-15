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Estes 4 signos precisam tomar cuidado com decisões importantes antes do próximo Eclipse Lunar

O fenômeno pode intensificar questões envolvendo trabalho, relacionamentos, dinheiro e escolhas que estavam sendo adiadas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 11:00

Signos e eclipse lunar parcial
Signos e eclipse lunar parcial Crédito: Imagem gerada por IA

O Eclipse Lunar Parcial acontece em 28 de agosto, às 1h18, durante a Lua Cheia em Peixes, e pode marcar um período de encerramentos, mudanças e redefinições. Para quatro signos, os dias que antecedem o fenômeno pedem mais cautela com decisões relacionadas à vida profissional, dinheiro, relacionamentos e questões pessoais.

Este será o único eclipse de 2026 visível no Brasil, e a astrologia associa o evento a momentos em que situações que vinham se desenvolvendo há algum tempo chegam a um ponto decisivo. Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes podem sentir essa movimentação com mais intensidade e devem evitar atitudes impulsivas. Veja a previsão do site "Economic Times".

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Gêmeos: Uma inquietação mental pode fazer você querer resolver várias coisas ao mesmo tempo. Ideias, planos e mudanças de última hora podem disputar sua atenção, aumentando o risco de tomar decisões sem avaliar todas as consequências.

Relacionamentos também exigem comunicação clara. Antes de assumir o que outra pessoa está pensando ou reagindo de determinada maneira, procure conversar diretamente. Uma simples conversa pode evitar um conflito muito maior.

Dica cósmica: Diminua o ritmo antes de tomar uma decisão que possa mudar seus próximos passos.

O date perfeito para Gêmeos

O date perfeito para Gêmeos: mesa com brunch variado e colorido por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: bar com drinks diferentes e decoração criativa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: bar com jogos e clima descontraído por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: café descolado com livros por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: rua com várias lojinhas e vitrines criativas por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: livraria charmosa com cantinho de leitura por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: cinema alternativo com estética retrô por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: feira de rua com várias opções de comida por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Gêmeos: mesa com brunch variado e colorido por Imagem gerada por IA

Virgem: Questões envolvendo trabalho, comunicação e dinheiro podem exigir atenção redobrada. A vontade de organizar tudo imediatamente pode ser grande, mas algumas situações precisam de tempo para serem resolvidas corretamente.

Antes de assinar documentos, assumir compromissos financeiros ou enviar uma mensagem em meio a uma discussão, confira tudo duas vezes. Pequenos detalhes podem fazer diferença, especialmente quando você estiver agindo sob pressão.

Dica cósmica: Não tome decisões importantes apenas para acabar rapidamente com uma situação desconfortável.

O date perfeito para Virgem

O date perfeito para Virgem: piquenique perfeitamente organizado por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: café minimalista com apresentação impecável por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: aula de culinária como experiência a dois por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: visita a galeria de arte moderna por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: jantar leve com mesa posta perfeita por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: passeio em jardim bem cuidado por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: tarde em livraria organizada e silenciosa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: noite de planejamento de viagem juntos por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Virgem: piquenique perfeitamente organizado por Imagem gerada por IA

Sagitário: A vontade de promover uma grande mudança pode ficar mais forte nos próximos dias, principalmente em assuntos ligados à carreira, dinheiro ou vida pessoal. O problema é agir antes de entender exatamente onde essa escolha pode levar.

Novas possibilidades podem ser interessantes, mas não é preciso romper com tudo para começar algo diferente. Avalie alternativas, pense nas consequências e evite decisões irreversíveis tomadas no calor do momento.

Dica cósmica: Explore novos caminhos, mas não feche portas antes de saber o que existe do outro lado.

O date perfeito para Sagitário

O date perfeito para Sagitário: barzinho ao ar livre com clima descontraído por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: acampamento simples com comida e conversa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: bate-volta para praia com cooler e petiscos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: trilha leve com recompensa de vista bonita por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: passeio de carro com parada em mirante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: noite improvisada com hambúrguer e cerveja por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: feira gastronômica com várias comidas para experimentar por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: passeio na orla com parada para comida de rua por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Sagitário: barzinho ao ar livre com clima descontraído por Imagem gerada por IA

Peixes: As emoções podem ficar mais intensas conforme o Eclipse Lunar se aproxima, fazendo com que situações mal resolvidas em relacionamentos e amizades voltem a chamar sua atenção. Comentários pequenos também podem parecer maiores do que realmente são.

O período pede cuidado principalmente com reações emocionais. Antes de encerrar uma relação, fazer uma promessa ou tomar uma decisão definitiva, dê a si mesmo algum tempo para entender o que realmente está sentindo.

Dica cósmica: Não feche uma porta importante apenas porque está atravessando um dia emocionalmente difícil.

O date perfeito para Peixes

O date perfeito para Peixes: piquenique na praia no fim de tarde por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: sessão de filme romântico com clima aconchegante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: noite ouvindo música com luz suave por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: jantar leve com clima tranquilo e acolhedor por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: passeio na praia à noite com clima calmo por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: café da manhã com clima de domingo por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: ver o pôr do sol em um lugar tranquilo por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: tarde de desenho, escrita ou algo criativo juntos por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Peixes: piquenique na praia no fim de tarde por Imagem gerada por IA

O que os signos devem evitar antes do eclipse

Os dias que antecedem o Eclipse Lunar podem ser usados para observar melhor aquilo que precisa mudar, em vez de agir por impulso. Questões relacionadas a trabalho, saúde, rotina e à maneira como cada pessoa dá ou recebe ajuda também podem entrar em processo de redefinição.

O eclipse acontece em Peixes e pode trazer reflexões sobre serviços, trabalho, cuidados com o corpo e espiritualidade. Além disso, a influência de Urano em Gêmeos pode intensificar mudanças ligadas à tecnologia, ciência, internet e redes sociais.

Por isso, vale revisar decisões financeiras, conferir documentos e mensagens importantes e evitar discussões desnecessárias. Nem toda situação precisa ser resolvida imediatamente, e dar um pouco de espaço para os acontecimentos pode ajudar a enxergar melhor o próximo passo.

Tags:

Signo Eclipse Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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