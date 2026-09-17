Estresse, medo de envelhecer ou luto? Entenda o que sonhar com dente caindo está tentando te revelar

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 17 de setembro de 2026 às 05:05
Acordar e perceber que falta um dente na boca traz um susto daqueles. Muita gente acha que isso é sinal de que alguém da família vai morrer, mas a psicologia explica esse sonho de um jeito totalmente diferente.
Sonhos mais comuns
O dente representa a nossa força para enfrentar a vida e superar os problemas. Quando ele cai no sonho, geralmente é sinal de cansaço emocional, estresse ou a sensação de que você está perdendo as forças para lidar com uma fase difícil.
Outro significado muito comum tem a ver com medo de julgamento. Como usamos os dentes para falar e sorrir, sonhar que eles caem pode mostrar o receio de falar demais, cometer um erro ou não ser aceito pelos outros.
Para entender o motivo desse sonho, pense no quanto você tem se estressado ultimamente. Se você anda muito tenso ou cheio de preocupações, a sua mente está apenas transformando em imagens o cansaço que o seu corpo já está sentindo.
O que tem deixado você mais estressado ultimamente?
Caso os sonhos com o mesmo tema sejam frequentes, venham acompanhados de forte angústia ou atrapalhem a qualidade do seu sono, a orientação é buscar o suporte de um profissional de saúde mental.