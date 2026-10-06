IDOSOS

Estudo identifica mecanismo ligado à perda de força muscular em idosos, e cientistas testam estratégia que aumenta força em até 14,4%

Cientistas descobriram uma falha na comunicação entre nervos e músculos que pode explicar parte da perda de força na velhice



Henrique Moraes

Agência Correio

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 08:57

Cientistas estudam mecanismo que pode ajudar a recuperar parte da força muscular perdida durante o envelhecimento Crédito: Foto: Masood Aslami- Pexels

Perder força com o passar dos anos é algo que pode afetar muito mais do que a disposição para atividades físicas. Para alguns idosos, ações simples como subir uma escada, caminhar ou levantar da cadeira passam a exigir cada vez mais esforço.

Agora, uma descoberta feita por pesquisadores da Universidade do Missouri, nos Estados Unidos, pode ajudar a explicar uma parte desse processo e abrir uma nova possibilidade de tratamento para a perda de força muscular associada ao envelhecimento.

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O estudo identificou uma falha na comunicação entre os nervos e os músculos. Em testes realizados com animais idosos, os cientistas conseguiram interferir nesse mecanismo e observaram aumento da força muscular.

Descoberta aponta para um novo mecanismo da sarcopenia

A pesquisa investiga a sarcopenia, condição associada à perda de massa e, principalmente, de força muscular durante o envelhecimento. Durante muito tempo, esse processo foi relacionado sobretudo à redução da quantidade de músculos e à perda de neurônios responsáveis por controlar os movimentos.

Os pesquisadores, porém, encontraram outro possível fator: a comunicação entre o sistema nervoso e os músculos pode ficar menos eficiente com a idade.

Essa comunicação acontece em uma região conhecida como junção neuromuscular. É nesse ponto que o sinal enviado pelo nervo chega ao músculo e desencadeia a contração.

Nos participantes idosos avaliados pelos cientistas, a pesquisa encontrou uma relação entre o nível dessa falha na transmissão dos sinais e a força muscular. Os participantes tinham idade média próxima de 86 anos. Quanto maior era o problema na comunicação entre nervos e músculos, menor tendia a ser a força apresentada.

Como os pesquisadores conseguiram aumentar a força

Depois de identificar o possível mecanismo envolvido na fraqueza, os cientistas buscaram uma maneira de interferir nesse processo. A atenção se voltou para uma proteína chamada ClC-1, que participa do controle da atividade elétrica das fibras musculares.

Nos experimentos com animais idosos, os pesquisadores bloquearam parcialmente a ação dessa proteína utilizando um composto experimental. O objetivo era fazer com que os músculos respondessem de maneira mais eficiente aos sinais enviados pelos nervos.

Os resultados chamaram atenção:

A força muscular aumentou 14,4% em um dos testes com ratos idosos.

A força de preensão aumentou 11,2% em outro experimento.

Os músculos passaram a responder melhor aos sinais nervosos.

Segundo W. David Arnold, professor da Universidade do Missouri e um dos responsáveis pelo trabalho, os resultados indicam que a falha na comunicação pode ser potencialmente reversível.

Pesquisa identificou uma possível relação entre o envelhecimento e falhas na comunicação entre nervos e músculos Crédito: Foto: Ahmed Mulla- Pexels

Por que a descoberta pode ser importante para idosos

A perda de força muscular não representa apenas uma mudança estética ou uma dificuldade para praticar exercícios. Quando o quadro se agrava, atividades comuns do cotidiano podem ficar mais difíceis. Caminhar, subir escadas, carregar objetos e levantar de uma cadeira são alguns exemplos.

A redução da força também pode contribuir para a perda de independência funcional, especialmente quando vem acompanhada de outros efeitos relacionados ao envelhecimento.

Por isso, encontrar mecanismos que possam ser modificados representa uma possibilidade importante para futuras pesquisas sobre a sarcopenia. A descoberta também chama atenção porque atua em uma etapa diferente daquela normalmente associada à perda muscular.

Existe medicamento que atua nesse mecanismo

Um dos pontos mais interessantes da pesquisa é que já existe um medicamento experimental capaz de atuar sobre a proteína ClC-1.

Trata-se do ignaseclant, desenvolvido pela empresa dinamarquesa NMD Pharma. A substância já foi estudada em pessoas com doenças neuromusculares.

Em um estudo clínico de fase 2a com pacientes com doença de Charcot-Marie-Tooth, o medicamento apresentou resultados positivos em diferentes medidas relacionadas à força e à função muscular.

No entanto, o tratamento não apresentou diferença no objetivo principal daquele estudo, que avaliava o desempenho no teste de caminhada de seis minutos.

O que já pode ajudar contra a perda de força

Enquanto novas terapias são estudadas, as estratégias utilizadas atualmente para combater a perda de força muscular continuam importantes.

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A prática regular de exercícios, especialmente atividades de fortalecimento muscular, é uma das principais medidas utilizadas para preservar a capacidade física durante o envelhecimento.

A alimentação também tem papel relevante. A ingestão adequada de proteínas e outros nutrientes deve fazer parte de uma rotina individualizada, principalmente entre pessoas mais velhas.

Entre as medidas que podem ajudar estão: