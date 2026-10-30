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'Eu como para caramba!': Ferrugem conta como perdeu 45 kg sem remédio e sem dieta

Após passar mal com injeção para emagrecer, pagodeiro adotou rotina para manter o peso

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 07:50

Cantor Ferrugem Crédito: Divulgação

Ferrugem emagreceu mais de 45 quilos e mudou de vez a sua rotina com a balança. Aos 38 anos, o pagodeiro conseguiu perder esse peso sem cortar comida e sem apelar para remédios. Em entrevista à Quem, ele conta que pegou gosto pelos exercícios físicos e hoje encara a hora de malhar como um momento para relaxar.



Antes e depois de Ferrugem 1 de 8

Antes de seguir por conta própria, o cantor tentou usar Mounjaro, mas não aguentou o mal-estar. "Fiquei enjoado, passei mal, e aí eu falei: 'Vou ter que ir na cara e na coragem' e assim aconteceu", explicou o músico.

A obrigação de ir para a academia, para o músico, virou um momento de descanso da correria dos shows, ajudando tanto no corpo quanto na cabeça. "Dieta não. Eu como para caramba! Mas treino, sim. Eu gosto de treinar. Me faz bem, não é uma coisa que eu me cobro a fazer, é uma coisa que eu gosto de fazer. É o meu momento de lazer", afirmou.

Thaís Vasconcellos, Ferrugem e família 1 de 5

A esposa do cantor, Thaís Vasconcellos, foi quem deu o primeiro empurrão. No começo, ela precisava pegar no pé dele para ele não faltar aos treinos. Hoje em dia, o cenário mudou: "Primeiro ela me cobrava, hoje ela me deixa solto porque sabe que eu não falto mais", contou ele.