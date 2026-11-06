POLÊMICA

Estilista Brunello Cucinelli é acusado de assédio após flagra com atriz em evento

Vídeo registrado durante pré-estreia em Xangai mostra o empresário italiano puxando Liu Tao para foto

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 11:45

Estilista Brunello Cucinelli é acusado de apalpar seio de atriz em evento Crédito: Reprodução/X

O bilionário Brunello Cucinelli, de 73 anos, virou alvo de acusações de assédio na Ásia. Imagens registradas durante o lançamento de seu filme biográfico em Xangai, no dia 22 de outubro, flagraram o empresário segurando a atriz chinesa Liu Tao, de 48 anos, pelo braço e aproximando o corpo dela antes de encostar a mão direita no peito da artista.

Não é a primeira vez que Brunello Cucinelli é acusado de assédio 1 de 5

Segundo relatos da imprensa chinesa, Liu Tao manteve um sorriso diante dos fotógrafos, mas deu sinais claros de incômodo com a proximidade do bilionário. Veículos locais apontaram que a atriz procurou se afastar do italiano assim que os registros no tapete vermelho terminaram.

Essa não é a primeira vez em que a postura do estilista rende denúncias. Em fevereiro, durante a Semana de Moda de Milão, gravações na primeira fila do desfile mostraram Cucinelli segurando com força o braço da medalhista olímpica de esqui Eileen Gu. Na gravação, a jovem de 21 anos demonstrou incômodo e puxou a mão para se livrar do aperto dele.

Meses depois, o bilionário gerou outra onda de críticas na web ao abraçar a cintura da atriz sul-coreana Kim You-jung. Fãs da artista apontaram excesso de intimidade que não foi correspondida.

Apelidado de 'Rei da Caxemira', tipo de lã nobre e macia retirada de cabras asiáticas, Cucinelli acumula patrimônio avaliado em mais de 2 bilhões de dólares (cerca de 10 bilhões de reais). O italiano comanda a grife que leva seu nome desde a estreia na Bolsa de Valores de Milão, em 2012.

A marca ficou conhecida por liderar a tendência do "quiet luxury", estilo de roupas discretas, sem logotipos aparentes e com preços altos, que virou marca registrada entre bilionários da tecnologia e famosos.