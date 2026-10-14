REALITY SHOW

Estreia de Chef de Alto Nível tem dois eliminados e bronca de Ana Maria Braga por carne dura

Segunda temporada do reality começou nesta terça-feira (13) com participantes emocionados, críticas aos pratos e repreensão de Alex Atala por desperdício de ingredientes

Heider Sacramento

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 18:32

A estreia da segunda temporada de Chef de Alto Nível teve dois eliminados, bronca de Alex Atala Crédito: Globo/ Fábio Rocha

A segunda temporada de Chef de Alto Nível começou com tensão na cozinha e despedidas logo no primeiro episódio. Exibido na terça-feira (13), o reality da Globo terminou a estreia com dois cozinheiros eliminados, além de críticas de Ana Maria Braga e uma bronca do chef Alex Atala por desperdício de ingredientes.

Um dos momentos que chamou a atenção aconteceu durante a avaliação do prato preparado por Dudu Teruszkin. Ao experimentar a carne feita pelo participante, Ana Maria apontou que o corte estava duro e ironizou a dificuldade para mastigá-lo. “Quase pedindo um serrote”, comentou a apresentadora.

Baianos no ‘Chef de Alto Nível’ 1 de 5

A noite também teve cobrança de Alex Atala, que repreendeu um competidor pelo desperdício de ingredientes. Entre as avaliações e a pressão da disputa, o clima ficou ainda mais emotivo quando os participantes precisaram deixar a competição e se despedir dos familiares.

Como funciona a nova temporada

Os três primeiros episódios são dedicados à formação dos times dos mentores. Cozinheiros amadores, criadores de conteúdo e profissionais disputam vagas em provas realizadas nos três níveis da cozinha: porão, meio e topo.