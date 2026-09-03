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Europa e África poderão ser ligadas por túnel a 475 metros de profundidade para cruzar o oceano em 30 minutos

Espanha e Marrocos avançam nos estudos de um túnel ferroviário de 38,5 km que atravessaria uma das regiões geológicas mais complexas do planeta

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 21:17

 - Atualizado há 25 minutos

Túnel seria instalado no famoso Estreito de Gibraltar, que ligou a Europa e a África por milênios
Túnel seria instalado no famoso Estreito de Gibraltar, que ligou a Europa e a África por milênios Crédito: Ilustração Jornal Correio | NASA / Tim Kopra / Wikimedia Commons

Em um ponto do mapa, Europa e África parecem quase se tocar. Apenas cerca de 14 quilômetros de água separam Espanha e Marrocos na parte mais estreita do Estreito de Gibraltar. Agora, um projeto discutido há décadas voltou a levantar a possibilidade de ligar essa região, mas não por meio de uma ponte.

A ideia é mergulhar sob o estreito e construir dois túneis ferroviários capazes de ligar os continentes. A infraestrutura teria 38,5 quilômetros de túnel propriamente dito, dos quais cerca de 27,7 quilômetros ficariam no trecho submarino.

Se o projeto sair do papel, passageiros poderiam fazer a travessia entre Espanha e Marrocos em cerca de 30 minutos, transformando uma barreira marítima entre continentes em um trajeto semelhante ao de muitas viagens metropolitanas.

Túneis que desafiaram o mar

Eurotúnel, França–Reino Unido: trens atravessam o Canal da Mancha por uma ligação ferroviária submarina que serve de principal referência para Gibraltar por Kenyh / Wikimedia Commons
Túnel da Eurásia, Turquia: sob o Bósforo, a passagem rodoviária já permite cruzar de carro entre os lados europeu e asiático de Istambul por Sadrettin / Wikimedia Commons
Marmaray, Turquia: também sob o Bósforo, o túnel ferroviário mostrou ser possível transportar trens entre Europa e Ásia debaixo do mar por Muhammed Enes Okullu / Wikimedia Commons
Seikan, Japão: o túnel submarino liga Honshu e Hokkaido, enquanto trens percorrem dezenas de quilômetros sob o Estreito de Tsugaru por Risto Kaijaluoto / Wikimedia Commons
Ryfast, Noruega: o Ryfylke Tunnel mergulha até 292 metros abaixo do nível do mar e percorre 14,4 quilômetros entre Stavanger e Strand por Davide Mauro / Wikimedia Commons
Eysturoy, Ilhas Faroé: inaugurado em 2020, o túnel submarino atravessa fiordes para conectar Eysturoy à principal ilha do arquipélago por Renno Hokwerda / Wikimedia Commons
Fehmarnbelt, Dinamarca–Alemanha: ainda em construção, o túnel de 18 quilômetros mostra a escala dos novos projetos capazes de atravessar mares por M. Lundwall / Wikimedia Commons
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Eurotúnel, França–Reino Unido: trens atravessam o Canal da Mancha por uma ligação ferroviária submarina que serve de principal referência para Gibraltar por Kenyh / Wikimedia Commons

Apenas 14 quilômetros

A distância mínima engana. O Estreito de Gibraltar tem cerca de 60 quilômetros de comprimento, apresenta fortes correntes e possui uma topografia submarina extremamente irregular. Em algumas áreas entre Gibraltar e Ceuta, o fundo chega a quase 1 km.

A rota estudada passa pelo Umbral de Camarinal, uma elevação submarina onde a coluna de água chega a aproximadamente 290 metros e oferece condições consideradas mais favoráveis para uma escavação.

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Mesmo ali, seria necessário perfurar centenas de metros abaixo da superfície. O desenho atual prevê uma cobertura mínima de aproximadamente 175 metros de rocha sobre os túneis, protegendo a estrutura do leito marinho.

Três túneis

Na prática, não seria construído apenas um túnel. O projeto prevê duas galerias ferroviárias paralelas, cada uma com uma linha e aproximadamente 7,9 metros de diâmetro interno.

Entre elas correria uma terceira passagem, de cerca de seis metros de diâmetro, dedicada à segurança, manutenção e emergência. Passagens transversais conectariam as três estruturas aproximadamente a cada 340 metros.

A arquitetura lembra a solução utilizada no Eurotúnel entre França e Reino Unido
A arquitetura lembra a solução utilizada no Eurotúnel entre França e Reino Unido Crédito: Kenyh / Wikimedia Commons

Sob o Canal da Mancha, duas galerias ferroviárias também são acompanhadas por um túnel central de serviço, permitindo manutenção e evacuação sem depender diretamente das linhas dos trens.

Terra em movimento

Existe, porém, uma diferença incômoda: Gibraltar está em uma região tectonicamente complexa. A área faz parte da zona de interação entre as placas Africana e Eurasiática, onde a deformação não ocorre sobre uma única linha perfeitamente definida.

É justamente por isso que Espanha e Marrocos assinaram um acordo específico para estudar a sismicidade e a geodinâmica do estreito. A cooperação prevê três anos de pesquisas sobre terremotos, possíveis tsunamis e movimentos do terreno, além da instalação e integração de instrumentos de observação.

A dificuldade está também na própria rocha. Estudos recentes analisam formações de flysch, compostas por camadas alternadas de materiais com comportamentos diferentes durante uma escavação.

A Herrenknecht, especializada em tuneladoras gigantes, concluiu que a perfuração é tecnicamente possível, embora extremamente exigente
A Herrenknecht, especializada em tuneladoras gigantes, concluiu que a perfuração é tecnicamente possível, embora extremamente exigente Crédito: EPA / Wikimedia Commons

Projeto de décadas

A tentativa de unir os dois continentes não nasceu agora. Espanha e Marrocos formalizaram a cooperação científica para estudar uma ligação fixa em 1979, seguida por um acordo específico sobre o projeto em 1980. Desde então, diferentes soluções foram analisadas e abandonadas.

O que mudou foi a tecnologia: o atual estágio inclui novos levantamentos sísmicos, estudos geológicos, análise de uma galeria de reconhecimento e avaliação das máquinas que poderiam atravessar o trecho mais difícil.

Isso ainda significa que nenhuma escavação do túnel principal começou.

Uma eventual galeria exploratória pode preceder a obra e, segundo estimativas divulgadas em 2026, uma conclusão entre 2035 e 2040 seria mais realista do que a antiga expectativa de ter a ligação pronta para a Copa do Mundo de 2030.

Tags:

Oceano Obra Ferrovia Espanha África Europa Marrocos

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