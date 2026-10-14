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Estreia de Chef de Alto Nível tem dois eliminados e bronca de Ana Maria Braga por carne dura

Segunda temporada do reality começou nesta terça-feira (13) com participantes emocionados, críticas aos pratos e repreensão de Alex Atala por desperdício de ingredientes

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 18:32

A estreia da segunda temporada de Chef de Alto Nível teve dois eliminados, bronca de Alex Atala Crédito: Globo/ Fábio Rocha

A segunda temporada de Chef de Alto Nível começou com tensão na cozinha e despedidas logo no primeiro episódio. Exibido na terça-feira (13), o reality da Globo terminou a estreia com dois cozinheiros eliminados, além de críticas de Ana Maria Braga e uma bronca do chef Alex Atala por desperdício de ingredientes.

Um dos momentos que chamou a atenção aconteceu durante a avaliação do prato preparado por Dudu Teruszkin. Ao experimentar a carne feita pelo participante, Ana Maria apontou que o corte estava duro e ironizou a dificuldade para mastigá-lo. “Quase pedindo um serrote”, comentou a apresentadora.

Baianos no ‘Chef de Alto Nível’

Jéssica Cunha por Guido Argel
 Rafaela Cabadas por Guido Argel
Jamil Máximo por Guido Argel
Deborah Pataxó por Guido Argel
Mitchell Figueiredo por Guido Argel
1 de 5
Jéssica Cunha por Guido Argel

A noite também teve cobrança de Alex Atala, que repreendeu um competidor pelo desperdício de ingredientes. Entre as avaliações e a pressão da disputa, o clima ficou ainda mais emotivo quando os participantes precisaram deixar a competição e se despedir dos familiares.

Como funciona a nova temporada

Os três primeiros episódios são dedicados à formação dos times dos mentores. Cozinheiros amadores, criadores de conteúdo e profissionais disputam vagas em provas realizadas nos três níveis da cozinha: porão, meio e topo.

Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto escolhem dois participantes em cada etapa. Ao fim da dinâmica, dois competidores são eliminados. A seleção continua até que cada mentor reúna seis integrantes em sua equipe.

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