GUIA DOS SONHOS

Estresse, medo de envelhecer ou luto? Entenda o que sonhar com dente caindo está tentando te revelar

Um dos sonhos mais clássicos raramente tem a ver com cárie

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 05:05

Dentes caindo Crédito: Reprodução/Instagram/@iampauloandre

Acordar e perceber que falta um dente na boca traz um susto daqueles. Muita gente acha que isso é sinal de que alguém da família vai morrer, mas a psicologia explica esse sonho de um jeito totalmente diferente.



Sonhos mais comuns 1 de 17

O dente representa a nossa força para enfrentar a vida e superar os problemas. Quando ele cai no sonho, geralmente é sinal de cansaço emocional, estresse ou a sensação de que você está perdendo as forças para lidar com uma fase difícil.

Outro significado muito comum tem a ver com medo de julgamento. Como usamos os dentes para falar e sorrir, sonhar que eles caem pode mostrar o receio de falar demais, cometer um erro ou não ser aceito pelos outros.

Para entender o motivo desse sonho, pense no quanto você tem se estressado ultimamente. Se você anda muito tenso ou cheio de preocupações, a sua mente está apenas transformando em imagens o cansaço que o seu corpo já está sentindo.

O que tem deixado você mais estressado ultimamente?