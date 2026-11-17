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Giuliana Mancini
Publicado em 17 de novembro de 2026 às 08:19
A influenciadora digital Ana Lívia Alves, de 25 anos, morreu na tarde desta segunda-feira (16), após sofrer um acidente de carro na BR-020, no Ceará. Estudante de medicina e empresária, a jovem também era conhecida pela presença nas redes sociais, onde compartilhava momentos da vida pessoal e da rotina.
Com mais de 56 mil seguidores no Instagram, Ana Lívia Lima Alves publicava registros de viagens, dicas de maquiagem, cuidados com a beleza e exercícios físicos. A universitária também mostrava o cotidiano na faculdade e dividia com o público diferentes momentos de sua vida.
Ana Lívia Alves
Filha do empresário César Alves, conhecido como Cesinha, a jovem cursava medicina na Faculdade Estácio Idomed, em Canindé, no interior do Ceará. Ela também era sócia-administradora de um haras.
Horas antes do acidente, Ana Lívia publicou vídeos praticando exercícios físicos. Em outro registro, apareceu dentro do carro cantando a música "Princesa", de MC Marcinho. A influenciadora também compartilhou uma imagem da estrada que percorria durante a viagem.
Últimas fotos publicadas por Ana Lívia Alves
A morte provocou manifestações de pesar de amigos, familiares e seguidores. A instituição de ensino onde ela estudava e a Associação dos Criadores do Ceará também divulgaram homenagens.
Como foi o acidente
Ana Lívia dirigia uma caminhonete Toyota SW4 de Fortaleza com destino a Canindé quando sofreu o acidente, por volta das 13h. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ela perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou em um trecho da BR-020, próximo ao limite entre os municípios de Maranguape e Caridade.
De acordo com os levantamentos preliminares da corporação, chovia intensamente no momento da ocorrência. Durante a capotagem, a estudante foi arremessada para fora do veículo.
Ela chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital de Caridade, mas não resistiu aos ferimentos.
A PRF informou que não houve colisão com outros veículos. A dinâmica do acidente e as possíveis causas, no entanto, ainda dependem da conclusão do laudo pericial.
"As circunstâncias em que a condutora foi projetada para fora do veículo, inclusive quanto à possível utilização do cinto de segurança, ainda estão sendo avaliadas. As condições climáticas e os demais fatores que possam ter contribuído para o acidente também serão considerados na análise da ocorrência", informou a corporação.