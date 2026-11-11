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'Eu precisava disso: Grazi Massafera expõe passado humilhante antes da fama e cita Pedro Bial

Atriz de 44 anos relembrou como o apresentador da Globo ajudou a mudar sua visão sobre si mesma

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 07:44

Grazi Massafera no BBB 5 e Grazi com Pedro Bial no programa 'Altas Horas' Crédito: Reprodução/Redes Sociais (imagem melhora com IA)

Grazi Massafera voltou ao passado e abriu o jogo sobre a infância humilde no interior do Paraná e a virada de chave que viveu no Big Brother Brasil 5, em 2005. Em conversa com Giovanna Ewbank no podcast 40 Perguntas, lançado na terça-feira (10), a atriz de 44 anos contou que as palavras de Pedro Bial na final do reality deram a coragem necessária para ela seguir em frente na televisão.

Grazi Massafera no 'BBB 5" 1 de 8

Antes da fama, a rotina em Jacarezinho era marcada por cobranças e desigualdade dentro de casa. Enquanto o irmão podia descansar, ela ficava com a faxina da casa. "Eu contestava por que meu irmão chegava da escola e ia jogar videogame e eu ia lavar louça, limpar casa e era obrigada a fazer isso. Eu comecei a ser descredibilizada, vagabunda, preguiçosa, e comecei a acreditar que eu era isso", revelou a artista.

Essa falta de confiança começou a perder a força na final do reality show da TV Globo, quando Bial a anunciou como vice-campeã. Na ocasião, o jornalista afirmou que ela havia deixado respeito e admiração para aqueles que a julgaram sem conhecer. O impacto foi grande: "Aquele texto que ele falou no programa me deu uma força para sair de lá e conquistar meus sonhos, acreditar em mim. Naquele momento, eu precisava disso. Eu precisava que acreditassem", explicou Grazi.

Grazi Massafera e Pedro Bial 1 de 4

A artista admitiu que, de início, encarou os convites como uma chance rápida de dar conforto financeiro aos parentes. Ela sabia que tinha a beleza pedida pela televisão e aproveitou os testes, mesmo sem entender ao certo sua vocação. A virada como atriz veio dez anos mais tarde, em 2015, quando viveu a personagem Larissa na novela 'Verdades Secretas', papel em que interpretou uma modelo dependente de drogas que ia parar nas ruas.