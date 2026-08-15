ASTROLOGIA

Estes 5 signos vão viver uma grande reviravolta antes que agosto termine

As últimas semanas do mês podem trazer decisões importantes e mudanças que começam de forma discreta, mas ganham força rapidamente

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 15:00

Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

Agosto pode não terminar da mesma forma para todos. Nas próximas semanas, alguns signos podem se deparar com decisões importantes, novas oportunidades e situações que os levem a mudar de direção. Em alguns casos, a transformação pode começar com algo aparentemente pequeno, como uma conversa, uma mensagem, uma proposta ou uma percepção que muda completamente a maneira de enxergar determinada situação.

A astrologia aponta cinco signos que podem sentir com mais intensidade esse movimento até o fim do mês. Para alguns, a reviravolta pode acontecer no amor. Para outros, carreira, dinheiro, rotina ou prioridades pessoais podem ser o ponto de partida para uma nova fase. Veja a previsão do site "Economic Times".

Leão: Você pode chegar ao fim de agosto diante de uma decisão importante, tanto na vida pessoal quanto profissional. O período favorece questões relacionadas à confiança, identidade e expressão pessoal, e você pode ficar menos disposto a aceitar situações nas quais não se sente valorizado. Para alguns leoninos, isso pode significar assumir uma nova função, finalmente investir em uma ambição antiga ou tomar uma decisão que vinha sendo adiada em um relacionamento. A grande mudança pode acontecer quando você perceber que não precisa mais esperar pela aprovação de outras pessoas para escolher o que deseja.

Dica cósmica: Não diminua seus desejos apenas para continuar cabendo em uma vida que já ficou pequena para você.

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Virgem: Uma decisão que você vem adiando pode finalmente sair do lugar antes do fim de agosto. Como costuma analisar todos os detalhes antes de agir, você pode ter passado semanas ou até meses tentando encontrar a escolha perfeita. Só que as próximas semanas favorecem uma postura mais prática, especialmente em questões relacionadas a trabalho, dinheiro, rotina, mudança de casa ou compromissos importantes. Algo que inicialmente parece uma interrupção pode acabar mostrando que era justamente o empurrão necessário para colocar sua vida em uma direção mais adequada. Você não precisa ter todas as respostas para começar a avançar.

Dica cósmica: Não espere pela certeza absoluta para tomar uma decisão que já está madura dentro de você.

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Escorpião: Uma transformação emocional pode fazer você perceber que já não precisa carregar uma situação do passado. Escorpião tende a mergulhar profundamente nas próprias experiências e pode ter dificuldade para simplesmente deixar algo para trás sem compreender todos os motivos envolvidos. Até o fim de agosto, porém, uma conversa, uma mudança em um relacionamento ou uma nova percepção pode trazer a clareza que faltava. Um vínculo antigo pode perder força, uma situação que parecia indispensável pode deixar de fazer sentido ou uma nova possibilidade amorosa pode surgir de maneira inesperada. O mais importante será reconhecer que encerrar um ciclo não significa fracassar.

Dica cósmica: Não confunda apego ao que você conhece com uma razão para continuar em algo que já não faz bem.

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Sagitário: Uma oportunidade pode aparecer de maneira inesperada e abrir uma porta que você nem estava procurando. As últimas semanas de agosto podem movimentar questões relacionadas a carreira, viagens, vida social, estudos ou projetos pessoais, despertando novamente sua vontade de experimentar algo diferente. Um convite, uma proposta ou uma nova conexão pode tirar você da rotina e apresentar uma possibilidade maior do que parecia inicialmente. O desafio será não deixar que a dúvida sobre estar preparado faça você recusar algo que poderia ampliar seus horizontes. Ao mesmo tempo, entusiasmo não significa agir sem pensar: vale avaliar os riscos antes de dar o próximo passo.

Dica cósmica: Se uma oportunidade combinar com aquilo que você deseja construir, não deixe o medo de sair da rotina decidir por você.

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Peixes: Uma percepção importante pode mudar suas prioridades antes que agosto termine. Em vez de uma transformação visível para todo mundo, sua grande virada pode começar internamente, quando você finalmente entender o que tem drenado sua energia ou perceber com mais clareza o tipo de vida que deseja construir. Uma relação, uma rotina ou uma expectativa de outras pessoas pode deixar de ocupar o espaço que tinha antes. Isso pode levar a uma conversa, a um novo limite ou a uma decisão que transforme gradualmente sua maneira de viver. Sua sensibilidade será importante, mas desta vez será preciso confiar nela sem ignorar aquilo que a realidade já está mostrando.

Dica cósmica: Escute sua intuição, mas use o que ela revela para tomar uma atitude concreta.

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Por que o fim de agosto pode marcar uma virada

As últimas semanas do mês podem favorecer uma passagem entre reflexão e ação. Com a mudança do foco astrológico ao longo de agosto, temas ligados à confiança e à expressão pessoal dão espaço a questões mais práticas, como organização, decisões, rotina e planos de longo prazo.

Para Leão, Virgem, Escorpião, Sagitário e Peixes, isso pode simbolizar um período em que uma percepção começa a produzir consequências concretas. Isso não significa que todos terão o mesmo tipo de acontecimento, nem que uma grande mudança será obrigatoriamente dramática.