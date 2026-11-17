LUTO

Estudante de medicina, filha de empresário e seguida por mais de 55 mil pessoas: quem era Ana Lívia Alves, influenciadora de 25 anos que morreu no Ceará

Jovem compartilhava a rotina nas redes sociais; ela dirigia uma caminhonete que capotou na BR-020

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 08:19

Ana Lívia Alves Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora digital Ana Lívia Alves, de 25 anos, morreu na tarde desta segunda-feira (16), após sofrer um acidente de carro na BR-020, no Ceará. Estudante de medicina e empresária, a jovem também era conhecida pela presença nas redes sociais, onde compartilhava momentos da vida pessoal e da rotina.

Com mais de 56 mil seguidores no Instagram, Ana Lívia Lima Alves publicava registros de viagens, dicas de maquiagem, cuidados com a beleza e exercícios físicos. A universitária também mostrava o cotidiano na faculdade e dividia com o público diferentes momentos de sua vida.

Ana Lívia Alves 1 de 32

Filha do empresário César Alves, conhecido como Cesinha, a jovem cursava medicina na Faculdade Estácio Idomed, em Canindé, no interior do Ceará. Ela também era sócia-administradora de um haras.

Horas antes do acidente, Ana Lívia publicou vídeos praticando exercícios físicos. Em outro registro, apareceu dentro do carro cantando a música "Princesa", de MC Marcinho. A influenciadora também compartilhou uma imagem da estrada que percorria durante a viagem.

Últimas fotos publicadas por Ana Lívia Alves 1 de 3

A morte provocou manifestações de pesar de amigos, familiares e seguidores. A instituição de ensino onde ela estudava e a Associação dos Criadores do Ceará também divulgaram homenagens.

Como foi o acidente

Ana Lívia dirigia uma caminhonete Toyota SW4 de Fortaleza com destino a Canindé quando sofreu o acidente, por volta das 13h. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ela perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou em um trecho da BR-020, próximo ao limite entre os municípios de Maranguape e Caridade.

Estudante de medicina Ana Lívia Alves morreu em acidente de trânsito em Maranguape Crédito: Reprodução

De acordo com os levantamentos preliminares da corporação, chovia intensamente no momento da ocorrência. Durante a capotagem, a estudante foi arremessada para fora do veículo.

Ela chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital de Caridade, mas não resistiu aos ferimentos.

A PRF informou que não houve colisão com outros veículos. A dinâmica do acidente e as possíveis causas, no entanto, ainda dependem da conclusão do laudo pericial.