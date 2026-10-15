Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

EUA estão enviando centenas de soldados para países da América Latina e preparam expansão de operações por terra

Movimentação ocorre enquanto Pentágono amplia presença militar contra grupos ligados ao narcotráfico na região

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 19:55

Tropas da 10ª Divisão de Montanha dos Estados Unidos para o Panamá onde começarão sua marcha
Tropas da 10ª Divisão de Montanha dos Estados Unidos para o Panamá onde começarão sua marcha Crédito: Spc. Trey Woodard / U.S. Army / DVIDS

Os Estados Unidos começaram a enviar centenas de soldados do Exército para a América Latina, em uma movimentação que amplia a presença militar americana na região. Os militares devem participar de treinamentos conjuntos e apoiar operações de combate ao narcotráfico.

Segundo autoridades militares americanas ouvidas sob anonimato, os primeiros integrantes de um batalhão com 600 soldados da 10ª Divisão de Montanha começaram a ser deslocados de Fort Drum, em Nova York, para uma nova instalação de treinamento na selva do Panamá.

Porta-aviões dos EUA em atividade

USS Nimitz, há 51 anos em atividade por Mass Communication Specialist Seaman Eric M. Butler / U.S. Navy / Wikimedia Commons
USS Carl Vinson, há 44 anos em atividade por Photographer’s Mate 3rd Class Saul Ingle / U.S. Navy / Wikimedia Commons
USS Dwight D. Eisenhower, há 48 anos em atividade por U.S. Navy / Wikimedia Commons
USS Theodore Roosevelt, há 39 anos em atividade por Mass Communication Specialist Seaman Ikia Walker / U.S. Navy / Wikimedia Commons
USS Gerald R. Ford, há 8 anos em atividade por Mass Communication Specialist Seaman Alexander Casco / U.S. Navy / Wikimedia Commons
USS George Washington, há 33 anos em atividade por U.S. Navy / Wikimedia Commons
USS Harry S. Truman, há 27 anos em atividade por Mass Communication Specialist 2nd Class Jay C. Pugh / U.S. Navy / Wikimedia Commons
USS John C. Stennis, há 30 anos em atividade por Photographer’s Mate 3rd Class Jayme T. Pastoric / U.S. Navy / Wikimedia Commons
USS George H. W. Bush, há 17 anos em atividade por Mass Communication Specialist 1st Class Demetrius L. Patton / U.S. Navy / Wikimedia Commons
USS Abraham Lincoln, há 36 anos em atividade por U.S. Navy / Wikimedia Commons
USS Ronald Reagan, há 22 anos em atividade por Mass Communication Specialist 2nd Class Daniel Providakes / U.S. Navy / Wikimedia Commons
1 de 11
USS Nimitz, há 51 anos em atividade por Mass Communication Specialist Seaman Eric M. Butler / U.S. Navy / Wikimedia Commons

A passagem pelo território panamenho será apenas a primeira etapa. Parte das tropas seguirá posteriormente para Colômbia e Honduras, onde os americanos devem realizar exercícios ao lado das forças militares latinas locais.

Apoio a operações

Além dos treinamentos, os soldados poderão atuar no suporte às forças de Operações Especiais dos Estados Unidos. Essas unidades assessoram militares de países parceiros envolvidos em incursões contra pessoas suspeitas de participar do tráfico de drogas.

Leia mais

Imagem - Robôs de guerra chegam à Ucrânia com humanoides em teste, ‘mini-tanques’ armados e plano para tirar soldados da linha de frente

Robôs de guerra chegam à Ucrânia com humanoides em teste, ‘mini-tanques’ armados e plano para tirar soldados da linha de frente

Imagem - 'Cidade dos Snipers' em que crianças são alvos de atiradores de elite, vira um dos retratos mais brutais da guerra no Oriente Médio

'Cidade dos Snipers' em que crianças são alvos de atiradores de elite, vira um dos retratos mais brutais da guerra no Oriente Médio

Imagem - Maior navio de guerra dos EUA entra na costa brasileira com 60 aviões e 5 mil militares a bordo para série de operações militares

Maior navio de guerra dos EUA entra na costa brasileira com 60 aviões e 5 mil militares a bordo para série de operações militares

Parte do contingente poderá, por exemplo, reforçar a segurança de helicópteros americanos utilizados no apoio às Operações Especiais. Os soldados também poderão ser mobilizados caso as equipes de apoio encontrem problemas durante as atividades.

Os deslocamentos são, inicialmente, temporários. Autoridades americanas, no entanto, admitem que esse tipo de rodízio pode se tornar uma característica mais permanente da presença militar dos EUA na América Latina.

Anúncios recentes, como a classificação do PCC e do CV como terroristas, reforçam as intenções de intervenção dos Estados Unidos no narcotráfico latino americano
Anúncios recentes, como a classificação do PCC e do CV como terroristas, reforçam as intenções de intervenção dos Estados Unidos no narcotráfico latino americano Crédito: Daniel Torok / Casa Branca

Comando ganha reforço

A movimentação não se limita aos 600 integrantes enviados para treinamentos. Outras centenas de soldados da 10ª Divisão de Montanha devem integrar um novo comando voltado às operações no Hemisfério Ocidental, cuja sede ficará em Miami.

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, também criou recentemente um escritório no Pentágono dedicado a supervisionar atividades militares contra cartéis. Ao mesmo tempo, drones MQ-9 Reaper foram transferidos da África para Colômbia e Equador.

Drone MQ-9 Reaper é um drone de grande porte, projetado para missões de vigilância de longa duração e ataques de precisão
Drone MQ-9 Reaper é um drone de grande porte, projetado para missões de vigilância de longa duração e ataques de precisão Crédito: Airman 1st Class Terence J. Glynn / U.S. Air Force / DVIDS

Adam Isacson, diretor de Supervisão de Defesa do Escritório de Washington para Assuntos Latino-Americanos, afirmou não se lembrar de um destacamento próximo de 600 militares americanos para a região, fora de situações como invasões ou desastres naturais.

Operações podem avançar

O aumento da presença militar ocorre enquanto o governo de Donald Trump pressiona países latino-americanos a ampliar ofensivas contra organizações ligadas ao tráfico e a aceitar maior cooperação operacional com Washington.

O general Francis L. Donovan, principal comandante militar americano para a América Latina, afirmou que os Estados Unidos planejam ampliar as ações de ataques contra embarcações para operações em terra.

Colômbia e Honduras estão entre os países que aceitaram oficialmente operações conjuntas dentro de seus territórios
Colômbia e Honduras estão entre os países que aceitaram oficialmente operações conjuntas dentro de seus territórios Crédito: U.S. Air Force / Joint Task Force-Bravo

A expansão também provoca questionamentos. Organizações de direitos humanos alertam para possíveis riscos aos civis, enquanto especialistas colocam em dúvida o impacto de eliminar integrantes e lideranças de organizações criminosas sobre o fluxo de drogas.

Procurado sobre os novos deslocamentos, o Pentágono não detalhou as operações. O departamento afirmou apenas que pretende aprofundar a colaboração com aliados e parceiros e manter pressão sobre redes consideradas ameaças no Hemisfério Ocidental.

Tags:

Eua Tráfico de Drogas Mundo Estados Unidos Exército Politica Narcotraficante

Mais recentes

Imagem - Quem é o marido de Regina Casé? Casados há 26 anos, atriz e diretor superaram período difícil

Quem é o marido de Regina Casé? Casados há 26 anos, atriz e diretor superaram período difícil
Imagem - Destaque do rap nacional, 2ZDinizz se apresenta no Centro Histórico de Salvador em outubro

Destaque do rap nacional, 2ZDinizz se apresenta no Centro Histórico de Salvador em outubro
Imagem - Netflix reajusta preço de planos; saiba valores

Netflix reajusta preço de planos; saiba valores