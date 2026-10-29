EUA enviam 10 aviões de elite para a América do Sul: aeronaves fazem parte de estratégia de ampliação da ofensiva contra o narcotráfico

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Luiz Dias
Agência Correio
Publicado em 29 de outubro de 2026 às 19:45
Os Estados Unidos aumentaram a presença militar no Equador em meio à ofensiva contra o narcotráfico na América Latina. Desde junho, diversas aeronaves americanas passaram pela base aérea de Taura, próxima à cidade de Guaiaquil.
Uma investigação da AFP encontrou cerca de 20 voos envolvendo aproximadamente dez aeronaves da Força Aérea e do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA. Registros de tráfego aéreo, documentos e imagens de satélite foram analisados.
Curiosidades sobre aviação
Entre as aeronaves identificadas estão os cargueiros militares C-17 Globemaster e C-130 Hercules, além do V-22 Osprey, capaz de operar como avião e helicóptero, e de helicópteros Black Hawk.
Os registros indicam conexões entre Taura e instalações americanas como Cherry Point, na Carolina do Norte, e Dover, em Delaware. Também foram detectadas escalas de aeronaves em Porto Rico e no Panamá durante os deslocamentos.
Dois Black Hawks foram observados na instalação entre julho e setembro. Em agosto, o governo equatoriano já havia anunciado que os Estados Unidos enviariam três helicópteros desse modelo dentro da cooperação entre os dois países.
A movimentação aérea ocorreu ao mesmo tempo em que a estrutura de Taura começou a aumentar. Imagens analisadas pela AFP mostram a retirada de vegetação em áreas próximas à pista e às vias internas entre o fim de junho e agosto.
Dezenas de estruturas semelhantes a tendas de montagem rápida apareceram na instalação até outubro. Uma construção maior, de aproximadamente 40 metros por 20 metros, também foi levantada e pode funcionar como área de manutenção.
Caminhões utilizados em obras também foram observados entrando e deixando a região da base. A instalação fica a cerca de uma hora de Guaiaquil, possui mais de 70 anos e tem uma pista com mais de três quilômetros de extensão.
Taura é a única base aérea equatoriana dedicada exclusivamente ao uso militar.
A expansão acontece durante uma aproximação entre os governos de Daniel Noboa e Donald Trump. Em setembro, Noboa afirmou que pretendia concentrar em Taura diferentes formas de cooperação internacional e melhorar sua estrutura para operações conjuntas.
A presença estrangeira, porém, levantou dúvidas dentro das próprias Forças Armadas do Equador. O país havia rejeitado em referendo, menos de um ano antes, uma proposta que permitiria novamente a instalação de bases militares estrangeiras.
Em setembro, o então comandante da Força Aérea equatoriana, Mauricio Salazar, pediu esclarecimentos sobre a base jurídica utilizada para receber militares estrangeiros sem infringir a Constituição. Pouco depois, ele deixou o comando.
O Comando Sul dos Estados Unidos e a Força Aérea equatoriana não esclareceram o caso.
Além das aeronaves observadas em Taura, o Equador integra o Escudo das Américas, iniciativa liderada pelos Estados Unidos para ampliar a cooperação regional em segurança e no enfrentamento às redes de narcotráfico.
Noboa também anunciou que o país colocaria em operação dois drones MQ-9 Reaper, utilizados pelos americanos em atividades de vigilância e ataque. A combinação de aeronaves e novas estruturas indica capacidade para operações prolongadas.
Os Estados Unidos já mantiveram uma estrutura militar em Manta, também no Equador, durante cerca de uma década. O acordo terminou em 2009, quando o governo equatoriano decidiu encerrar a presença americana naquela instalação.
A nova aproximação acontece enquanto o Equador enfrenta uma escalada da violência ligada ao narcotráfico. O país se tornou uma rota importante para a cocaína, produzida principalmente nas vizinhas Colômbia e Peru, e enviada para mercados internacionais.