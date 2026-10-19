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Estudante de 23 anos posta foto na casa de Cauã Reymond e reforça rumores de romance; veja

Pietra Cupello cursa Medicina e estaria saindo com o ator há cerca de três meses

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 09:19

Pietra Cupello e Cauã Reymond Crédito: Reprodução/Instagram

O romance entre Cauã Reymond, de 46 anos, e a modelo e estudante de Medicina Pietra Cupello, de 23, segue firme e cada vez menos discreto. No último fim de semana, a jovem publicou uma selfie no espelho da casa do ator, localizada no bairro do Joá, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Fãs reconheceram rapidamente o cenário graças às portas brancas e a uma planta que costuma aparecer nas fotos do galã.



Pietra Cupello posta selfie da casa do ator Cauã Reymond 1 de 8

Além do registro na mansão, Pietra compartilhou um vídeo em uma cachoeira carioca. O local é um dos refúgios favoritos do ator, que costumava frequentar o mesmo passeio com seu antigo affair, a criadora de conteúdo Luana Mandarino.

Recentemente, Cauã e Pietra viajaram juntos para Itacaré, no litoral baiano. Logo após os dias românticos, Luana Mandarino deu "unfollow" na universitária no Instagram, encerrando a amizade virtual que as duas mantinham.



Pietra Cupello e Cauã Reymond na Bahia 1 de 11

Cauã e a futura médica estão saindo há cerca de três meses. Amigos próximos garantem que o artista está apaixonado, curtindo fotos e buscando a amada na porta da faculdade. Para acompanhar a rotina do ator, a modelo teria diminuído as saídas noturnas e focado em programas fitness.

Pietra trabalha como embaixadora de uma marca de roupas e mora com os pais em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, lugar onde muitos famosos como Ludmilla e Belo moram. Antes de assumir o envolvimento com Cauã, ela viveu romances breves com o surfista Gabriel Medina e com o apresentador João Silva, filho de Faustão.

