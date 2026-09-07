ENTREVISTA EXCLUSIVA

Estreia no Rock in Rio e novo show em Salvador: Melly revela próximos passos da era 'Mais Forte Que a Dúvida'

Cantora baiana abre os bastidores da turnê e detalha a emoção de levar o novo álbum para os maiores palcos do país

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 05:05

Melly no Rock in Rio Lisboa Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora baiana Melly, 25 anos, vive hoje um momento de ouro na carreira, dividida entre a ansiedade gostosa de apresentar seu novo álbum para o público soteropolitano e a energia de subir em um dos maiores palcos do país. O mês de setembro já chega com tudo: nesta segunda-feira (7), a artista faz a sua aguardada estreia no Rock in Rio Brasil. Poucos dias depois, no dia 18, às 19h, o Largo da Tieta recebe a primeira apresentação na capital baiana do show da turnê 'Mais Forte Que a Dúvida'.

O voo internacional e a aterrissagem no Rock in Rio

Antes de desembarcar no Rio de Janeiro e na Bahia, a artista alçou voos longos, passando com sua turnê pelos Estados Unidos e Europa. A vivência nos palcos internacionais, incluindo o Rock in Rio Lisboa, fez parte de um rito de amadurecimento e é descrita por ela como um pico para a sua evolução pessoal e profissional. "Foi tão bom pra evolução da carreira, pra evolução pessoal também", destaca.

Melly no Rock in Rio Lisboa 1 de 6

"Eu me sentia em êxtase de estar apresentando o meu trabalho em um dos maiores festivais do mundo e do Brasil, em outro país, sabe?", relembra Melly, avaliando o peso dessa experiência. A cantora não esconde a emoção de ver seu som rompendo fronteiras: "Eu sempre almejei que minha música fosse mundial. Então, eu fico muito feliz de ter atingido esse lugar, de estar conseguindo traduzir a minha música pra essa diáspora. Então, é sempre impressionante quando eu chego em outro país com uma cultura completamente diferente que consegue assimilar a minha música, que consegue curtir, que consegue dançar, que gosta de conhecer", completa. Para coroar esse momento, a cantora reconhece o seu papel: "Eu me sinto honrada também por fazer parte de uma leva de artistas que representam a nova onda da música da Bahia, né? A nova onda da música do Brasil, principalmente".

A criança interna e o ritual pra segurar a onda

Para sustentar essa grandeza toda, a conhecida timidez de Melly no dia a dia precisou ser domada para dar lugar à presença forte que ela exibe em cima dos palcos. A artista confessa que a transição exigiu tempo e coragem. "No início, foi assustador. Eu ficava muito ansiosa pra subir no palco, amedrontada com o que poderia acontecer, com a forma como eu iria me portar ali", admite. Mas hoje ela tira de letra e vê o saldo positivo do processo: "Eu me sinto muito melhor enquanto Melly pessoa mesmo, CPF, hoje em dia, depois de ter passado por esses desafios, depois de ter conquistado essas novas habilidades sociais".

Hoje, a ansiedade deu lugar a uma entrega de corpo e alma. Para firmar a energia, ela segue um ritual certinho que envolve aquecer a voz, alongar e voltar-se para dentro. "Eu chamo a banda às vezes e a gente se solta assim e se libera pra não subir no palco rígido", detalha. Levando na esportiva sua tranquilidade, ela brinca e revela: "Eu sou bem desprendida, vejo que é porque eu tenho muita coisa em gêmeos no meu mapa. Eu faço a minha reza interna, me fortifico, peço aos orixás, às entidades que me acompanham pra que a gente execute um belo show... e que isso seja tranquilo e sereno". Ressaltando que não segue uma religião específica, ela afirma ser "muito da energia" e usa esse momento de oração para silenciar os medos: "Eu sei que vai ser um momento de me aliviar e cantar. E aí eu deixo ela [a criança interna] se divertir".

‘MAIS FORTE QUE A DÚVIDA', novo álbum da cantora Melly 1 de 15

A armadura, os segredos e a "bicicletinha"

No palco, a nova era do álbum 'Mais Forte Que a Dúvida', lançado em maio deste ano, ganha um tom de reflexão e muita liberdade. Sobre como a galera tem recebido a mensagem do disco, ela comemora: "O principal é que as pessoas estão sentindo coisas diferentes depois de ouvir a minha música. Estão olhando para um lado novo da sua cognição, da sua percepção, da sua consciência". A artista faz questão de mostrar a diferença dessa fase para as anteriores: "Em Amaríssima a gente explorou a mágoa, a gente explorou tons rubros, né? Coisas que remetessem à paixão, ao amor, ao exagero. Já em 'Mais Forte Que a Dúvida'... a gente quis colocar esse lugar da nossa personalidade enquanto algo inexorável".

Para traduzir esse momento ao vivo, a cantora avisa que a fase atual exige mais do seu corpo: "Uma liberdade a mais no palco. Liberdade performática, liberdade artística, liberdade rítmica". Melly resume o espetáculo através de palavras de ordem bem diretas: "muito groove, muita vibração, muita energia" e "muita axé".

O conceito reflete-se diretamente no misterioso figurino que a artista guarda a sete chaves. Dando um spoiler do que o público vai ver, ela explica a ideia das roupas: "A gente tá trazendo uma sensação de metalizado, então, eu tô usando muitas coisas que remetam à armadura. Não no sentido bélico da coisa, mas no sentido protetivo da coisa. Eu não quis usar muletas, eu não quis usar nenhum tipo de protótipo, mas sim tecidos, né? Brincar com tecido, brincar com a luz, brincar com reflexão, cor". O mistério também cerca a lista de convidados e surpresas para o show soteropolitano, mantida em segredo absoluto.

Amaríssima: Álbum de estreia de Melly 1 de 6

Mas nem só de conceito vive o show; o humor e o improviso também fazem parte do pacote. Melly conta, aos risos, um perrengue inusitado vivido durante uma rotina de shows em Fortaleza. Cansada após uma sequência de apresentações, ela quebrou sua regra de ouro de nunca beber e tomou vinho antes e durante o show. O resultado foi um desequilíbrio na coreografia da música "Papo de Edredom": "E aí, pra não parecer que eu tinha me desequilibrado porque eu tava embriagada, eu me joguei logo no chão e fiz uma bicicletinha assim", diverte-se a cantora, que adquiriu um trauma do episódio e hoje faz questão de entrar em cena sempre "completamente sã".

O chamado de casa e as pistas pro futuro

Apesar de rodar o mundo, tocar em casa tem aquele tempero que não se acha em lugar nenhum. O Largo da Tieta é um espaço de conforto e familiaridade para Melly, que canta pelas ruas do Centro Histórico de Salvador desde o início da carreira. "Eu sempre fico muito feliz por fazer show em Salvador, principalmente quando é estreia de turnê, estreia de disco. Eu acho que o público vem mais quente, a gente tá com mais vontade também", celebra, acrescentando que essa vontade de viver a turnê inédita "causa uma excitação". Para a ocasião, ela promete um setlist focado na nova fase: "A gente já fez repertório. Então vai ser, majoritariamente, sobre 'Mais Forte Que a Dúvida'. Só que a gente vai dar uma pincelada também nos hits", garantindo sucessos indispensáveis como 'Cacau' e 'Azul'.

Quando questionada sobre o conselho que daria à Melly do passado, a resposta é a bússola que tem guiado seus novos rumos: "Confie em você e no seu instinto e na sua intuição é o primordial... se você se desconhece, aí qualquer escolha vai ser uma escolha merda".

Deixando pistas para o amanhã, Melly confirma estar trabalhando em um projeto musical afro-diaspórico criado durante sua passagem por Portugal e Cabo Verde. Sem pressa e sem data de lançamento, o material é mantido para o futuro, assim como o seu desejo de fazer uma grande turnê pelo Norte e Nordeste do Brasil. Sobre esse sonho, ela detalha: "Em todos os lugares no mundo, eu faria uma turnê Norte e Nordeste foda, assim, indo para o interior, passando até o Maranhão, indo para o Ceará". A artista também estende os planos para além: "América do Sul também é massa. Eu ficaria feliz de dar uma rodada aqui na América do Sul".

Até lá, as energias estão todas voltadas para a Bahia. Ansiosa, ela deixa um convite para os fãs soteropolitanos: "Dia 18 de setembro a gente tem um show incrível para viver juntos, que é a estreia da turnê 'Mais Forte Que a Dúvida'. Eu preparei esse disco com muito carinho, e a mensagem é que a gente curta isso coletivamente. Então, te espero lá para a gente passar essa vibração juntos. Vai ser lindo."

SERVIÇO

O quê: Melly | Estreia do show MAIS FORTE QUE A DÚVIDA

Quando: Quarta-feira, 18 de setembro

Horário: 19h