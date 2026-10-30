'Eu como para caramba!': Ferrugem conta como perdeu 45 kg sem remédio e sem dieta

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 30 de outubro de 2026 às 07:50
Antes e depois de Ferrugem
Antes de seguir por conta própria, o cantor tentou usar Mounjaro, mas não aguentou o mal-estar. "Fiquei enjoado, passei mal, e aí eu falei: 'Vou ter que ir na cara e na coragem' e assim aconteceu", explicou o músico.
A obrigação de ir para a academia, para o músico, virou um momento de descanso da correria dos shows, ajudando tanto no corpo quanto na cabeça. "Dieta não. Eu como para caramba! Mas treino, sim. Eu gosto de treinar. Me faz bem, não é uma coisa que eu me cobro a fazer, é uma coisa que eu gosto de fazer. É o meu momento de lazer", afirmou.
Thaís Vasconcellos, Ferrugem e família
A esposa do cantor, Thaís Vasconcellos, foi quem deu o primeiro empurrão. No começo, ela precisava pegar no pé dele para ele não faltar aos treinos. Hoje em dia, o cenário mudou: "Primeiro ela me cobrava, hoje ela me deixa solto porque sabe que eu não falto mais", contou ele.
Thaís entende bem essa fase; ela também perdeu 40 quilos nos últimos anos com muita disciplina. Nas redes sociais, o casal mostra o antes e depois com frequência e diverte os seguidores exibindo as calças antigas caindo do corpo.