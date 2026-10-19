Estudante de 23 anos posta foto na casa de Cauã Reymond e reforça rumores de romance; veja

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 19 de outubro de 2026 às 09:19
O romance entre Cauã Reymond, de 46 anos, e a modelo e estudante de Medicina Pietra Cupello, de 23, segue firme e cada vez menos discreto. No último fim de semana, a jovem publicou uma selfie no espelho da casa do ator, localizada no bairro do Joá, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Fãs reconheceram rapidamente o cenário graças às portas brancas e a uma planta que costuma aparecer nas fotos do galã.
Pietra Cupello posta selfie da casa do ator Cauã Reymond
Além do registro na mansão, Pietra compartilhou um vídeo em uma cachoeira carioca. O local é um dos refúgios favoritos do ator, que costumava frequentar o mesmo passeio com seu antigo affair, a criadora de conteúdo Luana Mandarino.
Recentemente, Cauã e Pietra viajaram juntos para Itacaré, no litoral baiano. Logo após os dias românticos, Luana Mandarino deu "unfollow" na universitária no Instagram, encerrando a amizade virtual que as duas mantinham.
Pietra Cupello e Cauã Reymond na Bahia
Cauã e a futura médica estão saindo há cerca de três meses. Amigos próximos garantem que o artista está apaixonado, curtindo fotos e buscando a amada na porta da faculdade. Para acompanhar a rotina do ator, a modelo teria diminuído as saídas noturnas e focado em programas fitness.
Pietra trabalha como embaixadora de uma marca de roupas e mora com os pais em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, lugar onde muitos famosos como Ludmilla e Belo moram. Antes de assumir o envolvimento com Cauã, ela viveu romances breves com o surfista Gabriel Medina e com o apresentador João Silva, filho de Faustão.
A beleza da carioca também já atraiu olhares da Seleção Brasileira. Jogadores como Vini Jr., que tem casa no mesmo condomínio que ela, e Richarlison tentaram contato com a jovem em 2022 por mensagens no Instagram, mas as investidas não foram correspondidas.