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'Eu comendo e ele se declarando': Suzane von Richthofen cai na risada ao revelar cantada de promotor

Em documentário da Netflix, ex-detenta conta que ouviu poesias e ganhou McDonald's

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 13:07

Suzane von Richthofen aparece rindo ao relembrar passado em documentário inédito da Netflix
Suzane von Richthofen aparece rindo ao relembrar passado em documentário inédito da Netflix Crédito: Reprodução

Suzane von Richthofen deu risada ao relembrar uma cantada que teria recebido de um promotor de Justiça enquanto cumpria pena no interior de São Paulo. O relato está no documentário 'Suzane von Richthofen: O que o Tempo Não Apaga', lançado pela Netflix nesta quarta-feira (11), que traz a primeira entrevista dela em cerca de dez anos.

Suzane von Richthofen no documentário

Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução
Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução
Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução
Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução
Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução
Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução
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Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução

Segundo Suzane, o encontro aconteceu em 2007, na época em que estava presa na Penitenciária Feminina de Ribeirão Preto. Ela aceitou o convite do promotor Eliseu José Berardo Gonçalves para ir até o prédio do Ministério Público falar sobre os problemas do presídio onde vivia havia seis meses.

A conversa, porém, fugiu totalmente do assunto oficial. De acordo com Suzane, Eliseu começou a ler poemas e disse que estava apaixonado por ela. "O homem começa a ler um monte de poesia. Daí o cara começa a se declarar", contou ela à produção da Netflix.

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No depoimento, ela afirma que o promotor disse não conseguir parar de pensar nela e até fez planos para quando saísse da cadeia. Ele teria falado em passear de mãos dadas no shopping e em acordá-la de manhã com um copo de suco de laranja na cama.

Durante o encontro, um homem entrou na sala carregando uma mala com um lanche do McDonald's dentro. O promotor teria entregue o pacote e dito que sabia o quanto ela gostava.

Mansão da Família Richthofen

Mansão da Família Richthofen por Reprodução/Site São Paulo Antiga
Mansão da Família Richthofen por Reprodução/Site São Paulo Antiga
Mansão da Família Richthofen por Reprodução/Site São Paulo Antiga
Mansão da Família Richthofen por Reprodução/Site São Paulo Antiga
Piscina da Mansão da Família Richthofen por Reprodução
Mansão da Família Richthofen por Reprodução
Piscina  da Mansão da Família Richthofen por Reprodução
Mansão da Família Richthofen abandonada por Reprodução
Mansão da Família Richthofen nos dias atuais por Reprodução/Site São Paulo Antiga
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Mansão da Família Richthofen por Reprodução/Site São Paulo Antiga

Sem poder comer fast food dentro da prisão, Suzane aceitou o presente na hora. "Eu adoro McDonald’s e eu não podia comer lá.. durante a gravação.

A história já havia vindo a público e gerado punição na Justiça. Em setembro de 2010, a Corregedoria-Geral do Ministério Público de São Paulo, setor que fiscaliza o trabalho dos promotores, suspendeu Eliseu por 22 dias por quebrar as regras do cargo.

Pais de Suzane von Richthofen

Pais de Suzane von Richthofen por Reprodução
Pais de Suzane von Richthofen por Reprodução
Pais de Suzane von Richthofen por Reprodução
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Pais de Suzane von Richthofen por Reprodução

Na época da investigação, o promotor confirmou que pagou pelo lanche, mas negou ter lido poesias ou sentido qualquer interesse amoroso por ela. Suzane diz no documentário que, assim que o caso vazou na imprensa, Eliseu mudou de jeito, foi até o presídio e passou a tratá-la mal.

Dirigido por Lygia M. Barbosa e Paulo Gambale Maká, o documentário reúne imagens de arquivo e entrevistas com especialistas para relembrar o assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen. O casal foi morto em outubro de 2002 pelos irmãos Daniel e Christian Cravinhos, em um crime planejado junto com a própria filha.

A história do promotor apaixonado já havia aparecido na ficção recentemente. O episódio faz parte da série 'Tremembé', do Prime Video, em que a atriz Marina Ruy Barbosa interpreta Suzane a partir do livro do jornalista Ullisses Campbell.

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