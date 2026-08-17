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Estreia da nova novela das 7: no capítulo desta segunda (17) Juli faz último pedido antes de morrer a Bela e muda completamente a vida da médica

Protagonista assume a responsabilidade pelos filhos e passa a enfrentar conflitos, novos sentimentos e um segredo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 14:00

Por Você
Por Você Crédito: Divulgação

Em Por Você, a morte de Juli (Lucy Ramos) vai transformar completamente a vida de Bela (Sheron Menezzes). Antes de morrer após um acidente de trânsito, a técnica em enfermagem fará um último pedido à melhor amiga de infância: que ela cuide de seus quatro filhos.

Sem ter planejado a maternidade, Bela precisará lidar com o próprio luto enquanto assume a responsabilidade por Peixe (Cauê Campos), Glorinha (Laura Luz), Ítalo (Fabrício Assis) e Samuca (Kadu Spinola). Os quatro perderão a pessoa mais importante de suas vidas e terão de se adaptar a uma nova rotina.

Saiba quem é quem em ‘Por Você’

Thiago Lacerda (Gabriel) por Reprodução | Globo
Sheron Menezzes (Bela) por Reprodução | Globo
Alinne Moraes (Vanessa) por Reprodução | Globo
Renata Sorrah (Pérola) por Reprodução | Globo
Cauê Campos (Peixe) por Reprodução | Globo
Lucy Ramos (Juli) por Reprodução | Globo
Amaury Lorenzo (Lucas) por Reprodução | Globo
Giovanna Grigio (Leandra) por Reprodução | Globo
Lucas Leto (Vitor) por Reprodução | Globo
Paulo Vilhena (Ricardo) por Reprodução | Globo
Milhem Cortaz (Juarez) por Reprodução | Globo
Laura Luz (Glorinha), Fabricio Assis (Ítalo) e Kadu Spinola (Samuca) por Reprodução | Globo
Ana Rosa (Iracema) por Reprodução | Globo
Lívia Silva (Dalila) por Reprodução | Globo
Lívia Silva (Dalila) por Reprodução | Globo
Bia Santana (Suelen) por Reprodução | Globo
José de Abreu (Próspero) e Antonio Pitanga (Clemente) por Reprodução | Globo
Regiane Alves (Margô) por Reprodução | Globo
Adanilo (Sabugo) por Reprodução | Instagram
Mauricio Mattar (Junqueira) por Thalles Trouva | Globo
Fernanda de Freitas (Silvia) por Fabio Rocha | Globo
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Thiago Lacerda (Gabriel) por Reprodução | Globo

Peixe será quem mais resistirá à mudança. O garoto acredita que pode assumir sozinho a responsabilidade pelos irmãos e terá dificuldade para aceitar que Bela passe a ocupar esse papel na vida da família.

Bela reencontra antigo amor

A nova realidade também fará Bela se aproximar de Gabriel (Thiago Lacerda), seu ex-namorado, que atualmente é marido de Vanessa (Alinne Moraes). Ele ajudará a médica a tentar regularizar a situação das crianças e perceberá que ainda guarda sentimentos por ela.

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Ao mesmo tempo, Lucas (Amaury Lorenzo), diretor pedagógico da escola frequentada pelos irmãos, também se aproximará de Bela. A convivência por causa das crianças abrirá espaço para o surgimento de um novo sentimento.

Mas a permanência dos quatro irmãos com Bela não estará garantida. O Conselho Tutelar poderá interferir na situação, aumentando a pressão sobre a médica, que ainda estará aprendendo a lidar com a nova responsabilidade.

Acidente de Juli esconde segredo

Enquanto Bela tenta reconstruir a vida das crianças, uma verdade sobre a morte de Juli permanecerá escondida.

Juarez (Milhem Cortaz), marido de Iara (Noemia Oliveira), terá responsabilidade no acidente que matou a técnica em enfermagem, mas continuará próximo das pessoas afetadas pela tragédia sem revelar o que realmente aconteceu.

Assim, a promessa feita por Bela antes da morte da amiga dará início a uma nova família, mas também a colocará no centro de conflitos, sentimentos antigos e um segredo capaz de mudar os rumos da história.

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