Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Europa terá trens diretos entre Alemanha e Itália em 2027: as rotas de Munique a Milão e Roma sem baldeação

Novas rotas de trem vão ligar Munique a Milão e Roma sem troca de composição, passando pela Áustria

  • Foto do(a) author(a) Henrique Moraes
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Henrique Moraes

  • Agência Correio

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 14:14

Trem de alta velocidade Frecciarossa fará os novos trajetos entre Alemanha e Itália, passando pela Áustria
Trem de alta velocidade Frecciarossa fará os novos trajetos entre Alemanha e Itália, passando pela Áustria Crédito: Foto: Deutsche Bahn AG/ Trenitalia

Viajar de trem pela Europa pode ficar ainda mais simples a partir de 2027. Quem estiver na Alemanha e quiser chegar à Itália terá novas opções de viagens sem a necessidade de trocar de composição no caminho.

A novidade será possível graças a uma parceria entre as principais companhias ferroviárias da Alemanha, Itália e Áustria. O projeto prevê ligações diretas entre Munique e Milão e entre Munique e Roma, com os dois trajetos passando pelo território austríaco.

Trem 2027

Nova ligação ferroviária promete facilitar viagens entre Munique, no sul da Alemanha, e importantes cidades italianas por Foto: Deutsche Bahn
Munique terá novas conexões ferroviárias diretas com Milão e Roma a partir do verão europeu de 2027 por Foto: Deutsche Bahn AG/ Trenitalia
Novas rotas de trem vão ligar Munique a Milão e Roma sem necessidade de troca de composição por Foto: Deutsche Bahn AG/ Trenitalia
Frecciarossa, trem de alta velocidade da Trenitalia, será usado nas novas conexões entre Alemanha e Itália a partir de 2027 por Foto: Deutsche Bahn AG/ Oliver Lan
1 de 4
Nova ligação ferroviária promete facilitar viagens entre Munique, no sul da Alemanha, e importantes cidades italianas por Foto: Deutsche Bahn

As novas conexões devem começar a operar a partir do verão europeu de 2027 e serão realizadas a bordo do Frecciarossa, trem de alta velocidade da companhia italiana Trenitalia.

Como serão os novos trens diretos entre Alemanha e Itália

O projeto foi apresentado na quarta-feira (23), durante a feira InnoTrans, em Berlim, pelas empresas DB, da Alemanha, Trenitalia, da Itália, e ÖBB, da Áustria.

Embora já existam opções para viajar entre as cidades, a principal mudança será justamente a possibilidade de fazer o percurso sem trocar de trem.

Na prática, o passageiro poderá embarcar em Munique e permanecer na mesma composição até chegar ao destino italiano escolhido.

A novidade pode facilitar principalmente os roteiros turísticos que combinam cidades alemãs e italianas na mesma viagem.

Rota entre Munique e Milão

O trajeto entre Munique e Milão terá aproximadamente 600 quilômetros e deverá ser percorrido em cerca de 6h30.

Durante o caminho, o trem passará pela Áustria antes de entrar na Itália. A previsão é de paradas em diferentes cidades conhecidas pelos viajantes.

Munique terá novas conexões ferroviárias diretas com Milão e Roma a partir do verão europeu de 2027
Munique terá novas conexões ferroviárias diretas com Milão e Roma a partir do verão europeu de 2027 Crédito: Foto: Deutsche Bahn AG/ Trenitalia

O percurso deverá incluir:

  • Innsbruck, na Áustria;
  • Bolzano, na Itália;
  • Trento, na Itália;
  • Rovereto, na Itália;
  • Verona, na Itália;
  • Brescia, na Itália;
  • Milão, na Itália.

Com isso, a conexão também poderá ser uma alternativa para quem deseja conhecer cidades do norte da Itália durante uma viagem pelo continente.

Munique e Roma também terão ligação direta

Outra novidade será a conexão entre Munique e Roma, que terá aproximadamente 900 quilômetros de extensão.

A viagem deverá durar cerca de 8h30, também com passagem pela Áustria e por importantes destinos italianos.

A previsão de paradas inclui:

  • Innsbruck;
  • Bolzano;
  • Trento;
  • Rovereto;
  • Verona;
  • Bolonha;
  • Florença;
  • Roma.

O percurso cria uma ligação ferroviária que atravessa diferentes regiões da Europa e termina na capital italiana. Para turistas, a rota pode ser especialmente interessante em viagens que combinam Alemanha e Itália sem a necessidade de organizar diferentes trechos ferroviários.

Novas rotas fazem parte de projeto europeu

As ligações entre Alemanha e Itália fazem parte de um conjunto de dez projetos-piloto apoiados pela Comissão Europeia para estimular novas conexões ferroviárias entre países.

A proposta é enfrentar obstáculos que ainda dificultam o transporte internacional de passageiros e tornar as viagens de trem entre diferentes países mais atrativas.

Leia mais

Imagem - Não é andar, nem caminhar: o exercício na praia que é a melhor opção de baixo impacto para pessoas com mais de 60 anos

Não é andar, nem caminhar: o exercício na praia que é a melhor opção de baixo impacto para pessoas com mais de 60 anos

Entre os projetos também estão conexões como Praga-Berlim-Copenhague, envolvendo República Tcheca, Alemanha e Dinamarca, e Hamburgo-Oslo, entre Alemanha e Noruega.

A iniciativa acompanha uma estratégia mais ampla da União Europeia para ampliar o transporte ferroviário de longa distância.

Tags:

Viagem Trem Europa

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Sobrancelha fina e rala? Ingrediente usado há gerações promete fios mais fortes e aparência mais cheia

Sobrancelha fina e rala? Ingrediente usado há gerações promete fios mais fortes e aparência mais cheia
Imagem - Aos 46 anos, Gisele Bündchen revela que incluiu na rotina novo exercício que não usa pesos e acaba com a flacidez nos braços: 'Agora eu consigo'

Aos 46 anos, Gisele Bündchen revela que incluiu na rotina novo exercício que não usa pesos e acaba com a flacidez nos braços: 'Agora eu consigo'