ASTROLOGIA

Estes 5 signos entram em uma fase de mais sorte e novas oportunidades a partir de hoje (19 de julho)

Mudanças importantes podem abrir caminhos no amor, no trabalho, no dinheiro e na vida pessoal para estes signos

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 07:00

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A partir de hoje (19 de agosto), cinco signos podem começar a perceber uma mudança de cenário. Situações que pareciam travadas ganham movimento, novas possibilidades aparecem e algumas oportunidades podem surgir justamente quando menos se espera.

Essa fase não significa que a sorte vai aparecer de forma repentina ou que tudo ficará fácil. Para Áries, Gêmeos, Leão, Libra e Sagitário, o momento pode representar principalmente uma abertura para fazer escolhas diferentes, conhecer pessoas importantes e finalmente avançar em áreas que estavam paradas. Veja a previsão do site "Economic Times".

Áries: A vida profissional pode começar a ganhar um novo ritmo a partir de hoje. Uma proposta, projeto, responsabilidade ou oportunidade de trabalho pode colocar você diante de uma escolha importante. Em vez de esperar pelo momento perfeito, confie mais na sua iniciativa e mostre do que é capaz.

Dica cósmica: Se uma oportunidade profissional aparecer, não tenha medo de se colocar em movimento.

Comidas que são a cara de Áries 1 de 10

Gêmeos: Notícias, conversas e contatos podem abrir portas inesperadas para você. Uma mensagem aparentemente simples pode trazer uma informação valiosa ou aproximá-lo de alguém que tenha um papel importante nos seus próximos passos. Fique atento ao que chega até você.

Dica cósmica: Não ignore mensagens ou convites que pareçam pequenos. Uma oportunidade importante pode começar de maneira discreta.

Comidas que são a cara de Gêmeos 1 de 10

Leão: Sua confiança tende a crescer e, com ela, também a vontade de se colocar mais em evidência. No trabalho ou em projetos pessoais, você pode finalmente receber o reconhecimento que esperava. É um bom momento para mostrar suas habilidades e parar de esconder aquilo que faz bem.

Dica cósmica: Deixe que as pessoas enxerguem o seu potencial. Você não precisa diminuir seu brilho para caber em nenhum lugar.

Comidas que são a cara de Leão 1 de 10

Libra: A sorte pode chegar por meio de outras pessoas. Uma parceria, amizade, contato profissional ou até mesmo uma aproximação amorosa pode mudar sua perspectiva e trazer uma oportunidade interessante. Você não precisa resolver tudo sozinho nesta nova fase.

Dica cósmica: Aceite ajuda e valorize as conexões que realmente torcem pelo seu crescimento.

Comidas que são a cara de Libra 1 de 10

Sagitário: Um período de expansão começa a ganhar força, trazendo vontade de experimentar coisas novas e sair da rotina. Viagens, estudos, projetos profissionais ou uma oportunidade inesperada podem abrir uma porta para uma fase completamente diferente. Algo que não deu certo no passado também pode voltar sob novas condições.

Dica cósmica: Diga mais vezes 'sim' para experiências que podem ampliar seus horizontes. O novo pode trazer exatamente o movimento que estava faltando.