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'Eu era muito feia': Carol Nakamura resgata fotos de antes dos procedimentos estéticos; COMPARE

Aos 43 anos, atriz relembrou registros antigos ao lado de famosas como Ludmilla, Carla Diaz e Erika Januza e brincou sobre as próprias mudanças

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 11:14

Carol Nakamura Crédito: Reprodução/Instagram

Carol Nakamura resolveu abrir o baú de fotos antigas e acabou se surpreendendo com a própria aparência. Aos 43 anos, a atriz compartilhou registros de quando ainda não tinha passado por procedimentos estéticos no rosto e corpo, e fez uma comparação bem-humorada consigo mesma.

Em uma das fotografias, Carol aparece ao lado de Jonas Sulzbach durante um desfile. Ao rever o registro, ela não poupou críticas: "Meu Deus, eu era muito feia", escreveu.

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Em outra foto, também ao lado do ex-BBB, Carol voltou a brincar com a diferença entre o passado e o presente. "Fiz campanha fitness antes mesmo de ser fitness (risos) com o Jonas, que aparentemente já veio pronto de fábrica. Eu? Ainda estava em fase de testes", comentou.

A atriz também recuperou uma fotografia em que aparece ao lado de Erika Januza, Carla Diaz e Ludmilla. Ao publicar o registro, Carol fez questão de destacar como todas mudaram ao longo dos anos. "Valendo milhões: alguém reconhece esse elenco?", brincou. "O tempo foi generoso com a gente".

Carol ainda compartilhou uma imagem antiga com Rafa Kalimann e aproveitou a sequência de lembranças para relembrar sua trajetória no Carnaval. Uma das fotos é de 2015, quando ela era musa da Viradouro. A atriz fez questão de lembrar que sua história na folia começou antes mesmo daquele registro.

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"Tem gente que acha que eu cheguei no Carnaval agora. Essa foto é de 2015, musa da Viradouro. A essa altura, eu já tinha quatro anos de Grande Rio e uma comissão de frente na Beija-Flor na bagagem. O Salgueiro (escola atual) é um capítulo novo de uma história que começou faz tempo", explicou.

Procedimentos estéticos

A retrospectiva aconteceu poucas horas depois de Carol revelar outro cuidado relacionado à aparência. A atriz contou que havia realizado uma sessão de laser de colágeno vaginal, procedimento que, segundo ela, tinha como objetivo "rejuvenescer" a região íntima.