POLÊMICA

'Estragando meu sonho': debutante chora após Melody cancelar presença em festa de 15 anos

Cantora alegou medo de viajar após acidente recente, mas família da aniversariante desmente

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 07:52

Debutante chora após Melody cancelar presença em festa de 15 anos

A comemoração de 15 anos de Jéssica Sousa Borba virou caso de polícia e deu briga nas redes sociais nesta quinta-feira (5). Contratada há mais de um ano para ser a atração principal da festa em Brasília, a cantora Melody avisou que não compareceria ao evento com menos de 24 horas de antecedência. A notícia não caiu bem para a família, que já havia pago cachê e despesas extras de transporte aéreo.

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Aos prantos nas redes sociais, Jéssica desabafou sobre a quebra de expectativa às vésperas de sua festa. "Quanto vale o meu sonho para você? Porque para a Melody não vale nada. Faltam 24 horas para minha festa e ela falou que não vem mais porque marcou outro show no mesmo dia", desabafou a adolescente, que planejava a comemoração desde 2025.

Com a repercussão negativa nas redes, Melody gravou vídeos nos Stories do Instagram para justificar a ausência. A artista garantiu que a decisão teve relação direta com a segurança do voo, citando a queda recente de uma aeronave executiva e a previsão de chuva na região.

"Juntando essas duas coisas, eu realmente fiquei com medo e estou com medo mesmo de entrar num jato", declarou a cantora. Melody também afirmou que ofereceu alternativas para contornar o problema, incluindo visitar a casa da jovem no dia seguinte: "Eu falei para a mãe dela que posso ir à casa deles, passar o dia com eles e fazer o que quiserem para suprir isso, mas elas disseram que era isso ou nada".

A resposta da artista não convenceu a mãe da debutante, Francisca Maria de Sousa. Em novo vídeo, ela chamou as justificativas de "mentira" e afirmou ter provas de que a equipe da cantora aceitou tocar em um festival no Rio de Janeiro na mesma data, inviabilizando o deslocamento até o Distrito Federal.

Francisca explicou ainda que o valor do jatinho não constava no contrato original, mas foi pago pela própria família após o pai e empresário da cantora, Belinho, alegar que só assim daria tempo de cumprir os dois compromissos. "Eles não vêm porque não querem. A proposta de vir de jatinho foi do pai dela após fechar outro contrato. Estão simplesmente estragando um aniversário de 15 anos", rebateu a mãe.

O caso mobilizou outros artistas na internet, que se prontificaram a salvar a noite da aniversariante. MC Daniel se ofereceu publicamente nos comentários: "Se você quiser, eu canto na sua festa e danço com você. Me passa as informações no direct, por favor, princesa".