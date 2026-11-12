GANHOU ATÉ MCDONALD'S

'Eu comendo e ele se declarando': Suzane von Richthofen cai na risada ao revelar cantada de promotor

Em documentário da Netflix, ex-detenta conta que ouviu poesias e ganhou McDonald's

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 13:07

Suzane von Richthofen aparece rindo ao relembrar passado em documentário inédito da Netflix Crédito: Reprodução

Suzane von Richthofen deu risada ao relembrar uma cantada que teria recebido de um promotor de Justiça enquanto cumpria pena no interior de São Paulo. O relato está no documentário 'Suzane von Richthofen: O que o Tempo Não Apaga', lançado pela Netflix nesta quarta-feira (11), que traz a primeira entrevista dela em cerca de dez anos.

Suzane von Richthofen no documentário 1 de 6

Segundo Suzane, o encontro aconteceu em 2007, na época em que estava presa na Penitenciária Feminina de Ribeirão Preto. Ela aceitou o convite do promotor Eliseu José Berardo Gonçalves para ir até o prédio do Ministério Público falar sobre os problemas do presídio onde vivia havia seis meses.

A conversa, porém, fugiu totalmente do assunto oficial. De acordo com Suzane, Eliseu começou a ler poemas e disse que estava apaixonado por ela. "O homem começa a ler um monte de poesia. Daí o cara começa a se declarar", contou ela à produção da Netflix.

No depoimento, ela afirma que o promotor disse não conseguir parar de pensar nela e até fez planos para quando saísse da cadeia. Ele teria falado em passear de mãos dadas no shopping e em acordá-la de manhã com um copo de suco de laranja na cama.

Durante o encontro, um homem entrou na sala carregando uma mala com um lanche do McDonald's dentro. O promotor teria entregue o pacote e dito que sabia o quanto ela gostava.

Mansão da Família Richthofen 1 de 9

Sem poder comer fast food dentro da prisão, Suzane aceitou o presente na hora. "Eu adoro McDonald’s e eu não podia comer lá.. durante a gravação.

A história já havia vindo a público e gerado punição na Justiça. Em setembro de 2010, a Corregedoria-Geral do Ministério Público de São Paulo, setor que fiscaliza o trabalho dos promotores, suspendeu Eliseu por 22 dias por quebrar as regras do cargo.

Pais de Suzane von Richthofen 1 de 3

Na época da investigação, o promotor confirmou que pagou pelo lanche, mas negou ter lido poesias ou sentido qualquer interesse amoroso por ela. Suzane diz no documentário que, assim que o caso vazou na imprensa, Eliseu mudou de jeito, foi até o presídio e passou a tratá-la mal.

Dirigido por Lygia M. Barbosa e Paulo Gambale Maká, o documentário reúne imagens de arquivo e entrevistas com especialistas para relembrar o assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen. O casal foi morto em outubro de 2002 pelos irmãos Daniel e Christian Cravinhos, em um crime planejado junto com a própria filha.