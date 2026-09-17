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Estresse, medo de envelhecer ou luto? Entenda o que sonhar com dente caindo está tentando te revelar

Um dos sonhos mais clássicos raramente tem a ver com cárie

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 05:05

Dentes caindo Crédito: Reprodução/Instagram/@iampauloandre

Acordar e perceber que falta um dente na boca traz um susto daqueles. Muita gente acha que isso é sinal de que alguém da família vai morrer, mas a psicologia explica esse sonho de um jeito totalmente diferente.

Sonhos mais comuns

Sonhar com cobra  por Shutterstock
Sonhar com dentes caindo por Reprodução/Instagram/@iampauloandre
Sonhar com piolhos por Shutterstock
Sonhar com rato   por Imagem: Holger Kirk | Shutterstock
Sonhar com aranha  por Reprodução: YouTube
Sonhar com cachorro   por Imagem gerada por Inteligência Artificial
Sonhar com sapo   por Divulgação/GovBR - Imagem melhorada por IA
Sonhar com escorpião  por Imagem: Vinicius R. Souza | Shutterstock
Sonhar com gato  por Lena Ti, Pexels
Sonhar com peixe por
Sonhar que estou sendo perseguido por Reprodução/JusBrasil
Sonhar que estou caindo por Reprodução/Getty Images
Sonhar que estou nu em público por Imagem gerada com inteligência artificial
Sonhar que estou atrasado para um compromisso  por Reprodução/GETTY IMAGES
Sonhar que estou voando por Imagem gerada por inteligência artificial
Sonhar que estou preso ou imóvel por Imagem gerada por inteligência artificial
Sonhar que encontro meu ex por Imagem gerada por inteligência artificial
1 de 17
Sonhar com cobra  por Shutterstock

O dente representa a nossa força para enfrentar a vida e superar os problemas. Quando ele cai no sonho, geralmente é sinal de cansaço emocional, estresse ou a sensação de que você está perdendo as forças para lidar com uma fase difícil.

Outro significado muito comum tem a ver com medo de julgamento. Como usamos os dentes para falar e sorrir, sonhar que eles caem pode mostrar o receio de falar demais, cometer um erro ou não ser aceito pelos outros.

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Para entender o motivo desse sonho, pense no quanto você tem se estressado ultimamente. Se você anda muito tenso ou cheio de preocupações, a sua mente está apenas transformando em imagens o cansaço que o seu corpo já está sentindo.

O que tem deixado você mais estressado ultimamente?

Caso os sonhos com o mesmo tema sejam frequentes, venham acompanhados de forte angústia ou atrapalhem a qualidade do seu sono, a orientação é buscar o suporte de um profissional de saúde mental.

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