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Europa terá trens diretos entre Alemanha e Itália em 2027: as rotas de Munique a Milão e Roma sem baldeação

Novas rotas de trem vão ligar Munique a Milão e Roma sem troca de composição, passando pela Áustria



Henrique Moraes

Agência Correio

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 14:14

Trem de alta velocidade Frecciarossa fará os novos trajetos entre Alemanha e Itália, passando pela Áustria Crédito: Foto: Deutsche Bahn AG/ Trenitalia

Viajar de trem pela Europa pode ficar ainda mais simples a partir de 2027. Quem estiver na Alemanha e quiser chegar à Itália terá novas opções de viagens sem a necessidade de trocar de composição no caminho.

A novidade será possível graças a uma parceria entre as principais companhias ferroviárias da Alemanha, Itália e Áustria. O projeto prevê ligações diretas entre Munique e Milão e entre Munique e Roma, com os dois trajetos passando pelo território austríaco.

Trem 2027 1 de 4

As novas conexões devem começar a operar a partir do verão europeu de 2027 e serão realizadas a bordo do Frecciarossa, trem de alta velocidade da companhia italiana Trenitalia.

Como serão os novos trens diretos entre Alemanha e Itália

O projeto foi apresentado na quarta-feira (23), durante a feira InnoTrans, em Berlim, pelas empresas DB, da Alemanha, Trenitalia, da Itália, e ÖBB, da Áustria.

Embora já existam opções para viajar entre as cidades, a principal mudança será justamente a possibilidade de fazer o percurso sem trocar de trem.

Na prática, o passageiro poderá embarcar em Munique e permanecer na mesma composição até chegar ao destino italiano escolhido.

A novidade pode facilitar principalmente os roteiros turísticos que combinam cidades alemãs e italianas na mesma viagem.

Rota entre Munique e Milão

O trajeto entre Munique e Milão terá aproximadamente 600 quilômetros e deverá ser percorrido em cerca de 6h30.

Durante o caminho, o trem passará pela Áustria antes de entrar na Itália. A previsão é de paradas em diferentes cidades conhecidas pelos viajantes.

Munique terá novas conexões ferroviárias diretas com Milão e Roma a partir do verão europeu de 2027 Crédito: Foto: Deutsche Bahn AG/ Trenitalia

O percurso deverá incluir:

Innsbruck, na Áustria;

Bolzano, na Itália;

Trento, na Itália;

Rovereto, na Itália;

Verona, na Itália;

Brescia, na Itália;

Milão, na Itália.

Com isso, a conexão também poderá ser uma alternativa para quem deseja conhecer cidades do norte da Itália durante uma viagem pelo continente.

Munique e Roma também terão ligação direta

Outra novidade será a conexão entre Munique e Roma, que terá aproximadamente 900 quilômetros de extensão.

A viagem deverá durar cerca de 8h30, também com passagem pela Áustria e por importantes destinos italianos.

A previsão de paradas inclui:

Innsbruck;

Bolzano;

Trento;

Rovereto;

Verona;

Bolonha;

Florença;

Roma.

O percurso cria uma ligação ferroviária que atravessa diferentes regiões da Europa e termina na capital italiana. Para turistas, a rota pode ser especialmente interessante em viagens que combinam Alemanha e Itália sem a necessidade de organizar diferentes trechos ferroviários.

Novas rotas fazem parte de projeto europeu

As ligações entre Alemanha e Itália fazem parte de um conjunto de dez projetos-piloto apoiados pela Comissão Europeia para estimular novas conexões ferroviárias entre países.

A proposta é enfrentar obstáculos que ainda dificultam o transporte internacional de passageiros e tornar as viagens de trem entre diferentes países mais atrativas.

Entre os projetos também estão conexões como Praga-Berlim-Copenhague, envolvendo República Tcheca, Alemanha e Dinamarca, e Hamburgo-Oslo, entre Alemanha e Noruega.