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EUA enviam 10 aviões de elite para a América do Sul: aeronaves fazem parte de estratégia de ampliação da ofensiva contra o narcotráfico

Movimentação inclui C-17 Globemaster, C-130 Hercules, V-22 Osprey e helicópteros Black Hawk em instalação próxima a Guaiaquil

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 19:45

Cerca de 20 voos dass Forças Armadas americanas foram identificados na base aérea de Taura
Cerca de 20 voos das Forças Armadas americanas foram identificados na base aérea de Taura Crédito: Kadielle Shaw / U.S. Air Force / Imagem Ilustrativa

Os Estados Unidos aumentaram a presença militar no Equador em meio à ofensiva contra o narcotráfico na América Latina. Desde junho, diversas aeronaves americanas passaram pela base aérea de Taura, próxima à cidade de Guaiaquil.

Uma investigação da AFP encontrou cerca de 20 voos envolvendo aproximadamente dez aeronaves da Força Aérea e do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA. Registros de tráfego aéreo, documentos e imagens de satélite foram analisados.

Curiosidades sobre aviação

Wright Flyer: 12 segundos que mudaram o mundo: Em 1903, Orville Wright voou por só 12 segundos e percorreu 36 metros. Foi o bastante para inaugurar uma nova era da aviação por Eric Long / Smithsonian National Air and Space Museum
Blériot XI: o mar deixou de ser barreira: Em 1909, Louis Blériot cruzou o Canal da Mancha em pouco mais de 36 minutos e mostrou que fronteiras também poderiam ser vencidas pelo céu por Eric Long / Smithsonian National Air and Space Museum
Spirit of St. Louis: quase sem visão frontal: O tanque de combustível bloqueava a visão de Charles Lindbergh, que usava um pequeno periscópio durante o histórico voo sobre o Atlântico em 1927 por Eric Long / Smithsonian National Air and Space Museum
Amelia Earhart e seu avião vermelho: A bordo de um Lockheed Vega, Amelia tornou-se em 1932 a primeira mulher a cruzar sozinha o Atlântico de avião por Eric Long / Smithsonian National Air and Space Museum
Bell X-1: o primeiro a quebrar a barreira do som: Em 1947, Chuck Yeager alcançou Mach 1,06 no avião-foguete que levava o nome “Glamorous Glennis”, homenagem à sua mulher por Eric Long / Smithsonian National Air and Space Museum
Douglas DC-3: o avião que fez passageiros darem lucro: Confiável e econômico, o DC-3 ajudou a transformar a aviação comercial ao tornar rentáveis os voos focados no transporte de passageiros por Eric Long / Smithsonian National Air and Space Museum
Comet: o avião que abriu a era dos jatos: Primeiro jato comercial do mundo, o Comet revolucionou as viagens, mas acidentes também mudaram os padrões de segurança da indústria por Adrian Pingstone / Wikimedia Commons
SR-71 Blackbird: três vezes mais rápido que o som: Criado nos anos 1960, o avião de reconhecimento superava Mach 3 e podia voar acima de 27 quilômetros de altitude por Tech. Sgt. Michael Haggerty / U.S. Air Force
Boeing 747: capaz de carregar um ônibus espacial: A NASA adaptou dois Jumbos para transportar ônibus espaciais inteiros sobre a fuselagem entre bases dos Estados Unidos por NASA / Carla Thomas
Voyager: nove dias no céu sem reabastecer: Em 1986, Dick Rutan e Jeana Yeager deram a volta ao mundo sem pousar ou receber combustível durante a viagem por Smithsonian National Air and Space Museum
Concorde: atravessando o Atlântico a Mach 2: Durante mais de 25 anos, passageiros viajaram em voos comerciais a cerca de duas vezes a velocidade do som por Mathious Ier / Wikimedia Commons
Airbus A380: um gigante de dois andares: Com dois pisos completos e capacidade certificada para até 853 passageiros, o A380 tornou-se o maior avião comercial já construído por Laurent Errera / Wikimedia Commons
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Wright Flyer: 12 segundos que mudaram o mundo: Em 1903, Orville Wright voou por só 12 segundos e percorreu 36 metros. Foi o bastante para inaugurar uma nova era da aviação por Eric Long / Smithsonian National Air and Space Museum

Aviões militares americanos passaram pela base

Entre as aeronaves identificadas estão os cargueiros militares C-17 Globemaster e C-130 Hercules, além do V-22 Osprey, capaz de operar como avião e helicóptero, e de helicópteros Black Hawk.

Os registros indicam conexões entre Taura e instalações americanas como Cherry Point, na Carolina do Norte, e Dover, em Delaware. Também foram detectadas escalas de aeronaves em Porto Rico e no Panamá durante os deslocamentos.

Leia mais

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Dois Black Hawks foram observados na instalação entre julho e setembro. Em agosto, o governo equatoriano já havia anunciado que os Estados Unidos enviariam três helicópteros desse modelo dentro da cooperação entre os dois países.

Base de Taura já recebeu exercícios militares conjuntos entre Equador e Estados Unidos em décadas anteriores
Base de Taura já recebeu exercícios militares conjuntos entre Equador e Estados Unidos em décadas anteriores Crédito: Lou Hernandez / Wikimedia Commons

Base passou por ampliação nos últimos meses

A movimentação aérea ocorreu ao mesmo tempo em que a estrutura de Taura começou a aumentar. Imagens analisadas pela AFP mostram a retirada de vegetação em áreas próximas à pista e às vias internas entre o fim de junho e agosto.

Dezenas de estruturas semelhantes a tendas de montagem rápida apareceram na instalação até outubro. Uma construção maior, de aproximadamente 40 metros por 20 metros, também foi levantada e pode funcionar como área de manutenção.

Caminhões utilizados em obras também foram observados entrando e deixando a região da base. A instalação fica a cerca de uma hora de Guaiaquil, possui mais de 70 anos e tem uma pista com mais de três quilômetros de extensão.

Taura é a única base aérea equatoriana dedicada exclusivamente ao uso militar.

Sua localização é estratégica por ficar próxima a Guaiaquil, cidade portuária que se tornou uma das principais rotas de saída de cocaína para mercados internacionais
Sua localização é estratégica por ficar próxima a Guaiaquil, cidade portuária que se tornou uma das principais rotas de saída de cocaína para mercados internacionais Crédito: Jorge Alejan Droo / Wikimedia Commons

Presença dos EUA gera discussão no Equador

A expansão acontece durante uma aproximação entre os governos de Daniel Noboa e Donald Trump. Em setembro, Noboa afirmou que pretendia concentrar em Taura diferentes formas de cooperação internacional e melhorar sua estrutura para operações conjuntas.

A presença estrangeira, porém, levantou dúvidas dentro das próprias Forças Armadas do Equador. O país havia rejeitado em referendo, menos de um ano antes, uma proposta que permitiria novamente a instalação de bases militares estrangeiras.

Donald Trump e Daniel Noboa participaram da cúpula Shield of the Americas em março de 2026, em meio à aproximação entre EUA e Equador
Donald Trump e Daniel Noboa participaram da cúpula Shield of the Americas em março de 2026, em meio à aproximação entre EUA e Equador Crédito: Daniel Torok / Wikimedia Commons

Em setembro, o então comandante da Força Aérea equatoriana, Mauricio Salazar, pediu esclarecimentos sobre a base jurídica utilizada para receber militares estrangeiros sem infringir a Constituição. Pouco depois, ele deixou o comando.

O Comando Sul dos Estados Unidos e a Força Aérea equatoriana não esclareceram o caso.

Equador reforça parceria militar com Washington

Além das aeronaves observadas em Taura, o Equador integra o Escudo das Américas, iniciativa liderada pelos Estados Unidos para ampliar a cooperação regional em segurança e no enfrentamento às redes de narcotráfico.

Noboa também anunciou que o país colocaria em operação dois drones MQ-9 Reaper, utilizados pelos americanos em atividades de vigilância e ataque. A combinação de aeronaves e novas estruturas indica capacidade para operações prolongadas.

MQ-9 Reaper é utilizado pelos Estados Unidos em missões de vigilância, reconhecimento e ataque
MQ-9 Reaper é utilizado pelos Estados Unidos em missões de vigilância, reconhecimento e ataque Crédito: Kristi Machado / U.S. Air Force

Os Estados Unidos já mantiveram uma estrutura militar em Manta, também no Equador, durante cerca de uma década. O acordo terminou em 2009, quando o governo equatoriano decidiu encerrar a presença americana naquela instalação.

A nova aproximação acontece enquanto o Equador enfrenta uma escalada da violência ligada ao narcotráfico. O país se tornou uma rota importante para a cocaína, produzida principalmente nas vizinhas Colômbia e Peru, e enviada para mercados internacionais.

Tags:

Operação Estados Unidos Aviação Exército Crime Organizado Militar Narcotraficante Equador

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