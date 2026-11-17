CURIOSIDADES

EUA lançaram 480 milhões de agulhas no espaço há 63 anos: milhares de fragmentos ainda orbitam a Terra

O Projeto West Ford espalhou milhões de pequenas estruturas metálicas ao redor do planeta, e agrupamentos desses fragmentos ainda aparecem em registros espaciais



Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 15:15

Em plena Guerra Fria, os americanos criaram um experimento inusitado com filamentos de cobre para transformar a órbita terrestre em uma gigantesca antena de comunicação Crédito: United States Post Office Department | NASA / Wikimedia Commons

A história parece ficção científica, mas aconteceu durante a Guerra Fria: os Estados Unidos tentaram transformar a órbita terrestre em uma gigantesca antena de comunicação.

Uma ideia inusitada para vencer a Guerra Fria

Em meio à tensão entre Estados Unidos e União Soviética, uma preocupação mobilizava os estrategistas americanos: como manter as comunicações militares funcionando caso uma guerra comprometesse a infraestrutura terrestre?

Na época, as transmissões de longa distância dependiam principalmente de cabos submarinos e da ionosfera, camada da atmosfera que permite a reflexão de determinadas ondas de rádio. Ambos os sistemas apresentavam vulnerabilidades diante de possíveis ataques e interferências naturais.

Campo magnético da Terra 1 de 10

Foi nesse cenário que surgiu uma proposta bastante incomum: espalhar milhões de pequenas agulhas de cobre pelo espaço para criar uma espécie de antena artificial ao redor da Terra.

A iniciativa recebeu o nome de Projeto West Ford, também conhecido inicialmente como Project Needles, e foi desenvolvida pelo Laboratório Lincoln, ligado ao Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT).

480 milhões de agulhas foram lançadas ao espaço

O episódio mais marcante aconteceu em 9 de maio de 1963, quando os americanos lançaram aproximadamente 480 milhões de filamentos de cobre na órbita terrestre.

Apesar de serem chamados popularmente de agulhas, os objetos eram extremamente finos e pequenos. Cada unidade tinha aproximadamente 1,78 centímetro de comprimento e menos de 0,02 milímetro de espessura.

Juntos, os filamentos pesavam cerca de 20 quilos e foram transportados em um material desenvolvido para evaporar com a exposição à radiação solar.

A liberação aconteceu a aproximadamente 3.600 quilômetros de altitude. Ao longo de cerca de 40 dias, os pequenos elementos se espalharam, formando um anel artificial ao redor do planeta.

Como as pequenas agulhas funcionavam?

A proposta era transformar cada filamento em uma espécie de antena passiva, capaz de refletir sinais de micro-ondas próximos de 8 gigahertz.

Na prática, as transmissões enviadas por estações terrestres poderiam ser refletidas pela nuvem de cobre e alcançar outros pontos distantes do território americano.

A intenção era construir uma alternativa às estruturas tradicionais de comunicação, reduzindo a dependência de cabos submarinos e de sistemas vulneráveis a ataques.

Experimento conseguiu transmitir mensagens entre estados

A primeira tentativa de colocar a ideia em funcionamento aconteceu em outubro de 1961, mas não apresentou os resultados esperados porque os filamentos não se dispersaram adequadamente.

A segunda experiência, realizada em 1963, conseguiu demonstrar que o sistema era capaz de transmitir informações entre Massachusetts e a Califórnia.

Os testes incluíram comunicação por voz, dados digitais e mensagens de teletipo. Inicialmente, a velocidade alcançou aproximadamente 20 mil bits por segundo.

Entretanto, o desempenho caiu conforme os filamentos se espalharam pelo espaço. A capacidade de transmissão chegou a aproximadamente 100 bits por segundo, e, depois de cerca de 50 dias, a nuvem já estava dispersa demais para manter a eficiência original.

Projeto provocou protestos e chegou à ONU

Se a proposta chamou a atenção pela criatividade tecnológica, também provocou preocupação entre pesquisadores e organizações internacionais.

Astrônomos temiam que a presença de milhões de pequenos objetos metálicos prejudicasse as observações do céu e contribuísse para a poluição espacial.

Em 1961, a União Astronômica Internacional apresentou um protesto formal contra a iniciativa. A União Soviética também criticou o projeto, acusando os americanos de poluir o espaço.

A controvérsia chegou à Organização das Nações Unidas (ONU), onde representantes dos Estados Unidos precisaram defender a experiência.

O episódio também ajudou a ampliar as discussões internacionais sobre a responsabilidade dos países nas atividades espaciais, em um contexto que antecedeu o Tratado do Espaço Sideral de 1967.

Por que parte das agulhas continua orbitando a Terra?

O plano original previa que os filamentos perdessem altitude gradualmente até retornarem à atmosfera terrestre. A pressão da radiação solar ajudaria a modificar suas trajetórias e acelerar esse processo.

Parte do material realmente desapareceu conforme o esperado. Até o final de 1965, o anel artificial praticamente já havia deixado de existir.

O problema foi que nem todas as agulhas se separaram corretamente. Análises posteriores indicaram que apenas entre 25% e 45% dos filamentos conseguiram se dispersar individualmente.

O restante permaneceu reunido em pequenos agrupamentos metálicos, que apresentaram maior resistência ao processo natural de remoção orbital.

Entre 36 e 39 agrupamentos ainda aparecem em registros orbitais

Um levantamento divulgado em outubro de 2026, com informações dos catálogos CelesTrak e GCAT, identificou entre 36 e 39 agrupamentos associados ao Projeto West Ford ainda catalogados em órbita.

Os números apresentam pequenas diferenças entre as bases consultadas. Portanto, não significa que existam apenas algumas dezenas de agulhas: cada agrupamento pode conter diversos filamentos.

A reentrada atmosférica mais recente registrada ocorreu em abril de 2024, mais de seis décadas depois do lançamento original.

Até o momento, não há registro confirmado de colisões provocadas por esses resíduos. Ainda assim, a permanência dos fragmentos chama atenção para um problema que continua relevante na exploração espacial: o lixo orbital.

O fim de uma experiência que entrou para a história

Com o avanço dos satélites de comunicação ativos, o Projeto West Ford perdeu sua utilidade prática e deixou de representar uma alternativa interessante para as transmissões militares.

A experiência, porém, permaneceu como um dos episódios mais curiosos da corrida tecnológica da Guerra Fria.