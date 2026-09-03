ENTREVISTA EXCLUSIVA

Estilista revela detalhes inéditos do vestido de Emilly para casamento com Davi Brito, com materiais trazidos da Europa

Ao CORREIO, o estilista Elcimar Badu revelou detalhes inéditos da criação e contou que trouxe tecidos, adornos e materiais europeus para compor a peça exclusiva da noiva

Heider Sacramento

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 18:57

Davi Brito e Emilly Araújo apostam em alta-costura para o casamento em Salvador Crédito: Reprodução/Instagram

O vestido de casamento de Emilly com Davi Brito ainda guarda um segredo. Responsável pela criação da peça, o estilista Elcimar Badu revelou ao CORREIO que a produção é inteiramente autoral, artesanal e foi desenvolvida com materiais trazidos da Europa especialmente para o projeto.

Emilly chegou ao ateliê com algumas ideias para o grande dia, mas aceitou a proposta de construir um visual diferente do que havia imaginado inicialmente. “Eu pedi a ela a licença de criarmos algo sob uma ótica diferente, artística e com um toque de alta costura, e ela prontamente concordou”, conta Badu.

O resultado surpreendeu a própria noiva. Segundo o estilista, Emilly afirmou que o vestido pronto ficou “infinitamente melhor do que o esperado no croqui”.

E há mais detalhes que ainda não foram apresentados ao público. “Sim, do vestido de casamento de Emilly, pois trabalhamos em um vestido autoral e inteiramente artesanal, sob medida”, revela.

A criação ganhou um toque internacional antes mesmo de chegar ao casamento. Badu conta que retornou recentemente da Europa, onde acompanhou eventos e grandes desfiles do segmento bridal em Barcelona.

Emilly Araújo e Davi Brito 1 de 13

Na viagem, o estilista selecionou tecidos, adornos e outros materiais que integram a coleção de 40 anos do Atelier Elcimar Badu. Parte desse material será utilizada exclusivamente no visual de Emilly. “Vocês com certeza verão elementos da nova coleção para dezembro com exclusividade para Emilly”, adianta.

Antes do casamento, a noiva já chamou atenção com o look escolhido para o pré-wedding. A capa do vestido foi produzida artesanalmente, com flores construídas e bordadas pétala por pétala.

Além do trabalho manual, a peça recebeu cristais Swarovski e uma estrutura criada para garantir movimento e diferentes possibilidades nas imagens. “Houve todo um trabalho de estruturação para que o caimento ficasse perfeito e trouxesse o toque de sensualidade e dramaticidade que buscávamos”, explica.

Produção correu contra o tempo

O desafio da equipe foi ainda maior por causa do prazo. Segundo Badu, vestidos desse nível de produção podem levar até um ano para ficarem prontos, mas os looks do casal precisaram ser desenvolvidos em um período mais curto. “Certamente estarão dentre os mais comentados, impecáveis e deslumbrantes”, promete o estilista.

Para ele, a experiência de quatro décadas trabalhando com alta-costura também foi fundamental para garantir que o vestido funcionasse tanto presencialmente quanto diante das câmeras. “Fazemos testes de luz e fotografia durante as produções, para garantir esse cuidado artístico”, explica.

O investimento total nos looks, porém, não foi revelado. Badu afirma que mantém como princípio a discrição com os clientes e prefere não divulgar valores de trabalhos realizados para artistas, empresários e outras personalidades.