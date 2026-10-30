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'Eu como para caramba!': Ferrugem conta como perdeu 45 kg sem remédio e sem dieta

Após passar mal com injeção para emagrecer, pagodeiro adotou rotina para manter o peso

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 07:50

Cantor Ferrugem
Cantor Ferrugem Crédito: Divulgação

Ferrugem emagreceu mais de 45 quilos e mudou de vez a sua rotina com a balança. Aos 38 anos, o pagodeiro conseguiu perder esse peso sem cortar comida e sem apelar para remédios. Em entrevista à Quem, ele conta que pegou gosto pelos exercícios físicos e hoje encara a hora de malhar como um momento para relaxar.

Antes e depois de Ferrugem

Antes e depois de Ferrugem por Reprodução/Instagram
Ferrugem por Reprodução/ Instagram
Ferrugem por Reprodução/Instagram
Ferrugem por Reprodução/Instagram
Ferrugem por Reprodução/Instagram
Ferrugem por Reprodução/Instagram
Ferrugem na academia com 34kg a menos por Reprodução / Redes Sociais
Ferrugem faz revelação sobre vida pessoal por Redes sociais
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Antes e depois de Ferrugem por Reprodução/Instagram

Antes de seguir por conta própria, o cantor tentou usar Mounjaro, mas não aguentou o mal-estar. "Fiquei enjoado, passei mal, e aí eu falei: 'Vou ter que ir na cara e na coragem' e assim aconteceu", explicou o músico.

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A obrigação de ir para a academia, para o músico, virou um momento de descanso da correria dos shows, ajudando tanto no corpo quanto na cabeça. "Dieta não. Eu como para caramba! Mas treino, sim. Eu gosto de treinar. Me faz bem, não é uma coisa que eu me cobro a fazer, é uma coisa que eu gosto de fazer. É o meu momento de lazer", afirmou.

Thaís Vasconcellos, Ferrugem e família

Thaís Vasconcellos por Reprodução/ Instagram
Thaís Vasconcellos e Ferrugem em família por Reprodução/ Instagram
Thaís Vasconcellos e Ferrugem com filhas, Sofia e Aurora por Reprodução/ Instagram
Thaís Vasconcellos com Júlia, sua enteada por Reprodução/ Instagram
Thaís Vasconcellos com filhas e enteada por Reprodução/ Instagram
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Thaís Vasconcellos por Reprodução/ Instagram

A esposa do cantor, Thaís Vasconcellos, foi quem deu o primeiro empurrão. No começo, ela precisava pegar no pé dele para ele não faltar aos treinos. Hoje em dia, o cenário mudou: "Primeiro ela me cobrava, hoje ela me deixa solto porque sabe que eu não falto mais", contou ele.

Thaís entende bem essa fase; ela também perdeu 40 quilos nos últimos anos com muita disciplina. Nas redes sociais, o casal mostra o antes e depois com frequência e diverte os seguidores exibindo as calças antigas caindo do corpo.

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Tags:

Academia Exercício Emagrecimento Saúde Cantor Emagrecer Ferrugem

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