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Estrelas da Casa estreia com Anitta como conselheira e disputa dividida entre Pop e Pagode

A nova temporada do reality musical chega à Globo com 24 participantes, dois estilos musicais e uma dinâmica mais próxima da rotina de quem busca viver da música

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 22:39

Estrelas da Casa estreia com novidades no formato, Anitta como conselheira e disputa entre Pop e Pagode.
Estrelas da Casa estreia com novidades no formato, Anitta como conselheira e disputa entre Pop e Pagode. Crédito: Globo/Beatriz Damy

O Estrelas da Casa está de volta nesta terça-feira (25), às 22h35, e chega à nova temporada com mudanças importantes no formato. Desta vez, a disputa será dividida entre Pop e Pagode, com Belo e Junior assumindo o posto de mentores dos participantes.

Uma das principais novidades é a presença de Anitta como conselheira. A cantora terá participação em momentos decisivos da competição e vai auxiliar os mentores nas escolhas que podem mudar o rumo dos artistas no reality.

Ao todo, 32 candidatos disputam 24 vagas. Parte do elenco será definida pelo público, enquanto Junior escolherá os nomes que completarão o time do Pop e Belo ficará responsável pelas vagas restantes do Pagode. A seleção acontece em duas etapas: os participantes do Pop serão definidos na estreia desta terça, enquanto os nomes do Pagode entram em cena na quinta-feira (27).

Candidatos do Estrelas da Casa

Juliana Franco e Vick Nunes por Globo/Guido Argel
Esther Nunes, Hanaya e Japa por Globo/Guido Argel
Arissa, Bruna Bento e Dandara Luanda por Globo/Guido Argel
Rob Miranda e Yudchi por Globo/Guido Argel
Figueira, Gabriel Nandes e Peu Heise por Globo/Guido Argel
Álec, Bruno Gadiol e Enzo Cespom por Globo/Guido Argel
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Juliana Franco e Vick Nunes por Globo/Guido Argel

A temporada também pretende mostrar mais do que performances. Na dinâmica Vida de Artista, os competidores deixam o Centro de Treinamento para conhecer situações relacionadas ao mercado musical. Oficinas e workshops sobre temas como finanças, marketing e carreira digital também fazem parte da experiência, com participação de profissionais como KondZilla.

Grupos mudam toda semana

Outra diferença está na formação das equipes. Os participantes serão reorganizados semanalmente em grupos femininos, masculinos e mistos, o que promete mudar as combinações e estratégias ao longo da competição.

Baianos no Estrelas da Casa

Uel representa o pagode da Cidade Baixa por Divulgação/TV Globo
Hanaya leva o samba de Valença ao reality por Divulgação/TV Globo
Dandara Luanda leva o pagode de Bom Jesus da Lapa ao programa por Divulgação/TV Globo
Cinara representa Salvador no Estrelas da Casa por Divulgação/TV Globo
Emma une música e dança em sua trajetória artística por Divulgação/TV Globo
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Uel representa o pagode da Cidade Baixa por Divulgação/TV Globo

Os shows continuam como parte central do programa. Os Clássicos acontecem às terças-feiras, enquanto os Festivais ocupam as quintas, com apresentações diante de plateia e participação do público.

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A votação também terá peso importante. No início, os espectadores escolhem o melhor cantor e a melhor cantora de cada estilo. O sistema combina voto único por CPF, com peso de 70%, e voto da torcida, que representa 30%.

Depois da votação popular, os mentores entram em cena para definir quem continua na disputa. Junior toma as decisões relacionadas ao Pop, enquanto Belo comanda o Pagode. Antes das escolhas, os dois poderão contar com a avaliação de Anitta.

Até a semifinal, o público continuará votando individualmente. Na reta final, porém, a dinâmica muda: os espectadores passam a escolher os grupos. Na grande decisão, Pop e Pagode se enfrentam pelo título da temporada.

A apresentação continua sob o comando de Ana Clara, que conduz a competição em uma edição que aposta menos apenas no confinamento e mais na preparação dos participantes para a vida profissional fora do reality.

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