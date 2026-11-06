Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Estilista Brunello Cucinelli é acusado de assédio após flagra com atriz em evento

Vídeo registrado durante pré-estreia em Xangai mostra o empresário italiano puxando Liu Tao para foto

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 11:45

Estilista Brunello Cucinelli é acusado de apalpar seio de atriz em evento Crédito: Reprodução/X

O bilionário Brunello Cucinelli, de 73 anos, virou alvo de acusações de assédio na Ásia. Imagens registradas durante o lançamento de seu filme biográfico em Xangai, no dia 22 de outubro, flagraram o empresário segurando a atriz chinesa Liu Tao, de 48 anos, pelo braço e aproximando o corpo dela antes de encostar a mão direita no peito da artista.

Não é a primeira vez que Brunello Cucinelli é acusado de assédio

Cucinelli foi acusado de comportamento inapropriado com Kim You-jung por Reprodução/X
Estilista Brunello Cucinelli é acusado de apalpar seio de atriz em evento por Reprodução/X
Estilista italiano Brunello Cucinelli por Reprodução/Instagram
Estilista italiano Brunello Cucinelli por Reprodução/Instagram
Estilista italiano Brunello Cucinelli por Reprodução/Instagram
1 de 5
Cucinelli foi acusado de comportamento inapropriado com Kim You-jung por Reprodução/X

Segundo relatos da imprensa chinesa, Liu Tao manteve um sorriso diante dos fotógrafos, mas deu sinais claros de incômodo com a proximidade do bilionário. Veículos locais apontaram que a atriz procurou se afastar do italiano assim que os registros no tapete vermelho terminaram.

Essa não é a primeira vez em que a postura do estilista rende denúncias. Em fevereiro, durante a Semana de Moda de Milão, gravações na primeira fila do desfile mostraram Cucinelli segurando com força o braço da medalhista olímpica de esqui Eileen Gu. Na gravação, a jovem de 21 anos demonstrou incômodo e puxou a mão para se livrar do aperto dele.

Leia mais

Imagem - Suco desincha de abacaxi com hortelã e gengibre: a combinação refrescante e gelada que não precisa coar

Suco desincha de abacaxi com hortelã e gengibre: a combinação refrescante e gelada que não precisa coar

Imagem - Jorge, dupla de Mateus, se pronuncia após ter shows cancelados no Nordeste: 'Gratidão'

Jorge, dupla de Mateus, se pronuncia após ter shows cancelados no Nordeste: 'Gratidão'

Imagem - Purê de batata fácil numa panela só: segredo de vó deixa essa receita igual de restaurante

Purê de batata fácil numa panela só: segredo de vó deixa essa receita igual de restaurante

Meses depois, o bilionário gerou outra onda de críticas na web ao abraçar a cintura da atriz sul-coreana Kim You-jung. Fãs da artista apontaram excesso de intimidade que não foi correspondida.

Apelidado de 'Rei da Caxemira', tipo de lã nobre e macia retirada de cabras asiáticas, Cucinelli acumula patrimônio avaliado em mais de 2 bilhões de dólares (cerca de 10 bilhões de reais). O italiano comanda a grife que leva seu nome desde a estreia na Bolsa de Valores de Milão, em 2012.

A marca ficou conhecida por liderar a tendência do "quiet luxury", estilo de roupas discretas, sem logotipos aparentes e com preços altos, que virou marca registrada entre bilionários da tecnologia e famosos.

Leia mais

Imagem - Quem é quem em 'Lá na Minha Terra', substituta de 'A Nobreza do Amor' na Globo

Quem é quem em 'Lá na Minha Terra', substituta de 'A Nobreza do Amor' na Globo

Imagem - Quem é Daniel Ávila? Ex-ator mirim de 'A Viagem' investigado por violência doméstica

Quem é Daniel Ávila? Ex-ator mirim de 'A Viagem' investigado por violência doméstica

Imagem - A fila andou? Anitta e Mestre Fafá surgem grudados e fazem tatuagens iguais; veja

A fila andou? Anitta e Mestre Fafá surgem grudados e fazem tatuagens iguais; veja

Tags:

Assédio Brunello Cucinelli

Mais recentes

Imagem - WePink, de Virginia Fonseca, é condenada a pagar R$ 8 mil após cliente sofrer queimadura na córnea

WePink, de Virginia Fonseca, é condenada a pagar R$ 8 mil após cliente sofrer queimadura na córnea
Imagem - 5 signos podem ter um fim de semana cheio de boas surpresas, carinho e reconhecimento

5 signos podem ter um fim de semana cheio de boas surpresas, carinho e reconhecimento
Imagem - Por onde anda a influenciadora que assustou a web como 'Angelina Jolie zumbi': veja como está hoje

Por onde anda a influenciadora que assustou a web como 'Angelina Jolie zumbi': veja como está hoje