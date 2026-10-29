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EUA enviam 10 aviões de elite para a América do Sul: aeronaves fazem parte de estratégia de ampliação da ofensiva contra o narcotráfico

Movimentação inclui C-17 Globemaster, C-130 Hercules, V-22 Osprey e helicópteros Black Hawk em instalação próxima a Guaiaquil



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 19:45

Cerca de 20 voos das Forças Armadas americanas foram identificados na base aérea de Taura Crédito: Kadielle Shaw / U.S. Air Force / Imagem Ilustrativa

Os Estados Unidos aumentaram a presença militar no Equador em meio à ofensiva contra o narcotráfico na América Latina. Desde junho, diversas aeronaves americanas passaram pela base aérea de Taura, próxima à cidade de Guaiaquil.

Uma investigação da AFP encontrou cerca de 20 voos envolvendo aproximadamente dez aeronaves da Força Aérea e do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA. Registros de tráfego aéreo, documentos e imagens de satélite foram analisados.

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Aviões militares americanos passaram pela base

Entre as aeronaves identificadas estão os cargueiros militares C-17 Globemaster e C-130 Hercules, além do V-22 Osprey, capaz de operar como avião e helicóptero, e de helicópteros Black Hawk.

Os registros indicam conexões entre Taura e instalações americanas como Cherry Point, na Carolina do Norte, e Dover, em Delaware. Também foram detectadas escalas de aeronaves em Porto Rico e no Panamá durante os deslocamentos.

Dois Black Hawks foram observados na instalação entre julho e setembro. Em agosto, o governo equatoriano já havia anunciado que os Estados Unidos enviariam três helicópteros desse modelo dentro da cooperação entre os dois países.

Base de Taura já recebeu exercícios militares conjuntos entre Equador e Estados Unidos em décadas anteriores Crédito: Lou Hernandez / Wikimedia Commons

Base passou por ampliação nos últimos meses

A movimentação aérea ocorreu ao mesmo tempo em que a estrutura de Taura começou a aumentar. Imagens analisadas pela AFP mostram a retirada de vegetação em áreas próximas à pista e às vias internas entre o fim de junho e agosto.

Dezenas de estruturas semelhantes a tendas de montagem rápida apareceram na instalação até outubro. Uma construção maior, de aproximadamente 40 metros por 20 metros, também foi levantada e pode funcionar como área de manutenção.

Caminhões utilizados em obras também foram observados entrando e deixando a região da base. A instalação fica a cerca de uma hora de Guaiaquil, possui mais de 70 anos e tem uma pista com mais de três quilômetros de extensão.

Taura é a única base aérea equatoriana dedicada exclusivamente ao uso militar.

Sua localização é estratégica por ficar próxima a Guaiaquil, cidade portuária que se tornou uma das principais rotas de saída de cocaína para mercados internacionais Crédito: Jorge Alejan Droo / Wikimedia Commons

Presença dos EUA gera discussão no Equador

A expansão acontece durante uma aproximação entre os governos de Daniel Noboa e Donald Trump. Em setembro, Noboa afirmou que pretendia concentrar em Taura diferentes formas de cooperação internacional e melhorar sua estrutura para operações conjuntas.

A presença estrangeira, porém, levantou dúvidas dentro das próprias Forças Armadas do Equador. O país havia rejeitado em referendo, menos de um ano antes, uma proposta que permitiria novamente a instalação de bases militares estrangeiras.

Donald Trump e Daniel Noboa participaram da cúpula Shield of the Americas em março de 2026, em meio à aproximação entre EUA e Equador Crédito: Daniel Torok / Wikimedia Commons

Em setembro, o então comandante da Força Aérea equatoriana, Mauricio Salazar, pediu esclarecimentos sobre a base jurídica utilizada para receber militares estrangeiros sem infringir a Constituição. Pouco depois, ele deixou o comando.

O Comando Sul dos Estados Unidos e a Força Aérea equatoriana não esclareceram o caso.

Equador reforça parceria militar com Washington

Além das aeronaves observadas em Taura, o Equador integra o Escudo das Américas, iniciativa liderada pelos Estados Unidos para ampliar a cooperação regional em segurança e no enfrentamento às redes de narcotráfico.

Noboa também anunciou que o país colocaria em operação dois drones MQ-9 Reaper, utilizados pelos americanos em atividades de vigilância e ataque. A combinação de aeronaves e novas estruturas indica capacidade para operações prolongadas.

MQ-9 Reaper é utilizado pelos Estados Unidos em missões de vigilância, reconhecimento e ataque Crédito: Kristi Machado / U.S. Air Force

Os Estados Unidos já mantiveram uma estrutura militar em Manta, também no Equador, durante cerca de uma década. O acordo terminou em 2009, quando o governo equatoriano decidiu encerrar a presença americana naquela instalação.