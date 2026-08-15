ASTROLOGIA

Estes 4 signos precisam tomar cuidado com decisões importantes antes do próximo Eclipse Lunar

O fenômeno pode intensificar questões envolvendo trabalho, relacionamentos, dinheiro e escolhas que estavam sendo adiadas

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 11:00

Signos e eclipse lunar parcial Crédito: Imagem gerada por IA

O Eclipse Lunar Parcial acontece em 28 de agosto, às 1h18, durante a Lua Cheia em Peixes, e pode marcar um período de encerramentos, mudanças e redefinições. Para quatro signos, os dias que antecedem o fenômeno pedem mais cautela com decisões relacionadas à vida profissional, dinheiro, relacionamentos e questões pessoais.

Este será o único eclipse de 2026 visível no Brasil, e a astrologia associa o evento a momentos em que situações que vinham se desenvolvendo há algum tempo chegam a um ponto decisivo. Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes podem sentir essa movimentação com mais intensidade e devem evitar atitudes impulsivas. Veja a previsão do site "Economic Times".

Gêmeos: Uma inquietação mental pode fazer você querer resolver várias coisas ao mesmo tempo. Ideias, planos e mudanças de última hora podem disputar sua atenção, aumentando o risco de tomar decisões sem avaliar todas as consequências.

Relacionamentos também exigem comunicação clara. Antes de assumir o que outra pessoa está pensando ou reagindo de determinada maneira, procure conversar diretamente. Uma simples conversa pode evitar um conflito muito maior.

Dica cósmica: Diminua o ritmo antes de tomar uma decisão que possa mudar seus próximos passos.

O date perfeito para Gêmeos 1 de 8

Virgem: Questões envolvendo trabalho, comunicação e dinheiro podem exigir atenção redobrada. A vontade de organizar tudo imediatamente pode ser grande, mas algumas situações precisam de tempo para serem resolvidas corretamente.

Antes de assinar documentos, assumir compromissos financeiros ou enviar uma mensagem em meio a uma discussão, confira tudo duas vezes. Pequenos detalhes podem fazer diferença, especialmente quando você estiver agindo sob pressão.

Dica cósmica: Não tome decisões importantes apenas para acabar rapidamente com uma situação desconfortável.

O date perfeito para Virgem 1 de 8

Sagitário: A vontade de promover uma grande mudança pode ficar mais forte nos próximos dias, principalmente em assuntos ligados à carreira, dinheiro ou vida pessoal. O problema é agir antes de entender exatamente onde essa escolha pode levar.

Novas possibilidades podem ser interessantes, mas não é preciso romper com tudo para começar algo diferente. Avalie alternativas, pense nas consequências e evite decisões irreversíveis tomadas no calor do momento.

Dica cósmica: Explore novos caminhos, mas não feche portas antes de saber o que existe do outro lado.

O date perfeito para Sagitário 1 de 8

Peixes: As emoções podem ficar mais intensas conforme o Eclipse Lunar se aproxima, fazendo com que situações mal resolvidas em relacionamentos e amizades voltem a chamar sua atenção. Comentários pequenos também podem parecer maiores do que realmente são.

O período pede cuidado principalmente com reações emocionais. Antes de encerrar uma relação, fazer uma promessa ou tomar uma decisão definitiva, dê a si mesmo algum tempo para entender o que realmente está sentindo.

Dica cósmica: Não feche uma porta importante apenas porque está atravessando um dia emocionalmente difícil.

O date perfeito para Peixes 1 de 8

O que os signos devem evitar antes do eclipse

Os dias que antecedem o Eclipse Lunar podem ser usados para observar melhor aquilo que precisa mudar, em vez de agir por impulso. Questões relacionadas a trabalho, saúde, rotina e à maneira como cada pessoa dá ou recebe ajuda também podem entrar em processo de redefinição.

O eclipse acontece em Peixes e pode trazer reflexões sobre serviços, trabalho, cuidados com o corpo e espiritualidade. Além disso, a influência de Urano em Gêmeos pode intensificar mudanças ligadas à tecnologia, ciência, internet e redes sociais.