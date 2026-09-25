Europa terá trens diretos entre Alemanha e Itália em 2027: as rotas de Munique a Milão e Roma sem baldeação

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Henrique Moraes
Agência Correio
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 14:14
Viajar de trem pela Europa pode ficar ainda mais simples a partir de 2027. Quem estiver na Alemanha e quiser chegar à Itália terá novas opções de viagens sem a necessidade de trocar de composição no caminho.
A novidade será possível graças a uma parceria entre as principais companhias ferroviárias da Alemanha, Itália e Áustria. O projeto prevê ligações diretas entre Munique e Milão e entre Munique e Roma, com os dois trajetos passando pelo território austríaco.
Trem 2027
As novas conexões devem começar a operar a partir do verão europeu de 2027 e serão realizadas a bordo do Frecciarossa, trem de alta velocidade da companhia italiana Trenitalia.
O projeto foi apresentado na quarta-feira (23), durante a feira InnoTrans, em Berlim, pelas empresas DB, da Alemanha, Trenitalia, da Itália, e ÖBB, da Áustria.
Embora já existam opções para viajar entre as cidades, a principal mudança será justamente a possibilidade de fazer o percurso sem trocar de trem.
Na prática, o passageiro poderá embarcar em Munique e permanecer na mesma composição até chegar ao destino italiano escolhido.
A novidade pode facilitar principalmente os roteiros turísticos que combinam cidades alemãs e italianas na mesma viagem.
O trajeto entre Munique e Milão terá aproximadamente 600 quilômetros e deverá ser percorrido em cerca de 6h30.
Durante o caminho, o trem passará pela Áustria antes de entrar na Itália. A previsão é de paradas em diferentes cidades conhecidas pelos viajantes.
O percurso deverá incluir:
Com isso, a conexão também poderá ser uma alternativa para quem deseja conhecer cidades do norte da Itália durante uma viagem pelo continente.
Outra novidade será a conexão entre Munique e Roma, que terá aproximadamente 900 quilômetros de extensão.
A viagem deverá durar cerca de 8h30, também com passagem pela Áustria e por importantes destinos italianos.
A previsão de paradas inclui:
O percurso cria uma ligação ferroviária que atravessa diferentes regiões da Europa e termina na capital italiana. Para turistas, a rota pode ser especialmente interessante em viagens que combinam Alemanha e Itália sem a necessidade de organizar diferentes trechos ferroviários.
As ligações entre Alemanha e Itália fazem parte de um conjunto de dez projetos-piloto apoiados pela Comissão Europeia para estimular novas conexões ferroviárias entre países.
A proposta é enfrentar obstáculos que ainda dificultam o transporte internacional de passageiros e tornar as viagens de trem entre diferentes países mais atrativas.
Entre os projetos também estão conexões como Praga-Berlim-Copenhague, envolvendo República Tcheca, Alemanha e Dinamarca, e Hamburgo-Oslo, entre Alemanha e Noruega.
A iniciativa acompanha uma estratégia mais ampla da União Europeia para ampliar o transporte ferroviário de longa distância.