ASTROLOGIA

Estes 4 signos são os mais românticos do zodíaco, mas quase ninguém percebe

Eles podem não viver fazendo grandes declarações de amor, mas demonstram o que sentem nos detalhes, na lealdade e na forma como cuidam de quem está ao lado

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 07:00

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

Quando se fala em romantismo, é fácil pensar em flores, jantares surpresa e grandes declarações de amor. Na vida real, porém, o romantismo costuma aparecer de maneiras muito mais discretas.

É lembrar exatamente como a pessoa gosta do café, perguntar se ela chegou bem em casa, deixar o celular carregando antes de uma viagem ou pedir a comida preferida depois de um dia difícil. Para quatro signos, esses pequenos gestos são algumas das formas mais importantes de demonstrar carinho. Veja a previsão do site "Times of India".

Touro

Ama por meio da constância

Touro nem sempre vai mandar dezenas de mensagens apaixonadas ao longo do dia. Em compensação, é muito provável que apareça quando existe algo que precisa ser resolvido.

A forma de amar desse signo costuma envolver conforto, comida, carinho físico e presença. Touro presta atenção ao que o parceiro gosta de comer, percebe quando alguma coisa precisa ser consertada em casa e valoriza aqueles momentos tranquilos em que os dois podem simplesmente aproveitar a companhia um do outro.

Para esse signo, o amor aparece principalmente na rotina que ele constrói ao lado de alguém. Se Touro começa a reservar espaço para você no dia a dia, isso pode significar muito mais do que uma declaração bonita.

O lado romântico fica ainda mais evidente quando existe segurança na relação. Por outro lado, quando a confiança é colocada em dúvida repetidamente, o cuidado pode dar lugar à teimosia ou até ao comportamento possessivo.

Dica cósmica: demonstrar amor com constância é uma qualidade, mas lembre-se de que segurança não precisa significar controle.

O date perfeito para Touro 1 de 8

Câncer

Guarda na memória aquilo que o coração não esquece

Câncer tem uma memória emocional poderosa. Esse signo pode lembrar da história por trás da sua música favorita, da data de uma entrevista importante ou até do nome de alguém que já machucou você.

Pequenos detalhes ficam registrados porque Câncer não escuta apenas o que é dito. Ele presta atenção aos sentimentos por trás das palavras e percebe mudanças de humor que outras pessoas talvez nem notem.

Sua maneira de amar está muito ligada à criação de segurança. Câncer pergunta como foi seu dia, percebe quando alguma coisa não está bem e costuma querer ser aquela pessoa com quem o parceiro sabe que pode contar.

O problema aparece quando se machuca. Em vez de dizer claramente o que sentiu, Câncer pode se fechar e esperar que a outra pessoa perceba sozinha. O romantismo fica muito mais saudável quando esse signo aprende que falar sobre suas necessidades também é uma forma de demonstrar amor.

Dica cósmica: não espere que quem ama você adivinhe o que está sentindo. Vulnerabilidade também pode aproximar duas pessoas.

O date perfeito para Câncer 1 de 8

Leão

Faz o amor parecer uma celebração

Leão costuma ser conhecido pelo gosto por atenção, mas existe outro lado desse signo que aparece com força quando ele está apaixonado: a capacidade de oferecer atenção.

Quando ama alguém, Leão não quer que essa pessoa se sinta comum. Ele comemora conquistas, lembra datas importantes e faz questão de elevar a autoestima de quem está ao seu lado.

Se você comentou meses atrás que gostaria de alguma coisa, existe uma boa chance de Leão guardar a informação e aparecer depois com uma surpresa. Os gestos podem ser grandiosos, mas a verdadeira demonstração de carinho está na lealdade.

Esse signo também tende a defender o parceiro, incentivar seus sonhos e incluí-lo nos próprios planos para o futuro. Em troca, precisa sentir que seus esforços são percebidos. Leão nem sempre vai pedir diretamente por reconhecimento, mas ser ignorado depois de fazer algo especial pode machucá-lo mais do que demonstra.

Dica cósmica: valorize os gestos de quem ama você, mas também diga claramente o que sente. Reconhecimento fortalece vínculos.

O date perfeito para Leão 1 de 8

Libra

Transforma o cotidiano em romance

Libra não precisa esperar uma data especial para criar um clima romântico. Esse signo costuma perceber rapidamente os detalhes que tornam uma relação mais agradável.

Pode escolher um restaurante por causa do ambiente, montar uma playlist pensando na pessoa amada ou mandar uma mensagem exatamente no momento certo. Seu romantismo raramente é por acaso. Libra observa o que deixa o parceiro confortável e tenta criar novamente aquela sensação.

O signo também tende a pensar em termos de “nós” quando se envolve de verdade. Planos para o fim de semana, convites para eventos e até pequenas compras podem começar a incluir naturalmente a pessoa que ama.

O desafio está na tentativa de preservar a harmonia a qualquer custo. Libra pode esconder uma decepção para evitar uma discussão e acabar se afastando emocionalmente depois. Para esse signo, aprender que uma conversa sincera também pode ser um gesto de amor faz toda a diferença.

Dica cósmica: não esconda o que incomoda apenas para manter a paz. Uma relação saudável também precisa de espaço para conversas difíceis.